નવરાત્રીની નવ રાત, અમદાવાદમાં ગુનાઓની કેટલી હદ? ક્યાંક હત્યા તો ક્યાંક મોબાઈલ-પર્સની ઉઠાંતરી!
ઘરફોડ ચોરીના 11 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો, કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પરથી ચોરાયેલા 17 મોબાઈલ સહિત કુલ લાખોની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે
Published : October 21, 2026 at 6:43 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન એક તરફ ગરબાની રમઝટ જોવા મળી હતી, તો બીજી તરફ હત્યા, વાહન લૂંટ, મોબાઈલ ચોરી, પર્સ સ્નેચિંગ અને ઘરફોડ ચોરી સહિતના ગુનાઓ પણ સામે આવ્યા હતા. ઉપલબ્ધ પોલીસ અહેવાલો મુજબ, આ સમયગાળા દરમિયાન શહેરમાં હત્યાના પાંચ બનાવો નોંધાયા હતા. બીજી તરફ, પોલીસે વિવિધ ગુનાઓમાં કાર્યવાહી કરીને ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોન, વાહનો, સોનું અને રોકડ સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.
ઘરફોડ ચોરીના 16 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો
નવરાત્રી દરમિયાન ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓમાં પોલીસે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી કરી હતી. LCB ઝોન-8એ 'ઓપરેશન હન્ટ' હેઠળ શેરસિંગ ઉર્ફે શેરુ કાલુસિંગ તેલપીતીયાને ઝડપી લીધો હતો. તેની ધરપકડથી રામોલમાં ત્રણ, GIDC વટવામાં ત્રણ અને અમરાઈવાડીમાં બે મળી કુલ આઠ ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. આરોપી પાસેથી સોનાની લગડી, રૂ. 2.50 લાખ રોકડા, મોબાઈલ ફોન અને મહિન્દ્રા XUV500 કાર સહિત રૂ. 13.60 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, LCB ઝોન-2એ ચાંદખેડા અને મોટેરામાં થયેલી ત્રણ ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં મુકેશ ઉર્ફે માયા ઠાકોરને મોરબીથી ઝડપી લીધો હતો. તેની પાસેથી રોકડ, એક્સેસ સ્કૂટર અને મોબાઈલ સહિત આશરે રૂ. 1.98 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, ઉપલબ્ધ વિગતો પ્રમાણે પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના કુલ 16 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો.
કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પરથી 17 મોબાઈલની ચોરી
મોબાઈલ ચોરી અને સ્નેચિંગના બનાવોમાં પણ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. કારંજ સર્વેલન્સ સ્ક્વોડે લાલ દરવાજા અને ભદ્ર વિસ્તારમાંથી સાગર પટણી અને મનોજ પટણીને ઝડપી લીધા હતા. તપાસ દરમિયાન અડાલજ વિસ્તારની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ્સ પરથી ચોરી કરાયેલા 17 મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા હતા, જેની કુલ કિંમત રૂ. 70,200 હોવાનું જણાવાયું હતું. બીજી તરફ, LCB ઝોન-7એ મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરીને પર્સ સ્નેચિંગ કરતા ઝુબેર અકબરભાઈ વોરા અને એઝાજખાન પઠાણને ઝડપી લીધા હતા. તેમની પાસેથી રૂ. 1 લાખની કિંમતના બે એપલ આઈફોન અને રૂ. 80 હજારનું બર્ગમેન મોપેડ મળી કુલ રૂ. 1.80 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહીથી પાલડી અને વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પર્સ સ્નેચિંગના બે ગુનાઓ ઉકેલાયા હતા.
નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓના મોબાઇલ ચોરાયા
નવરાત્રિમાં ગરબામાં ખોવાયેલા ખેલૈયાઓના હાથમાંથી મોબાઈલ ગયા.અલગ અલગ પાર્ટી પ્લોટ માંથી 8 મોબાઇલ ચોરાયા હતા.સાચી નવરાત્રી તો પરંપરા નવરાત્રી તેમજ GMDC જેવી જગ્યાએથી મોબાઇલ ચોરી થવાની ફરિયાદ આવી હતી જે હજુ રિકવર થયા નથી.
હત્યા, વાહન લૂંટ અને અન્ય ચોરીના બનાવો
નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન અમરાઈવાડી, દાણીલીમડા, શાહીબાગ, રામોલ અને ખોખરા વિસ્તારમાં હત્યાના પાંચ બનાવો નોંધાયા હતા. આ બનાવોમાં સામાન્ય બોલાચાલી, જૂની અદાવત, ચાની કીટલીના હિસાબ, વાહન પાર્કિંગ અને મિલકત વિવાદ જેવા કારણો સામે આવ્યા હતા. અસારવાના ચમનપુરા વિસ્તારમાં ગરબા જોઈને પરત ફરી રહેલા 27 વર્ષીય ટેક્સી ડ્રાઇવર સાહિલ સાથે મોપેડ સ્લીપ થવાની બાબતે તકરાર થઈ હતી. હુમલા બાદ આશરે રૂ. 1.50 લાખની કિંમતનું રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ પડાવી લેવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.
આ ઉપરાંત નારોલમાં બે વાહન ચોરીના ગુનાઓમાં સ્પ્લેન્ડર પ્રો અને સુઝુકી એક્સેસ રિકવર કરવામાં આવ્યાં હતાં. ચાંદખેડામાં 45 કિલો કોપર વાયર, વાસણામાં દુકાનમાંથી કોપર રોલ અને પાઇપ તેમજ રામોલ-ઓઢવ વિસ્તારમાં ટ્રકોમાંથી ડીઝલ ચોરીના બનાવોમાં પણ પોલીસ કાર્યવાહી થઈ હતી. નિકોલમાં રોકડ ભરેલી બેગની ચોરી અને કઠવાડા GIDCની ફેક્ટરીમાંથી રૂ. 18 લાખના પ્લાસ્ટિક રો-મટીરિયલની ચોરીના બનાવો પણ નોંધાયા હતા.
ગરબાના વીડિયો સાથે છેડછાડ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી
નવરાત્રી દરમિયાન સાયબર ગુનાઓ સામે પણ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. 'મિશન સાયબર રક્ષિકા' હેઠળ ગરબા રમતી મહિલાઓના વીડિયો સાથે છેડછાડ કરીને અભદ્ર લખાણ સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ કરવાના કેસમાં ત્રણ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોરોને સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધા હતા. આ ઉપરાંત ફેક આઈડી, બ્લેકમેઈલિંગ, વાંધાજનક ફોટો-વીડિયો વાયરલ કરવા અને છેતરપિંડીના કેસોમાં નવ નવી FIR નોંધવામાં આવી હતી.
આમ, નવરાત્રી દરમિયાન અમદાવાદ પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના 16 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પરથી ચોરાયેલા 17 મોબાઈલ સહિત અન્ય ચોરીના કેસોમાં પણ મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. તેમજ નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓના 8 મોબાઇલ ચોરાયા જે હજુ રીકવર થયા નથી.
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