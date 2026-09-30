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મીટિંગ-ડેડલાઇન વચ્ચે પણ ધબકે છે ‘ગરબાનો તાલ’! અમદાવાદના કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં નવરાત્રિએ કેવી રીતે બનાવી પોતાની ખાસ જગ્યા?

ઓફિસની મીટિંગથી લઈને નવરાત્રીના ગરબા સુધીનું ‘ડબલ શિફ્ટ’ જીવન; નવ દિવસ માટે ડ્રેસ કોડ, ઓફિસ ગરબા અને અન્ય રાજ્યના કર્મચારીઓ પણ બને છે ખેલૈયા...

કોર્પોરેટ નવરાત્રિ
કોર્પોરેટ નવરાત્રિ (AI/ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 10:53 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 11:04 AM IST

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ભૂમિકા પરમાર-અમદાવાદઃ સવારના 9 વાગ્યે લેપટોપ ખૂલે, મીટિંગ્સ શરૂ થાય, ડેડલાઇન પૂરી કરવાની દોડ ચાલે અને સાંજ સુધી ટાર્ગેટ્સ પાછળ દોડતા કર્મચારીઓ... પરંતુ ઘડિયાળમાં ઓફિસનો સમય પૂરો થાય એટલે જાણે આખું શેડ્યૂલ જ બદલાઈ જાય. હાથમાં લેપટોપની જગ્યાએ ગરબાના દાંડિયા અને ઓફિસના ફોર્મલ કપડાંની જગ્યાએ રંગબેરંગી ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ જોવા મળે. અમદાવાદની કોર્પોરેટ લાઇફમાં નવરાત્રિ હવે માત્ર તહેવાર નથી રહી, પરંતુ કામના સ્ટ્રેસ વચ્ચે નવ દિવસનો એવો બ્રેક બની છે, જ્યાં મીટિંગ્સની ચર્ચા કરતાં ગરબાના સ્ટેપ્સ અને ડેડલાઇન કરતાં ડ્રેસ કોડની વધુ ચર્ચા થતી જોવા મળે છે.

શક્તિની આરાધનાથી શરૂ થયેલી પરંપરા

નવરાત્રિનું મૂળ દેવી શક્તિની આરાધના સાથે જોડાયેલું છે. ભારતીય પરંપરામાં નવ રાત અને દસ દિવસ સુધી દેવીના વિવિધ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ પર્વનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ગરબા અને રાસ દ્વારા જોવા મળે છે. દીવા અથવા ગરબીની આસપાસ તાલબદ્ધ રીતે ફરતા ખેલૈયાઓની પરંપરા માત્ર નૃત્ય નથી, પરંતુ શક્તિ, ભક્તિ અને સામૂહિકતાના પ્રતીક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. સમય સાથે આ પરંપરા આધુનિક જીવનશૈલીમાં પણ પોતાની જગ્યા બનાવતી ગઈ છે.

9થી 6ની નોકરી, પછી સીધા ગરબાના ગ્રાઉન્ડ પર

કોર્પોરેટ પ્રોફેશનલ દીપિકા પરમાર છેલ્લા નવ વર્ષથી કોર્પોરેટ લાઇફનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમણે ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આખું વર્ષ મીટિંગ્સ, ડેડલાઇન્સ અને મહિનાના અંતે ક્લોઝિંગના કામ વચ્ચે વ્યસ્તતા રહે છે, પરંતુ નવરાત્રિ આવે ત્યારે ઓફિસનું વાતાવરણ જ બદલાઈ જાય છે. તહેવારના દિવસોમાં કામની વચ્ચે પણ ઉત્સવની ઊર્જા અનુભવાય છે અને કર્મચારીઓ માટે ઓફિસ માત્ર કામ કરવાની જગ્યા ન રહેતાં ઉજવણીનું સ્થળ પણ બની જાય છે.

થાક હોય તો પણ નવ દિવસ ‘નો બ્રેક’

કોર્પોરેટ પ્રોફેશનલ રિચિતા પટેલ, જેઓ 15 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં કામ કરે છે, કહે છે કે નવરાત્રિ ગુજરાતનો સૌથી મનપસંદ તહેવાર છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે શેડ્યૂલ ગમે તેટલું વ્યસ્ત હોય, ખેલૈયાઓ ગરબા માટે રાત્રે સમય કાઢી લે છે. નવી પેઢી અવનવા સ્ટેપ્સ સાથે ગરબામાં જોડાય છે અને તેમની સાથે રમવાની મજા અલગ જ હોય છે. નવ દિવસ દરમિયાન લોકો કામનો થાક ભૂલીને તહેવારની ઉજવણીમાં જોડાઈ જાય છે.

