અમદાવાદ નવરાત્રી 2026: બજારોથી ગરબા ગ્રાઉન્ડ સુધી ઉત્સાહનો માહોલ, ત્રણ નવા ટ્રેન્ડ ચર્ચામાં
અમદાવાદની નવરાત્રી ખરીદીમાં પરંપરાગત કળા, નવા ફેશન ટ્રેન્ડ, યુવાનોની ગરબા પ્રેક્ટિસ અને કારીગરોની હસ્તકલા એકસાથે જોવા મળે છે.
Published : October 10, 2026 at 8:24 PM IST
અમદાવાદ નવરાત્રી 2026: નવરાત્રીની સત્તાવાર શરૂઆત પહેલાં જ અમદાવાદમાં ખરીદી, ગરબા પ્રેક્ટિસ અને કાર્યક્રમોનું આયોજન શરૂ થઈ ગયું છે. રતનપોળ અને લૉ ગાર્ડન જેવા બજારોમાં કપડાં તથા જ્વેલરીની ખરીદી વધી રહી છે, જ્યારે પ્રી-નવરાત્રીના કાર્યક્રમોમાં પણ લોકોની હાજરી જોવા મળી રહી છે. આ વર્ષે પુરુષોના નવરાત્રી આઉટફિટમાં કચ્છી ભરતકામ અને ફ્યુઝન લુક, Gen-Zની વહેલી શરૂ થયેલી ગરબા તૈયારી અને વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છના કારીગરોની હસ્તકલા ખાસ ચર્ચામાં છે.
અમદાવાદના રતનપોળ જેવા જૂના બજારોમાં પુરુષો માટે નવરાત્રીનાં કપડાંની વિવિધતા વધી છે. બીજી તરફ, લૉ ગાર્ડન અને ઓલ્ડ સિટી સહિતના વિસ્તારોમાં યુવતીઓ ચણિયાચોળી અને જ્વેલરીની ખરીદી કરી રહી છે. વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છના કારીગરો પોતાની બનાવેલી વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે. આમ, શહેરમાં નવરાત્રીની ખરીદી માત્ર કપડાં પૂરતી મર્યાદિત નથી; તેમાં પરંપરા, કારીગરી, ફેશન અને યુવાનોનો ઉત્સાહ પણ જોડાયો છે.
પુરુષોના નવરાત્રી આઉટફિટમાં કચ્છી વર્ક અને ફ્યુઝનનો ટ્રેન્ડ
અમદાવાદમાં નવરાત્રીનો ફેશન ટ્રેન્ડ હવે માત્ર યુવતીઓનાં ચણિયાચોળી અને જ્વેલરી પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી. ગરબા રમવા જતા યુવકો પણ પોતાના દેખાવ માટે ખાસ તૈયારી કરી રહ્યા છે. રતનપોળ જેવા પરંપરાગત બજારમાં પુરુષો અને યુવકો માટે કુર્તા, કોટી, કેડિયું, ધોતી, ચૂડીદાર અને જેકેટની અનેક ડિઝાઇન જોવા મળી રહી છે.
આ વર્ષે ભરવાડી અને બંજારા થીમનાં આઉટફિટ ખાસ લોકપ્રિય બન્યાં છે. ગાઢ રંગના સાદા કુર્તા પર કચ્છી ભરતકામ, આભલા અને કોડીવાળી શોર્ટ કોટી પહેરીને પરંપરાગત છતાં આધુનિક દેખાવ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આખા કપડા પર ભારે કામ કરવાને બદલે છાતી અને કોટી પર ખાસ ભરતકામ કરવામાં આવે છે. આ રીતે કપડાંને આકર્ષક લુક મળે છે, પરંતુ તે પહેરવામાં વધારે ભારે લાગતાં નથી.
કુર્તાના વેપારી ભરતભાઈ શાહે જણાવ્યું કે તેઓ નવરાત્રી માટે છ મહિના પહેલાંથી તૈયારી શરૂ કરે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, રતનપોળનું નામ દેશ-વિદેશમાં જાણીતું છે. અહીં ચણિયાચોળી ઉપરાંત છોકરાઓ માટે પણ પરંપરાગત અને લગ્નપ્રસંગનાં કપડાં મળે છે. નવરાત્રીના દિવસોમાં ઘણા લોકો ખાસ ખરીદી માટે રતનપોળ આવે છે, કારણ કે અહીં વિવિધ દુકાનોમાં અલગ-અલગ ભાવ અને ડિઝાઇનનાં કપડાં ઉપલબ્ધ છે.
