નોર્વેમાં Samsungની નોકરીનું સપનું બતાવી દુબઈમાં રઝળાવ્યા, અમદાવાદના યુવક સાથે ₹11.65 લાખની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ
અમદાવાદના નારણપુરાના 37 વર્ષીય ચિંતન શાહે વિઝા એજન્ટ દેવલ જોષી સામે આનંદનગર પોલીસમાં ₹11.65 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : October 28, 2026 at 1:31 PM IST
અમદાવાદ: વિદેશમાં ઊંચા પગારની નોકરી અને વર્ક પરમિટ મેળવવાની આશા સાથે એક યુવકે વિઝા એજન્ટ પર વિશ્વાસ મૂક્યો, પરંતુ નોકરી મળવાને બદલે તેને વિદેશમાં પોતે જ નોકરી શોધવાની સ્થિતિમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. અમદાવાદના નારણપુરામાં રહેતા 37 વર્ષીય ચિંતન શાહે વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે વિઝા એજન્ટ દેવલ જોષી સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, પોલેન્ડથી નોર્વે અને પછી દુબઈમાં નોકરી અપાવવાની વાત કરી બનાવટી ઓફર લેટરના ભરોસે યુવકે નોકરીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, જ્યારે વર્ક પરમિટના બદલે 60 દિવસના ટૂરિસ્ટ વિઝા પર દુબઈ મોકલ્યાની ફરિયાદ છે. આ સમગ્ર મામલે આશરે રૂ. 11.65 લાખની છેતરપિંડી થયાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
દીકરીની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મારફતે એજન્ટનો સંપર્ક થયો
ચિંતન શાહે આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેઓ અમદાવાદમાં રહે છે અને એક ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા. માર્ચ 2024માં તેમની મુલાકાત દીકરીની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મારફતે દેવલ જોષી સાથે થઈ હતી. દેવલે પોતાને વિઝા અને LIC એજન્ટ તરીકે ઓળખાવી યુરોપના દેશોમાં વર્ક પરમિટ અપાવવાની વાત કરી હતી. આ માટે રૂ. 15 લાખની માંગણી કરવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
નોકરીનો ઓફર લેટર મળતાં નોકરી પણ છોડી
ફરિયાદ મુજબ, દેવલે શરૂઆતમાં પોલેન્ડમાં નોકરી અપાવવાની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ નોર્વેની Samsung કંપનીમાં નોકરી અપાવવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. આ માટે નોર્વેની નોકરીનો ઓફર લેટર મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કંપનીનું નામ બ્લર કરેલું હોવાનું ચિંતન શાહે ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે.
વિદેશમાં નોકરી મળવાની આશાએ ચિંતન શાહે પોતાની હાલની નોકરીમાંથી રાજીનામું પણ આપી દીધું હતું. જોકે, મુંબઈમાં નોર્વે એમ્બેસીમાં ગયા બાદ પણ વિઝાની પ્રક્રિયા આગળ ન વધતાં તેમને શંકા થવા લાગી હતી.
નોર્વેના બદલે દુબઈ જવાની વાત કરી
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, નોર્વેના વિઝા ન મળતાં દેવલે દુબઈમાં ઊંચા પગારની નોકરી અપાવવાની અને વર્ક પરમિટની ખાતરી આપી હતી. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 2026માં દેવલ ચિંતન શાહને લઈને દુબઈ ગયો હતો. જોકે, ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે તેમને વર્ક વિઝાના બદલે માત્ર 60 દિવસના ટૂરિસ્ટ વિઝા પર મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ચિંતન શાહના જણાવ્યા મુજબ, દુબઈ પહોંચ્યા બાદ દેવલ પોતે હોટલમાં રોકાયો હતો, જ્યારે તેમને શારજાહમાં એક લેબર કોન્ટ્રાક્ટરના ક્વાર્ટરમાં રહેવા માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ દેવલે તેમને પોતાની રીતે ઇન્ટરવ્યુ આપીને નોકરી શોધી લેવા કહ્યું હતું. આ સ્થિતિમાં વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાની શંકા વધુ મજબૂત બની હતી.
₹16.65 લાખ ચૂકવ્યા, ₹11.65 લાખ પરત ન મળ્યાનો આક્ષેપ
ચિંતન શાહની ફરિયાદ મુજબ, તેમણે ઓનલાઈન અને રોકડ મારફતે ટુકડે-ટુકડે કુલ રૂ. 16.65 લાખ ચૂકવ્યા હતા. ત્યારબાદ તપાસ કરતાં તેમને જાણવા મળ્યું હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે વિઝા પ્રક્રિયા માટે અન્ય એજન્ટો મારફતે મર્યાદિત રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી અને દુબઈના ખર્ચ સહિતની રકમ બાદ કરતાં આશરે રૂ. 11.65 લાખ દેવલ પાસે બાકી રહ્યા હતા.
ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે વારંવાર નાણાં પરત માગવા છતાં દેવલે રકમ પરત આપી નહોતી. અંતે ચિંતન શાહે અમદાવાદ પરત આવી આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
હાલ આ મામલે પોલીસ ફરિયાદના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે કરવામાં આવેલી વાતો, ઓફર લેટરની પ્રામાણિકતા, વિઝા પ્રક્રિયા અને નાણાંના વ્યવહારો અંગે તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.
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