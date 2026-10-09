ચણિયાચોળીથી ગરબાના પાસ સુધી, અમદાવાદમાં નવરાત્રીનું બજેટ કેટલું?
પાસ, ચણિયાચોળી, જ્વેલરી, શોપિંગ અને ખાણીપીણીનો ખર્ચ ઉમેરાતાં અમદાવાદમાં નવરાત્રીનું બજેટ ₹10-15 હજારથી શરૂ થઈને ₹45-50 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે.
Published : October 9, 2026 at 5:58 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: શહેરમાં નવરાત્રીની તૈયારીઓ શરૂ થતાં જ ગરબા રસિયાઓ સ્ટેપ્સની પ્રેક્ટિસની સાથે નવ દિવસના ખર્ચનું ગણિત પણ ગોઠવી રહ્યા છે. ગરબાના પાસ, ચણિયાચોળી, જ્વેલરી, ફૂટવેર, શોપિંગ અને ખાણીપીણી સહિતના ખર્ચને ગણીએ તો નવરાત્રીનું બજેટ અનેક પરિવારો અને યુવાનો માટે સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ઘણું વધી જાય છે. કોઈ ₹10થી ₹15 હજારનું બજેટ રાખે છે, તો કોઈની પસંદગી અને ઇવેન્ટ પ્રમાણે આ ખર્ચ ₹20 હજારથી વધીને ₹45-50 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે.
‘એક-બે ચણિયાચોળી તો લેવી જ પડે’
મૂળ રાજસ્થાનની અને છેલ્લાં ૧૫ વર્ષથી ગુજરાતમાં રહેતી રીતુ ચાંડક છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ગરબાની તૈયારી કરી રહી છે. રીતુ કહે છે કે વર્ષો વીતતાં નવરાત્રીનો ઉત્સાહ સતત વધતો જાય છે. દર વર્ષે કંઈક નવું શીખવાની સાથે નવી વસ્તુઓ ખરીદવાની પણ ઇચ્છા રહે છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, નવરાત્રી માટે એક-બે ચણિયાચોળી તો લેવી જ પડે. તેની સાથે પાસ અને અન્ય ખર્ચ ઉમેરાતાં ₹10થી ₹15 હજાર, તો ક્યારેક ₹20 હજાર જેટલું બજેટ રાખવું પડે છે. સોસાયટીમાં પણ ગરબાનું આયોજન થતું હોવાથી નવરાત્રી હવે માત્ર એક સ્થળ પૂરતી મર્યાદિત રહી નથી.
નોન-ગુજરાતી હોવા છતાં ગરબા માટે ખાસ બજેટ
કિરણ ગૌતમ નોન-ગુજરાતી હોવા છતાં ગરબા રમવાનો ખૂબ શોખ ધરાવે છે. ગરબા શીખવાના ઉત્સાહ સાથે તેમણે શ્રીજી ગરબા ગ્રૂપમાં તૈયારી શરૂ કરી છે. કિરણના જણાવ્યા મુજબ, હવે ચણિયાચોળી અને ગરબાના પાસની ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે.
ચણિયાચોળીની કિંમત પસંદગી પ્રમાણે ₹2 હજારથી લઈને ₹20 હજાર સુધી હોઈ શકે છે. પાસ સહિત કુલ બજેટ આશરે ₹10થી ₹15 હજાર સુધી પહોંચે છે. કિરણ કહે છે કે ગરબા શીખ્યા પછી દર વર્ષે કંઈક નવું શીખવાની ઇચ્છા વધતી જાય છે.
શોપિંગ સાથે ગરબા, બજેટમાં સતત વધારો
શ્રુતિ શાહ અને હિપલ પટેલ પણ સાથે મળીને નવરાત્રીની ખરીદી અને આયોજન કરી રહ્યાં છે. શ્રુતિના જણાવ્યા મુજબ, પહેલાં તેમને ગરબાના સ્ટેપ્સ ખાસ આવડતા નહોતા, પરંતુ હવે નિયમિત પ્રેક્ટિસથી ઘણું શીખ્યાં છે. બંને મિત્રો સાથે શોપિંગ કરવા લૉ ગાર્ડન, સિંધુ ભવન રોડ તેમજ ડિઝાઇનર્સ પાસે જાય છે.