ભરતભાઈએ કહ્યું કે તેમની દુકાનમાં લગ્ન, હવન, નાના-મોટા પ્રસંગો અને નવરાત્રી માટે જબ્બો, લેંઘો, કુર્તા-પાયજામા, પેન્ટ અને ધોતી મળે છે. નવરાત્રી માટે પ્રિન્ટેડ કુર્તા, કચ્છી પ્રિન્ટ અને કચ્છી વર્કવાળા જબ્બા ખાસ વેચાઈ રહ્યા છે. કોળી ડિઝાઇન અને અજરખ પ્રિન્ટવાળા કુર્તાની પણ માંગ છે. આભલા અને કાચના વર્કવાળા કુર્તા પણ લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. તેમની દુકાનમાં નવરાત્રીના કુર્તા આશરે ₹450થી ₹5,000 સુધીના મળે છે. ગ્રાહકની પસંદગી અને માપ પ્રમાણે કપડાં તૈયાર કરાવવાની સુવિધા પણ છે.
આ વર્ષે “કેડિયું આઉટ, કોટી અને જેકેટ ઇન” એવો ટ્રેન્ડ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંપરાગત કેડિયાની સાથે હવે યુવકો કોટી અને જેકેટ પહેરીને ફ્યુઝન લુક પસંદ કરે છે. કચ્છી ભરતકામવાળી કોટી સાદા કુર્તા સાથે પહેરવાથી દેખાવમાં ખાસ ફેરફાર આવે છે. રતનપોળમાં કુર્તા, કોટી, જેકેટ, ધોતી અને ચૂડીદાર સહિતના અનેક પ્રકારના આઉટફિટ મળે છે.
ગ્રાહક હેતભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ દર વર્ષે રતનપોળમાંથી નવરાત્રી માટે કુર્તા ખરીદે છે. અહીં પોતાની પસંદ અને બજેટ પ્રમાણે સારા કુર્તા મળી રહે છે. આ વખતે તેઓ નવ દિવસ માટે અલગ-અલગ કુર્તા લેવાનું વિચારીને આવ્યા હતા અને શરૂઆતમાં બે-ત્રણ કુર્તા પસંદ કર્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે વી-નેક અને દામન વર્કવાળા કુર્તા લોકપ્રિય છે. તેમણે ગરબા માટે કેટલાક અલગ પ્રકારના કુર્તા પણ પસંદ કર્યા છે. નવરાત્રી દરમિયાન અલગ-અલગ જગ્યાએ ગરબા રમવાનો તેમનો પ્લાન છે.
દુકાનદાર તેજસભાઈએ જણાવ્યું કે નવરાત્રી અને દિવાળીની ખરીદી માટે લોકો અત્યારથી રતનપોળ આવી રહ્યા છે. તેમની દુકાનમાં કુર્તા માટે ખાસ ઓફરો પણ છે, જેમ કે ₹1,000માં બે અથવા ₹2,000માં ત્રણ કુર્તા. લગ્ન અને બીજા પ્રસંગો માટે હેવી કલેક્શન પણ ઉપલબ્ધ છે. ગ્રાહકોની પસંદગી પ્રમાણે કપડાં કસ્ટમાઇઝ કરીને આપવામાં આવે છે.
તેજસભાઈના જણાવ્યા મુજબ, લગ્નપ્રસંગ માટે શેરવાની, જોધપુરી અને ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન કપડાંની માંગ રહે છે. નવરાત્રી માટે વી-નેક, બાંધણી ડિઝાઇન, લખનવી અને ડિજિટલ પ્રિન્ટવાળા કુર્તા યુવકોને પસંદ આવે છે. તેઓ કહે છે કે કોટન આધારિત કપડાં ગરબા રમતી વખતે પહેરવામાં આરામદાયક રહે છે.
પરંપરાગત લુક પસંદ કરનારા યુવકો કુર્તા સાથે ધોતી અથવા ચૂડીદાર પહેરે છે. સફેદ ધોતી સાથે કેડિયું પહેરવાથી ગુજરાતી પરંપરાગત દેખાવ મળે છે, જ્યારે ક્રીમ રંગનો ચૂડીદાર કુર્તા સાથે પહેરવાથી સરળ અને આરામદાયક લુક બને છે. બજારમાં લખનવી, બાંધણી અને પ્રિન્ટેડ કુર્તાની પણ સારી માંગ છે. ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે કેટલીક દુકાનોમાં એકથી વધુ કુર્તા ખરીદવા પર ખાસ ઓફરો આપવામાં આવે છે.
રતનપોળમાં ફોર પીસ સેટ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમાં કેડિયું, ધોતી, કોટી અને ટોપીનું મેચિંગ કોમ્બિનેશન હોય છે. પરિવાર સાથે ગરબા રમવા જતા લોકો માટે આ સેટ ખાસ પસંદગી બની રહ્યો છે. બાળકોના નાના સાઇઝથી લઈને મોટા લોકોના સાઇઝ સુધી વિવિધ ડિઝાઇન મળે છે. તેથી પરિવારના સભ્યો એકસરખાં અથવા મેચિંગ કપડાં પહેરી શકે છે.
