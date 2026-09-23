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VIDEO / અમદાવાદઃ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલ ગૌરાંગ દવેએ દારૂના નશામાં સર્જ્યો અકસ્માત, કાકા-ભત્રીજીને અડફેટે લેતા ઈજાગ્રસ્ત

અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં દારૂના નશામાં કાર ચલાવવાના આરોપસર પોલીસકર્મી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ચાંદખેડામાં અકસ્માતનો બનાવ
ચાંદખેડામાં અકસ્માતનો બનાવ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 1:34 PM IST

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અમદાવાદઃ ચાંદખેડા વિસ્તારમાં દારૂના નશામાં કાર ચલાવવાના આરોપસર પોલીસકર્મી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચાંદખેડાના સ્નેહ પ્લાઝા પાસે એક્ટિવા પર જઈ રહેલા કાકા-ભત્રીજીને પૂરઝડપે આવેલી ક્રેટા કારે પાછળથી ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતમાં બંને રોડ પર પટકાતાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટનાસ્થળે લોકો એકત્ર થતાં કારચાલકની ઓળખ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા કોન્સ્ટેબલ ગૌરાંગ દવે તરીકે થઈ હતી.

પાછળથી ક્રેટાએ મારી ટક્કર

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, કાશીન્દ્રામાં રહેતા 40 વર્ષીય આશિષ પટેલ પોતાની 15 વર્ષની ભત્રીજી સાથે એક્ટિવા પર ચાંદખેડા તરફ જઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન સ્નેહ પ્લાઝા નજીક પાછળથી પૂરઝડપે આવેલી ક્રેટા કારે તેમની એક્ટિવાને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર લાગતાં આશિષ પટેલ અને તેમની ભત્રીજી બંને એક્ટિવા પરથી નીચે પટકાયા હતા. અકસ્માતમાં ભત્રીજીને ઇજા થતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.

કારચાલક પોલીસકર્મી હોવાનું સામે આવ્યું

અકસ્મતની ઘટના બનતા આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે એકત્ર થઈ ગયા હતા. લોકોએ ક્રેટા કારચાલક અંગે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું હતું કે, કાર ચલાવનાર ગૌરાંગ દવે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે. ગૌરાંગ દવે અકસ્માત સમયે દારૂના નશામાં હોવાના આક્ષેપ થયા છે. અકસ્માત બાદ પણ તેઓ સામાન્ય સ્થિતિમાં ન હોવાનું અને તેમને ઘટનાની ગંભીરતાનું પૂરતું ભાન ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

પોલીસની ગાડીમાં બેસાડ્યા ત્યારે કહ્યું—‘કેસ કરી દો’

અકસ્મત બાદ પોલીસકર્મીને પોલીસવાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પણ તેઓ ‘કેસ કરી દો’ એવું કહેતા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર મામલો ટ્રાફિક પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો.

L ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધી કરી ધરપકડ

સમગ્ર બનાવ અંગે L ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગૌરાંગ દવે વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરી છે. અકસ્માતના સંજોગો, વાહન ચલાવતી વખતે તેમની સ્થિતિ અને અન્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસકર્મી દ્વારા જ નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવી અકસ્માત સર્જવાના આક્ષેપ સાથે આ ઘટનાએ ફરી એક વખત રાજ્યમાં દારુબંધીને લઈ ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

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Last Updated : September 23, 2026 at 1:34 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD
NARODA POLICE STATION
પોલીસકર્મીએ દારુ પી અકસ્માત સર્જ્યો
અમદાવાદ પોલીસકર્મીએ સર્જ્યો અકસ્માત
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