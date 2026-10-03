VIDEO: નવરાત્રિ એટલે માતાજીના 9 સ્વરૂપની આરાધના; આ વખતે Gen-Z માટે શું છે ખાસ?
નવરાત્રિના પવિત્ર અને ઉત્સાહભર્યા માહોલને હવે થોડાક જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે રાજ્ય સહિત દેશ અને દુનિયાભરમાં ગરબાની ઘેલછા જોવા મળશે.
Published : October 3, 2026 at 2:23 PM IST
અમદાવાદઃ નવરાત્રિના પવિત્ર અને ઉત્સાહભર્યા માહોલને હવે થોડાક જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે રાજ્ય સહિત દેશ અને દુનિયાભરમાં ગરબાની ઘેલછા જોવા મળશે. પણ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, આ મહાપર્વ આખરે 9 રાત્રીનો જ કેમ હોય છે? આ જ ગૂઢ અને દિવ્ય રહસ્યને આજની પેઢી સમજી શકે તેવા આધુનિક અંદાજમાં સમજાવવા માટે અમદાવાદ ખાતે એક ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો.
‘સમથિંગ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ઈઝ અબાઉટ ટુ અનફોલ્ડ’ થીમ સાથે યોજાયેલી આ ઈવેન્ટમાં નવરાત્રિની સંગીતમય રાતોની ખાસ ઝલક એકદમ અલગ અને અનોખી શૈલીમાં રજૂ કરવામાં આવી. આ વર્ષે માત્ર ગરબે ઘૂમવાનું જ નથી, પરંતુ ભક્તિ, સંસ્કૃતિ અને આપણી આજની યુવા પેઢી (Gen-Z)ના જોશ અને ઉત્સાહને ધ્યાનમાં રાખીને એક અવિસ્મરણીય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
નવરાત્રિ કેમ? માતાજીના 9 સ્વરૂપ અને લાઈવ સ્ટેજ શો
ગરબા રસીકો, નવરાત્રિ એ માત્ર તાલ મિલાવીને ગરબે ઘૂમવાનો ઉત્સવ નથી, પણ મા આરાસુરીની ભક્તિ અને શક્તિની આરાધનાનો મહાપર્વ છે. આ જ મહિમાને ઉજાગર કરવા માટે નવરાત્રિ દરમિયાન માઁ દુર્ગાના પ્રથમ સ્વરૂપ માઁ શૈલપુત્રીથી લઈને માઁ સિદ્ધિદાત્રી સુધીના તમામ 9 સ્વરૂપોના પાવન મહિમાને મંત્રમુગ્ધ કરી દેતાં સંગીત અને લાઈવ પરફોર્મન્સ દ્વારા સ્ટેજ પર જીવંત કરવામાં આવ્યા છે. આયોજકો દ્વારા પરંપરાગત ભક્તિરસ અને ભવ્ય સ્ટેજ શોનો એવો અદ્ભુત સમન્વય તૈયાર કરાયો, જેનાથી ગરબા રમી રહેલા ખેલૈયાઓને માત્ર મનોરંજન નહીં, પણ એક દિવ્ય અને આધુનિક ઈવેન્ટનો અલૌકિક અનુભવ થશે.
Gen-Z માટે સિંગર્સ પાસે શું છે નવું?
આજની યુવા પેઢી એટલે કે આપણા Gen-Z ખેલૈયાઓ માટે આ વખતનું મ્યુઝિક અને વાઈબ્સ એકદમ ‘હટકે’ અને હાઈ-એનર્જી રહેવાનું છે! જાણીતા કલાકારો આ વખતે પરંપરાગત ગરબાના મૂળ આત્માને જાળવીને તેની સાથે આધુનિક ટ્યુન્સ, લાઈવ જામિંગ અને ફ્યુઝન મ્યુઝિકનો તડકો પીરસશે.
પ્રખ્યાત ગીતકાર જયકર ભોજક, તેમની દિકરી ભૈરવી ભોજક અને કૌશિક ભરવાડે ઉત્સાહપૂર્વક જણાવ્યું કે, Gen-Z ના જોશને મેચ કરવા માટે ગરબાની પસંદગી હાઈ-એનર્જી બીટ્સ પર રહેશે અને ગરબાના પરંપરાગત શબ્દોમાં એક નવો ટ્વિસ્ટ ઉમેરીને તેને રેપ ફ્યુઝન શૈલીમાં પણ રજૂ કરવામાં આવશે.
ભૈરવી ભોજકે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ગાતા હોઇએ ત્યારે ખેલૈયાઓ પણ અમારી સાથે ગાતા હોય છે, અમે કોઇ શબ્દ કહીએ તો ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ઉપસ્થિત તમામ ખેલૈયા એકસાથે અમારા સાથે તાલ મિલાવતા હોય છે, હું જેન-ઝી છું તો મને રેપ ગમે છે, હું છપાકળુ ગાઉં તો તે પણ રેપની જેમ જ ગાઉ છું."
જયકર ભોજકે જણાવ્યું હતું કે, "આ વખતે નવા ગીતો, નવા છપાકરા, નવી સ્ટાઇલના ગીતો, નવા શબ્દો સાથે આવ્યા છીએ, ગીતો જૂના જ છે તેમાં શબ્દો નવા હશે. જેન-ઝી માટે આ વખતે છપાકરા રેપ સ્ટાઇલમાં રજૂ કરીશું"
કૌશિક ભરવાડ જણાવે છે કે, "નવરાત્રિમાં આ વખતે નવી જ વાઇબ ઉભી થશે, ખાસ કરીને ટ્રેડીશનલ ગરબા અને જૂના ગીતો છે, જે જેન-ઝીની પ્રસંદ રહેતી હોય છે. પબ્લીકની વચ્ચેથી જ નવું નવું મળે છે."
આ ભવ્ય આયોજન માત્ર ગરબા રમીને ઘરે પાછા ફરવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ અમદાવાદના તમામ ગરબા રસીકો અને ખેલૈયાઓ માટે સંસ્કૃતિ, દિવ્ય ભક્તિ અને ભરપૂર મનોરંજનની એક ક્યારેય ન ભૂલાય તેવી યાદગાર સફર બની રહેશે. તો તૈયાર થઈ જાઓ આ નવરાત્રિમાં ભક્તિ અને મ્યુઝિકના મહાસંગમમાં ઝૂમવા માટે.
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