કુર્તાના વેપારી શૈલેષભાઈ ઠાકોરે જણાવ્યું કે તેમની દુકાન રતનપોળમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી છે. ત્યાં દુલ્હા માટેનું કલેક્શન, ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન કપડાં, શેરવાની અને કુર્તા મળે છે. નવરાત્રી માટે પણ અલગથી કુર્તા તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. ગ્રાહકો કોઈ ફોટો બતાવે તો તે પ્રમાણે કપડાં બનાવવાની વ્યવસ્થા છે. દુકાનમાં ભારે વર્ક અને સાદા વર્કવાળા બંને પ્રકારના કુર્તા છે.
શૈલેષભાઈના જણાવ્યા મુજબ, લોકો જોધપુરી સૂટ અને લગ્નનાં કપડાં પણ ખરીદે છે. વિદેશમાં રહેતા ગ્રાહકો પણ ઓર્ડર આપે છે. લગ્ન માટેના ફાઇવ પીસ સૂટની કિંમત આશરે ₹3,000થી ₹50,000 સુધી હોઈ શકે છે. શેરવાનીની શરૂઆત આશરે ₹5,000થી થાય છે, જ્યારે નવરાત્રીના કુર્તા ₹1,000થી ₹5,000 સુધીના મળે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, લોકોમાં નવરાત્રીની ખરીદી માટે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
યુવાનોમાં ડેનિમ જેકેટ સાથે કચ્છી વર્કનું ફ્યુઝન પણ આકર્ષણ બની રહ્યું છે. ડેનિમ જેકેટ પર રંગબેરંગી કચ્છી ભરતકામ, આભલા અને પરંપરાગત ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. આ જેકેટ જીન્સ સાથે પહેરી શકાય છે અને ગરબાનાં કપડાં સાથે પણ અલગ દેખાવ આપે છે. નવરાત્રી પછી પણ તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે, તેથી યુવાનો આવાં કપડાં પસંદ કરે છે.
આ રીતે પુરુષોના નવરાત્રી ફેશનમાં પરંપરાગત કળા અને આધુનિક પહેરવેશનું મિશ્રણ જોવા મળે છે. કચ્છી ભરતકામ, આભલા, કોડી અને બંજારા ડિઝાઇન સાથે ડેનિમ, શોર્ટ કોટી અને ફ્યુઝન જેકેટનો ઉપયોગ થાય છે. યુવકો માટે આ વર્ષે ગરબા માટે અલગ દેખાવ મેળવવાના વિકલ્પો વધી ગયા છે.
Gen-Zની તૈયારી: ગરબા પ્રેક્ટિસ, શોપિંગ અને પાસનું આયોજન
અમદાવાદમાં નવરાત્રીનો માહોલ સત્તાવાર શરૂઆત પહેલાં જ ગરમાઈ ગયો છે. Gen-Zના ઘણા યુવાનો ત્રણ મહિનાથી ગરબા ક્લાસમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. હવે તેઓ પોતાના સ્ટેપ્સને અંતિમ સ્વરૂપ આપી રહ્યા છે. સાથે જ ચણિયાચોળી, જ્વેલરી અને ગરબા માટેનાં કપડાંની ખરીદી પણ ચાલી રહી છે. મિત્રો વચ્ચે પાસની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે અને પ્રી-નવરાત્રીના કાર્યક્રમોમાં જવાનું શરૂ થયું છે.
કેટલાક યુવાનોએ તો નવરાત્રી દરમિયાન રાત્રે 3થી 4 વાગ્યા સુધી બહાર રહેવાની પરવાનગી માટે પેરેન્ટ્સને મનાવ્યા છે. કયા દિવસે કયા ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં જવું, મિત્રો સાથે કેવી રીતે મળવું અને કેટલા વાગ્યા સુધી બહાર રહેવું—આ બધું પહેલેથી નક્કી થવા લાગ્યું છે. નવરાત્રીના નવ દિવસનું આયોજન હવે ઘણા યુવાનો માટે ખાસ તૈયારીનો ભાગ બની ગયું છે.
ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી નેહલ માહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે સામાન્ય રીતે પેરેન્ટ્સ બહાર જવા માટે સમય નક્કી કરે છે અને ઘરે પાછા આવવાની મર્યાદા પણ રાખે છે. પરંતુ નવરાત્રીના ઉત્સાહને કારણે આ વખતે તેણે અને તેના મિત્રોએ રાત્રે 3થી 4 વાગ્યા સુધી બહાર રહેવાની પરવાનગી માટે પેરેન્ટ્સને મનાવ્યા છે.