ઓફિસ પૂરી થાય અને ગરબાની તૈયારી શરૂ

કોર્પોરેટ કર્મચારી રીતુ મકવાણા માટે નવરાત્રિ એટલે કામ અને ગરબા વચ્ચેનું સતત મેનેજમેન્ટ. દિવસ દરમિયાન સવારથી સાંજ સુધી ઓફિસનું કામ કર્યા બાદ રાત્રે ગરબા રમવા જવાનું અને મોડી રાત્રે ઘરે પરત ફરી બીજા દિવસે ફરી ઓફિસ પહોંચવાનું શેડ્યૂલ રહે છે. રજા મળે તો સારું લાગે, પરંતુ ગરબા માટેની ઉત્સુકતા એટલી હોય છે કે કામ વચ્ચે પણ નવરાત્રિની ઉજવણી માટે સમય કાઢી લેવામાં આવે છે. ગરબાની ખરીદી હોય કે ચણિયા-ચોળીની તૈયારી, ઓફિસ પછી અથવા વીકેન્ડમાં શોપિંગ પણ આ ઉત્સવનો જ એક ભાગ બની જાય છે.

એક ઓફિસ, અનેક રાજ્ય અને એક જ ગરબો

વિજય પટેલે પણ જણાવ્યું કે કોર્પોરેટ કલ્ચરની ખાસિયત એ છે કે એક જ ટીમમાં અલગ-અલગ રાજ્યો અને સંસ્કૃતિના લોકો સાથે કામ કરતા હોય છે. વિજય પટેલ જણાવે છે કે, તેમની ઓફિસમાં દક્ષિણ ભારત, પંજાબ સહિત વિવિધ સંસ્કૃતિના કર્મચારીઓ છે. કર્મચારીઓ વચ્ચે બોન્ડિંગ વધારવા માટે કંપનીઓ દ્વારા વિવિધ રમતો સાથે ગરબાનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. જેના કારણે અન્ય રાજ્યોમાંથી આવેલા કર્મચારીઓને પણ ગુજરાતી ગરબા અને પરંપરા સમજવાની તથા તેમાં ભાગ લેવાની તક મળે છે. વિજયના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગરબાના કાર્યક્રમોમાં અન્ય રાજ્યના કર્મચારીઓ શરૂઆતમાં સ્ટેપ્સથી અજાણ હોય તો પણ ઉત્સાહથી પ્રેક્ટિસ કરે છે અને શીખવાનો પ્રયાસ કરે છે. આમ, ઓફિસમાં યોજાતા ગરબા માત્ર મનોરંજન પૂરતા રહેતા નથી, પરંતુ વિવિધ ભાષા અને સંસ્કૃતિ ધરાવતા લોકો વચ્ચે પરસ્પર જોડાણનું માધ્યમ પણ બની રહ્યા છે. ગુજરાતની પરંપરા માટે કોર્પોરેટ વર્કપ્લેસ એક નવું પ્લેટફોર્મ બની રહ્યું છે.

તમિલનાડુથી ગુજરાત સુધી ગરબાનો રંગ

દક્ષિણ ભારતથી આવેલા કોર્પોરેટ કર્મચારી તારા મુદલિયાર માટે પણ ગરબા હવે ગુજરાતના જીવનનો મહત્ત્વનો ભાગ બની ગયો છે. તેમની માતૃભાષા તમિલ હોવા છતાં તેઓ ગુજરાતમાં ઉજવાતા પરંપરાગત તહેવારોમાં ગરબાને સૌથી વધુ પસંદ કરે છે. દિવસ દરમિયાન ગમે તેટલો થાક હોય, ગરબાનો સમય આવે ત્યારે થાક ભૂલીને તેમાં જોડાવાનું મન થાય છે. આ વાત સાબિત કરે છે કે ગરબો માત્ર ગુજરાતીઓ પૂરતો સીમિત ન રહેતાં અન્ય સંસ્કૃતિના લોકો સુધી પણ પહોંચ્યો છે.