હિપલ પટેલ કહે છે કે નવરાત્રી માટે બજેટ પહેલેથી નક્કી કરવામાં આવે છે, પરંતુ શોપિંગ શરૂ કર્યા પછી ખર્ચ ધાર્યા કરતાં વધી જાય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદમાં કેટલાક મોટા ગરબા ઇવેન્ટના પાસના ભાવ ₹20થી ₹22 હજાર સુધી પહોંચી ગયા છે. તેમ છતાં, ગરબાની ભીડમાં રમવાની મજા અલગ જ છે, કારણ કે ગરબા ગુજરાતની ઓળખ અને પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે.
ગયા વર્ષે ₹૨૫ હજાર, આ વર્ષે ₹45-50 હજાર સુધીનું બજેટ
શ્રીજી ગરબા ગ્રૂપનાં ટ્રેનર આસ્થા ભટ્ટ છેલ્લાં ત્રણ-ચાર વર્ષથી ગ્રૂપ સાથે જોડાયેલાં છે અને છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી ગરબા શીખવી રહ્યાં છે. આસ્થા જણાવે છે કે ત્રણ મહિનાથી ચાલી રહેલા ક્લાસ હવે પૂર્ણ થવાના આરે છે અને સ્ટુડન્ટ્સ સાથે લાગણી જોડાઈ ગઈ છે.
નવરાત્રીના ખર્ચ અંગે આસ્થા કહે છે કે ગયા વર્ષે પાસ, ચણિયાચોળી અને ખાણીપીણી સહિતનું બજેટ આશરે ₹૨૫ હજાર હતું. જોકે, આ વખતે અલગ-અલગ સ્થળોના નવા કન્સેપ્ટ અને ઇવેન્ટને કારણે આ બજેટ ₹45થી ₹50 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે. તેમના કહેવા મુજબ, માતા-પિતા ઘણી વાર કહે છે કે તેમના સમયમાં આટલા ખર્ચમાં બે નવરાત્રી પૂરી થઈ જતી હતી. જોકે, હાલ નવરાત્રીની ઉજવણીનું સ્વરૂપ અને લોકોની પસંદગી—બંનેમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે.
‘વન રાત્રી’ જેવા કન્સેપ્ટથી પણ વધ્યો ખર્ચ
આસ્થા ભટ્ટના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે અલગ-અલગ સ્થળોએ નવા પ્રકારના ગરબા કન્સેપ્ટ સામે આવી રહ્યા છે. ‘વન રાત્રી’ જેવા કન્સેપ્ટ લોકોમાં આકર્ષણ ઊભું કરી રહ્યા છે. પરિણામે, ગરબા રસિયાઓ એક જ સ્થળે નહીં, પરંતુ અલગ-અલગ ઇવેન્ટમાં જવાનું આયોજન કરે છે. તેના કારણે પાસ, ડ્રેસ અને અન્ય ખર્ચનું કુલ બજેટ પણ વધે છે.
નવરાત્રી હવે તહેવારની સાથે મોટું બજેટ પણ
ગરબા રસિયાઓના અનુભવો પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે નવરાત્રી હવે માત્ર નવ દિવસ ગરબા રમવાનો તહેવાર રહ્યો નથી. તેની સાથે શોપિંગ, પાસ, નવા ડ્રેસ, જ્વેલરી, ખાણીપીણી અને અલગ-અલગ ઇવેન્ટનો ખર્ચ પણ જોડાયો છે. સામાન્ય રીતે ₹10થી ₹15 હજારના બજેટથી શરૂઆત કરનારાઓ માટે પણ પસંદગી પ્રમાણે ખર્ચ ₹20 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે. વધુ ઇવેન્ટ અને પ્રીમિયમ શોપિંગ કરનારાઓનું બજેટ ₹45થી ₹50 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે.
બજેટ ગમે તેટલું હોય, ઉત્સાહમાં ઘટાડો નહીં
રીતુ, કિરણ, શ્રુતિ, હિપલ અને આસ્થા—સૌના અનુભવોમાં એક વાત સામાન્ય છે: નવરાત્રી માટેનો ઉત્સાહ. ખર્ચ વધ્યો છે અને બજેટનું ગણિત પણ બદલાયું છે, પરંતુ ગરબા રમવાની ઇચ્છા યથાવત્ છે. કોઈ પોતાની સોસાયટીમાં ગરબા રમશે, કોઈ મોટા ગ્રાઉન્ડ પર જશે, તો કોઈ અલગ કન્સેપ્ટવાળી ઇવેન્ટ પસંદ કરશે.
આ વખતે અમદાવાદમાં નવરાત્રીનો રંગ કેટલો ઘેરો હશે તેની સાથે લોકોના ખિસ્સામાંથી કેટલો ખર્ચ થશે, એ પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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