નેહલે રત્નાવલી અને ગુરુકુળ રોડ પરથી શોપિંગ કરી છે. પાસની વ્યવસ્થા પણ મિત્રો વચ્ચે થઈ ગઈ છે. તેના જણાવ્યા મુજબ, પ્રી-નવરાત્રીના કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે અને લોકો અલગ-અલગ ઇવેન્ટમાં જઈ રહ્યા છે. દરેક જગ્યાએ ગરબાનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. નવરાત્રી શરૂ થયા પછી આ ઉત્સાહ વધુ વધશે એવી તેને આશા છે.
પ્રીશાએ પણ નવરાત્રી માટેની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. તેણે મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો મારફતે પાસની વ્યવસ્થા કરી છે અને લૉ ગાર્ડનમાંથી શોપિંગ કર્યું છે. તેના જણાવ્યા મુજબ, લૉ ગાર્ડનમાં ચણિયાચોળીનું સારું કલેક્શન જોવા મળે છે. આ વર્ષે કુર્તી-સ્ટાઇલ બ્લાઉઝનો ટ્રેન્ડ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.
પ્રીશાએ કહ્યું કે નવરાત્રીમાં મોડી રાત સુધી બહાર રહેવાની વાત આવે ત્યારે પેરેન્ટ્સના નિયમો હજુ પણ લાગુ પડે છે. બહાર જવાનું હોય તો નક્કી કરેલા સમય સુધીમાં ઘરે પાછા આવવાનું કહેવામાં આવે છે. આમ, યુવાનોમાં નવરાત્રી માટેનો ઉત્સાહ હોવા છતાં પરિવારના નિયમો અને સમયની મર્યાદા પણ તેમના આયોજનનો ભાગ છે.
ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરતી વેદાંશી માટે આ નવરાત્રી ખાસ છે, કારણ કે તે પહેલી વાર નવરાત્રીનો અનુભવ કરવા જઈ રહી છે. તેણે મિત્રો પાસેથી પાસ લીધા છે. તેની સ્કૂલમાં 10 તારીખે પ્રી-નવરાત્રી કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે, જેમાં તે ભાગ લેશે. તે મિત્રો સાથે ઉદ્ગમના ગરબામાં જવાની પણ તૈયારી કરી રહી છે. વેદાંશી માટે સ્કૂલનો કાર્યક્રમ અને મિત્રો સાથે ગરબા રમવાની યોજના—બંને ખાસ ઉત્સાહનું કારણ છે.
વૈદેહી જોશી છેલ્લા 15 વર્ષથી શ્રીજી ગરબા ગ્રૂપ સાથે જોડાયેલી છે. તેના માટે નવરાત્રી માત્ર નવ દિવસનો તહેવાર નથી. હવે પ્રી-નવરાત્રી અને પોસ્ટ-નવરાત્રીના કાર્યક્રમો પણ સીઝનનો ભાગ બની ગયા છે. વૈદેહી કહે છે કે નવરાત્રી દરમિયાન જાણે ઊંઘવાનું જ ભૂલી જવાય છે. સવારે ઊઠીને ઓફિસ જવું અને રાત્રે ગરબા રમીને થાક્યા પછી બીજા દિવસે ફરી કામે જવું—આ બધું ચાલતું રહે છે. તેમ છતાં નવરાત્રી દરમિયાન મળતી ઊર્જા તેને આશ્ચર્યમાં મૂકે છે.
ગરબા માટે વૈદેહીએ લાઇટવાળા શૂઝ અને ચણિયાચોળી પણ ખાસ તૈયાર કરાવ્યાં છે. એટલે તેની તૈયારી માત્ર પ્રેક્ટિસ પૂરતી નથી; ગરબા માટેના સમગ્ર દેખાવ પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. ગરબા પાર્ટનર ભાડે મળવાના ટ્રેન્ડ અંગે તેણે હળવી મજાકમાં કહ્યું કે આ તો અલગ જ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ છે અને કોઈ મળે તો સારું.
યમુના જોશી માટે બાળપણથી જ નવરાત્રી મનપસંદ તહેવાર રહ્યો છે. તેણે ત્રણ મહિના પહેલાં ગરબા ક્લાસમાં જોડાઈને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. આ વખતે તે ઓલ્ડ સિટી એટલે કે કાલુપુરમાંથી પરંપરાગત રીતે શોપિંગ કરીને આવી છે. નવરાત્રીના નવ દિવસ તેના માટે વર્ષના સૌથી સુંદર દિવસો છે.
યમુનાએ ગરબા પાર્ટનર ભાડે મળવાના ટ્રેન્ડનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેના જણાવ્યા મુજબ, આ વિચાર તેને થોડો ડરામણો લાગ્યો હતો, તેથી આ ટ્રેન્ડ પર રોક જેવી સ્થિતિ આવી તે સારું થયું. આ વાતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે યુવાનો નવા ટ્રેન્ડ વિશે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ દરેક ટ્રેન્ડને પોતાની રીતે સ્વીકારતા નથી.