ઓફિસમાં પણ ‘નવ દિવસ, નવ રંગ’

નવરાત્રિ હવે કોર્પોરેટ ઓફિસના ડ્રેસિંગ કલ્ચરમાં પણ પ્રવેશી ગઈ છે. રિચિતા પટેલ જણાવે છે કે, નવરાત્રિના નવ દિવસ માટે નક્કી થતા અલગ-અલગ રંગ પ્રમાણે ઓફિસમાં કર્મચારીઓ ડ્રેસ કોડ રાખે છે. એટલે સવારથી જ ઓફિસમાં નવરાત્રિનો માહોલ જોવા મળે છે અને કામની વચ્ચે પણ તહેવારની રંગીનતા અનુભવાય છે.

Gen-Zએ ગરબાને આપ્યો નવો ‘ટ્વિસ્ટ’

પરંપરાગત ગરબા સાથે હવે નવી પેઢી નવા ટ્રેન્ડ પણ જોડે છે. રિચિતા પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે, Gen-Zમાં ‘રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’નો ટ્રેન્ડ પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. એટલે ગરબા રમવા માટે પાર્ટનર ન મળતો હોય તો ભાડે પાર્ટનર લેવાની વિચારધારા પણ જોવા મળી રહી છે. પરંપરાગત ગરબાની વચ્ચે ઉભરી રહેલો આ ટ્રેન્ડ બતાવે છે કે નવી પેઢી પોતાની રીતે નવરાત્રિને નવા રંગમાં જીવી રહી છે.

પરંપરા બદલાઈ નથી, ઉજવણીની રીત બદલાઈ છે

નવરાત્રિના મૂળમાં ભક્તિ અને શક્તિની આરાધના છે, જ્યારે આજના સમયમાં તેની ઉજવણીમાં સંગીત, નૃત્ય, ફેશન, સોશિયલ મીડિયા અને કોર્પોરેટ કલ્ચર જેવા નવા પરિમાણો ઉમેરાયા છે. અમદાવાદના કોર્પોરેટ કર્મચારીઓના અનુભવો પરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે, મીટિંગ્સ અને ડેડલાઇન્સથી ભરેલા આધુનિક વર્કલાઇફમાં પણ નવરાત્રિ માટે જગ્યા છે. કોઈ માટે તે ઓફિસનો ડ્રેસ કોડ છે, કોઈ માટે ટીમ બોન્ડિંગ, કોઈ માટે રાત્રિના ગરબા અને કોઈ માટે પોતાની સંસ્કૃતિને અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ—પણ અંતે સૌને એક જ તાલમાં જોડતી આ નવ રાતો આજે પણ ગુજરાતની ઓળખને જીવંત રાખે છે.

આખરે ડેડલાઇન કરતાં મોટો છે ગરબાનો તાલ

દિવસે લેપટોપની સ્ક્રીન સામે બેઠેલા આ કર્મચારીઓ માટે નવરાત્રિ આવે એટલે જીવનની ‘શિફ્ટ’ બદલાઈ જાય છે. કોઈ 9થી 6ની નોકરી બાદ સીધું ગરબાના ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચે છે, કોઈ ઓફિસમાં જ નવ રંગોમાં રંગાઈ જાય છે, તો કોઈ બીજી સંસ્કૃતિમાંથી આવીને ગુજરાતી ગરબાના તાલમાં પગ મિલાવે છે. સમય બદલાયો, કોર્પોરેટ લાઇફ બદલાઈ અને ઉજવણીની રીતો પણ બદલાઈ, પરંતુ નવરાત્રિનો મૂળ ભાવ આજે પણ એ જ છે—એકસાથે આવવું, આનંદ માણવો અને થોડીવાર માટે રોજિંદી દોડમાંથી બહાર નીકળી જવું. કદાચ એટલે જ ડેડલાઇનથી ભરેલા કેલેન્ડરમાં પણ આ નવ રાતો માટે જગ્યા આપોઆપ બની જાય છે. કારણ કે ગુજરાતમાં નવરાત્રિ આવે ત્યારે મીટિંગ પૂરી થાય છે, પણ ગરબાની રાત શરૂ થાય છે.

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Last Updated : September 30, 2026 at 11:04 AM IST

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