શરણ્યાએ ચણિયાચોળી તેની મમ્મીની પસંદગીથી લીધી છે અને તેને આ પસંદગી ગમી છે. હાલમાં બિંદી અને ઝુમખા જેવા દેખાવ સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિય છે, પરંતુ તેને આ વસ્તુઓ પોતાને અનુકૂળ ન લાગતાં તેણે આ ટ્રેન્ડ અપનાવ્યો નથી. શરણ્યા છેલ્લા બે વર્ષથી ગરબા કરતી નહોતી. હવે ફરીથી ગરબા શરૂ કરતાં તેને કેટલાક સ્ટેપ્સ નવા લાગે છે. કેટલાક સરળ છે, તો કેટલાક માટે વધુ પ્રેક્ટિસની જરૂર પડે છે. નવરાત્રી પહેલાં બાકી રહેલા સમયમાં તે સ્ટેપ્સ પર વધુ પકડ મેળવવા માગે છે.
Gen-Z માટે નવરાત્રીની તૈયારીમાં હવે ઘણી બાબતો સામેલ થઈ ગઈ છે. પાસની વ્યવસ્થા, મિત્રો સાથેનું આયોજન, પ્રી-નવરાત્રી કાર્યક્રમો, અલગ-અલગ બજારોમાં શોપિંગ, ગરબા ક્લાસમાં પ્રેક્ટિસ અને પેરેન્ટ્સ પાસેથી મોડી રાત સુધી બહાર રહેવાની પરવાનગી—આ બધું તેમની તૈયારીનો ભાગ છે.
કેટલાક યુવાનો માટે આ પહેલી નવરાત્રી છે, તો કેટલાક વર્ષોથી ગરબા રમે છે. નવા શીખનારાઓ સ્ટેપ્સનો અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે અનુભવી ખેલૈયાઓ પોતાનાં કપડાં અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે. પરંપરાગત શોપિંગ સાથે નવા ફેશન ટ્રેન્ડ, સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળતી વસ્તુઓ અને મિત્રોનો પ્રભાવ પણ તેમની પસંદગીમાં જોવા મળે છે.
અમદાવાદમાં પ્રી-નવરાત્રીના કાર્યક્રમો શરૂ થતાં જ શહેરના યુવાનોમાં ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. કોઈએ પાસ લઈ લીધા છે, કોઈએ ચણિયાચોળી તૈયાર કરાવી છે, તો કોઈ નવા ગરબા સ્ટેપ્સ શીખી રહ્યું છે. નવરાત્રીની શરૂઆતની રાહ જોતા યુવાનો માટે હવે તૈયારીઓનો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે.
વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છના કારીગરોની હસ્તકલાને મળતું પ્રોત્સાહન
નવરાત્રીની ખરીદી વચ્ચે વસ્ત્રાપુર હાટમાં યોજાતો ‘કચ્છી નવરાત્રી હસ્તકલા હાટ’ પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. આ આયોજન બે તબક્કામાં રાખવામાં આવ્યું છે: 1થી 11 ઓક્ટોબર અને 11થી 23 ઓક્ટોબર 2026. હાટ સવારે 11 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો રહે છે. આ આયોજન Garvi Gurjari અને INDEXT-C, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
આ હાટની ખાસિયત એ છે કે કચ્છના કારીગરો પોતાની બનાવેલી વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે. એટલે ગ્રાહકોને વસ્તુ બનાવનાર કારીગરો સાથે સીધી વાત કરવાની અને કામને નજીકથી જોવાની તક મળે છે. વચેટિયા વગર કારીગરો પોતાની કળા અને વસ્તુઓ રજૂ કરી શકે છે. અહીં ખરીદી કરવા આવતા લોકો કપડાંની ડિઝાઇન, કાપડ અને હાથના કામને જાતે તપાસી શકે છે.
રતનપોળ જેવા બજારોમાં તૈયાર કપડાં અને મશીન વર્કની વિવિધતા જોવા મળે છે, જ્યારે વસ્ત્રાપુર હાટમાં હાથથી બનાવેલી કચ્છી હસ્તકલાને ખાસ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અજરખપુરના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા હાથછાપ અજરખ દુપટ્ટા અહીં આકર્ષણ છે. નેચરલ રંગોથી તૈયાર થતા આ દુપટ્ટાની કિંમત આશરે ₹500થી ₹1,200 સુધી છે.
કચ્છનાં હસ્તકલા કારીગર મોનાબેને જણાવ્યું કે તેઓ અમદાવાદ હાટમાં કચ્છી હેન્ડવર્કની અનેક વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે. તેમાં કચ્છી ચણિયાચોળી, બ્લાઉઝ, પેચવર્ક અને કચ્છી ડ્રેસનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પાસે આશરે ₹550થી ₹8,000 સુધીના બ્લાઉઝ છે. કચ્છી સ્ટાઇલમાં બનાવેલા મધુબાલા કોટન બ્લાઉઝ અને વિવિધ રંગોના બ્લાઉઝ પણ ઉપલબ્ધ છે.
મોનાબેનના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદના ગ્રાહકો કારીગરોના કામને સમજીને ખરીદી કરી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લા ચાર વર્ષથી નવરાત્રી પહેલાં વસ્ત્રાપુર હાટમાં આવે છે. સરકાર અને INDEXT-C દ્વારા મળેલા પ્લેટફોર્મ માટે તેમણે આભાર વ્યક્ત કર્યો. આવા આયોજનથી કારીગરોને પોતાની કળા સીધી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાની તક મળે છે.
આ વર્ષની નવરાત્રી ફેશનમાં ચણિયાચોળીના બ્લાઉઝમાં પણ નવા ફેરફારો જોવા મળે છે. સાદી ચોળી કરતાં યુવતીઓ હવે અલગ ડિઝાઇનવાળા બ્લાઉઝ પસંદ કરે છે. વસ્ત્રાપુર હાટમાં પેપ્લમ સ્ટાઇલ, સ્પેગેટી સ્ટ્રેપ, કોડી લટકણ, બેકલેસ ડિઝાઇન અને બલૂન સ્લીવવાળા બ્લાઉઝ જોવા મળે છે. ગાજી સિલ્ક અને બાંધણીવાળી પેપ્લમ ચોળી ખાસ આકર્ષણ બની રહી છે.
ખરીદી કરવા આવેલાં ધારા બહેને જણાવ્યું કે વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છી ડિઝાઇનર ચણિયાચોળી અને બ્લાઉઝનું સારું કલેક્શન છે. તેઓ બીજી વખત અહીં ખરીદી કરવા આવ્યાં હતાં. તેમને બ્લાઉઝની ફિટિંગ અને ડિઝાઇન ગમી હોવાથી ચાર-પાંચ બ્લાઉઝ ખરીદ્યાં છે. ધારા બહેનના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અહીં આવે છે. કારીગરો હાથથી ખૂબ મહેનત કરીને વસ્તુઓ બનાવે છે અને તે મહેનત કપડાંમાં દેખાય છે. કાપડ અને ગુણવત્તા પણ સારી હોવાથી તેઓ દર વર્ષે હાટમાં આવે છે.
હસ્તકલા કારીગર શેખરભાઈ કચ્છના ભુજથી આવ્યા છે. તેમની પાસે કચ્છનું કાપડ, તોરણ, ચણિયાચોળી, બ્લાઉઝ અને દુપટ્ટા સહિતની વસ્તુઓ છે. તેમણે જણાવ્યું કે કચ્છી તોરણ બનાવવામાં ચારથી પાંચ મહિના લાગી શકે છે. તેમાં નાની સોય અને દોરાથી ખૂબ બારીક કામ કરવામાં આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, તોરણની કિંમત આશરે ₹10,500 છે.
શેખરભાઈએ કહ્યું કે તેમની પાસે ₹4,500થી ₹8,000 સુધીના બ્લાઉઝ છે. એક બ્લાઉઝ બનાવવામાં ઓછામાં ઓછા બે-અઢી મહિના લાગી શકે છે. કચ્છની મહિલાઓ ગ્રાહકના માપ પ્રમાણે બ્લાઉઝ બનાવે છે અને તેના પર સુંદર ભરતકામ કરે છે. રેશમના દોરાથી કરવામાં આવતું કામ યોગ્ય રીતે સાચવવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે. શેખરભાઈએ જણાવ્યું કે તેમના કામને દેશ-વિદેશના ગ્રાહકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળે છે.
કચ્છના ભુજથી આવેલા મંગલભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ કચ્છી હેન્ડવર્કની વિવિધ વસ્તુઓ બનાવે છે. નવરાત્રી માટે તેઓ ખાસ કચ્છી કંજરી, બ્લાઉઝ અને ચણિયાચોળી તૈયાર કરે છે. વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છમાંથી આશરે 75 કારીગરો આવ્યા છે. તેઓ પોતાની બનાવેલી વસ્તુઓ પ્રદર્શનમાં મૂકે છે. અહીં અનેક કારીગરોને તેમના કામ માટે એવોર્ડ પણ મળ્યા છે.
મંગલભાઈએ જણાવ્યું કે તેમની પત્ની દેવાબહેનને 2020માં રાજ્યપાલના હસ્તે એવોર્ડ મળ્યો હતો. તેમની દીકરી પ્રિયાબેન સંજોટની 2025માં પસંદગી થઈ હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, Garvi Gurjari અને INDEXT-C જેવા પ્લેટફોર્મ કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપે છે અને તેમની રોજગારીમાં મદદ કરે છે. કારીગરોને પોતાની કળા બતાવવાની તક મળે છે, જેનાથી તેમના કામને ઓળખ મળે છે.
કચ્છી કંજરી બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે. મંગલભાઈના જણાવ્યા મુજબ, એક કંજરીની કિંમત આશરે ₹10,000 છે. તેમાં નાની-નાની મોતીઓ અને દોરાથી કામ કરવામાં આવે છે. કેટલીક ડિઝાઇન સંપૂર્ણપણે હાથથી તૈયાર થાય છે, મશીનથી નહીં. એક કંજરી અથવા બ્લાઉઝ તૈયાર કરવામાં ત્રણથી ચાર મહિના લાગી શકે છે. તેમની સાથે આશરે 40થી 50 કારીગરો અલગ-અલગ પ્રકારની કંજરી બનાવે છે.
ચણિયાચોળીમાં કચ્છી પેચવર્ક અને મિરર વર્ક હજુ પણ લોકપ્રિય છે. રંગબેરંગી પેનલવાળા ચણિયા પરંપરાગત કચ્છી દેખાવ આપે છે. બાંધણી સાથે આખા ચણિયામાં આભલાનું કામ, ખાસ કરીને લાલ, પીળા અને ભૂરા રંગોમાં, ગ્રાહકોને પસંદ આવે છે. ગરબા રમતી વખતે ચણિયો ફરતો હોય ત્યારે સુંદર દેખાય તે માટે 9 મીટર ઘેરવાળા ચણિયાની પણ માંગ છે.
ડોલા સિલ્ક, તસર સિલ્ક અને બાંધેજ પ્રિન્ટ સાથે ગોટા-પટ્ટી લેસવાળા ચણિયા પણ યુવતીઓ પસંદ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની પસંદ, બજેટ અને આરામને ધ્યાનમાં રાખીને કપડાં ખરીદે છે. કેટલાક લોકો પરંપરાગત ડિઝાઇન પસંદ કરે છે, તો કેટલાક નવા પ્રકારના બ્લાઉઝ અને રંગો અજમાવે છે.
વસ્ત્રાપુર હાટમાં ખરીદી કરવા આવેલાં શીલાબેને જણાવ્યું કે તેઓ આવા પ્રદર્શનોમાં અવારનવાર આવે છે. તેઓ ખાસ કાલા કોટન સાડી લેવા માટે આવ્યાં હતાં. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આવી સાડીઓની કિંમત અંદાજે ₹5,000થી ₹25,000 સુધી હોઈ શકે છે. નવરાત્રી માટે તેઓ પોતાની દીકરીઓ માટે ચણિયાચોળી લેવા પણ આવ્યાં હતાં. શીલાબેન કહે છે કે કારીગરો ખૂબ મહેનતથી કામ કરે છે અને તેમની કારીગરી કપડાંમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેથી તેઓ દર વખતે આવી ખરીદી કરવા આવે છે.
દુપટ્ટામાં અજરખ અને સૂફની કારીગરી પણ ગ્રાહકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ વર્ષે દુપટ્ટા માત્ર ચણિયાચોળી સાથે મેળ બેસાડવા માટે નહીં, પરંતુ આખા ગરબા લુકનો મુખ્ય ભાગ બની રહ્યા છે. સૂફ એમ્બ્રોઇડરીવાળા દુપટ્ટાની કિંમત આશરે ₹1,200 સુધી જોવા મળે છે. અજરખ પ્રિન્ટ અને હાથની કઢાઈવાળા દુપટ્ટા પરંપરાગત કપડાં સાથે સુંદર રીતે મેળ ખાય છે.
કચ્છના ભુજથી આવેલી કારીગર યશ્વી મહેતાએ જણાવ્યું કે તેઓ અજરખ અને મિરર વર્કની હસ્તકલાનું કામ કરે છે. તેઓ નવરાત્રી માટે ચણિયા, બ્લાઉઝ, દુપટ્ટા અને કુર્તી લઈને આવ્યા છે. તેમની પાસે ચણિયાચોળી આશરે ₹1,500થી ₹5,000-₹6,000 સુધીની છે. ખાસ ડિઝાઇનનું કામ બે-ત્રણ મહિના પહેલાં શરૂ કરવામાં આવે છે.
યશ્વીબેનના જણાવ્યા મુજબ, અજરખ ચણિયાચોળી બનાવવામાં 35થી 40 મહિલાઓ કામ કરે છે. આ કામથી મહિલાઓને રોજગારી મળે છે. ગ્રાહકો હાથના કામની કિંમત સમજીને ખરીદી કરે છે, તેથી તેમને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. હાટમાં આવવાથી કારીગરો અને ગ્રાહકો વચ્ચે સીધો સંપર્ક થાય છે અને ગ્રાહકોને વસ્તુ પાછળની મહેનત વિશે જાણવાની તક મળે છે.
હાટમાં ચણિયાચોળી અને દુપટ્ટા ઉપરાંત લેધર પર હાથથી કરવામાં આવેલી કઢાઈવાળી બેગ, પોટલી, પિત્તળની ટોકરીના ઘંટ, ક્રોશિયા વર્ક અને કચ્છી જ્વેલરી પણ જોવા મળે છે. ઓક્સિડાઇઝ્ડ સિલ્વરની માળા, કડા, નથણી અને બીડ્સ વર્કવાળી જ્વેલરી પરંપરાગત ગરબા લુક સાથે મેળ ખાય છે. ચામડાની પરંપરાગત મોજડી અને જુતી પણ અલગ-અલગ ડિઝાઇનમાં ઉપલબ્ધ છે.
નવરાત્રી ફેશન હવે યુવતીઓ પૂરતી સીમિત નથી. યુવકો માટે પણ ડિજિટલ પ્રિન્ટ કુર્તા, શિબોરી અને કલમકારી કુર્તા, કચ્છી વર્કવાળી કોટી અને કેડિયું-જેકેટ જેવા વિકલ્પો છે. પરિવાર સાથે ખરીદી કરવા આવતા લોકો કપડાંનું કાપડ, ભરતકામ અને ડિઝાઇન જાતે તપાસે છે. પરંપરાગત હસ્તકલા પસંદ કરનારા ગ્રાહકો માટે આ હાટ ખાસ સ્થળ બની રહ્યો છે.
પરંપરા, ફેશન અને યુવાનોનો ઉત્સાહ
અમદાવાદમાં આ વર્ષે નવરાત્રીની તૈયારીઓ અનેક રીતે જોવા મળી રહી છે. રતનપોળમાં યુવકો માટે કચ્છી વર્કવાળા કુર્તા, કોટી અને જેકેટની માંગ છે. Gen-Z ગરબા ક્લાસમાં પ્રેક્ટિસ, મિત્રો સાથે પાસની વ્યવસ્થા અને શોપિંગમાં વ્યસ્ત છે. વસ્ત્રાપુર હાટમાં કચ્છના કારીગરો પોતાની હસ્તકલા સીધી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.
આ ત્રણેય દૃશ્યોમાં એક સામાન્ય વાત છે—નવરાત્રી માટે લોકો પોતાની રીતે તૈયારી કરી રહ્યા છે. કોઈ પરંપરાગત કેડિયું અને ધોતી પસંદ કરે છે, કોઈ ડેનિમ સાથે કચ્છી વર્કનું ફ્યુઝન કરે છે, તો કોઈ હાથથી બનાવેલી ચણિયાચોળી અને જ્વેલરી ખરીદે છે. યુવાનો માટે ગરબા માત્ર નૃત્ય નથી; કપડાં, મિત્રો, પ્રેક્ટિસ અને આયોજન પણ તેનો ભાગ છે.
પરંપરાગત કચ્છી કળા અને આધુનિક ફેશનનું મિશ્રણ આ વર્ષની નવરાત્રીમાં ખાસ જોવા મળે છે. કચ્છી ભરતકામ, આભલા, કોડી, અજરખ અને બાંધણી જેવી કળા નવા પ્રકારનાં કપડાં અને ડિઝાઇન સાથે રજૂ થઈ રહી છે. આથી કારીગરોની કળા નવા ગ્રાહકો સુધી પહોંચે છે અને ખરીદદારોને પણ અલગ પસંદગી મળે છે.
અમદાવાદના બજારોમાં નવરાત્રીની ખરીદીનો માહોલ જામ્યો છે. લોકો પોતાના બજેટ અને પસંદગી પ્રમાણે કપડાં ખરીદી રહ્યા છે. કોઈને નવ દિવસ માટે અલગ કુર્તા જોઈએ છે, તો કોઈ પરિવાર સાથે મેચિંગ કપડાં પસંદ કરે છે. બીજી તરફ, કારીગરો મહિનાઓની મહેનતથી તૈયાર કરેલી વસ્તુઓ લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.
નવરાત્રી શરૂ થવાની રાહ જોતા શહેરના લોકો માટે હવે તૈયારીઓનો છેલ્લો તબક્કો છે. ગરબા પ્રેક્ટિસ, કપડાંની ખરીદી અને કાર્યક્રમોના આયોજન સાથે અમદાવાદ ધીમે-ધીમે નવરાત્રીના રંગમાં રંગાઈ રહ્યું છે. આ વર્ષે પુરુષોના ફેશનમાં નવો ઉત્સાહ, Gen-Zમાં ગરબાનો જુસ્સો અને કચ્છી હસ્તકલાને મળતું મંચ—ત્રણેય બાબતો શહેરની નવરાત્રીને વધુ રંગીન બનાવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...