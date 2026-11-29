નારણપુરામાં દારૂ પીવા બાબતે ટોકતાં ટોળાનો હુમલો: તલવાર-ધારિયા સાથે 12થી 15 શખસો ત્રાટક્યા, 5 વાહનોમાં તોડફોડ
મોઢે રૂમાલ બાંધીને આવેલા ટોળાએ બે લોકોને ઇજા પહોંચાડી હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ; વાહનોમાં રાખેલા રૂપિયા પણ લઈ ગયા હોવાનો દાવો
Published : November 29, 2026 at 6:41 PM IST
અમદાવાદ: નારણપુરા વિસ્તારમાં રસ્તે બેસી દારૂ પીવાની પ્રવૃત્તિ અંગે ઠપકો આપવા જતાં ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ હુમલો કર્યો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, 12થી 15 જેટલા શખસો તલવાર, ધારિયાં અને લાકડીઓ જેવાં હથિયારો સાથે મોઢે રૂમાલ બાંધીને આવ્યા હતા અને હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં બે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ટોળાએ 4થી 5 વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી અને વાહનોમાં રાખેલા રૂપિયા પણ લઈ ગયા હોવાનો સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે.
સ્થાનિકોના આક્ષેપ મુજબ, નારાયણ ઠાકોર, ધવલ ઠાકોર, મંથન ઠાકોર અને આયુષ ઠાકોર સહિતના શખસોએ હુમલો કર્યો હતો. દારૂ પીવાની પ્રવૃત્તિ બાબતે ટોકવામાં આવતાં આ શખસો ઉશ્કેરાયા હતા અને ત્યારબાદ ટોળું એકત્ર કરીને હુમલો કરવા આવ્યા હતા. જોકે, આ તમામ આક્ષેપોની પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ટોળા સામે રાયોટિંગ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો
આ મામલે નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનના PI કે. આર. સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, દારૂ પીવા સહિતની ન્યૂસન્સ પ્રવૃત્તિ થતી હોવાની શક્યતા અને તેને ટોકવા બાબતે ઝઘડો-તકરાર થઈ હોવાની ફરિયાદ મળી છે. આ અંગે ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલુ છે.
PIએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી તપાસમાં દારૂ પીવાની બાબત અંગેની કોઈ ચોક્કસ હકીકત સામે આવી નથી. ફરિયાદમાં કેટલાક આરોપીઓનાં નામ જાહેર થયાં છે. તેઓ ક્યાં રહે છે અને શું વ્યવસાય કરે છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે. આરોપીઓ મળી આવ્યા બાદ તેમની પ્રવૃત્તિઓ અંગે વધુ વિગતો મેળવી શકાશે.
ફરિયાદીએ ઓળખેલા આરોપીઓનાં નામ જાહેર, અન્યની ઓળખ બાકી
પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 189(2), 191(2), 191(3), 118(1) અને 324 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. PIના જણાવ્યા મુજબ, ટોળામાં સામેલ કેટલાક લોકોને ફરિયાદી ઓળખી શક્યો હોવાથી તેમનાં નામ ફરિયાદમાં જાહેર થયાં છે. આ ઉપરાંત અન્ય છથી સાત વ્યક્તિઓ પણ સામેલ હોવાની ફરિયાદમાં વાત છે. તેમની ઓળખ અને સંડોવણી અંગે તપાસ કરવામાં આવશે. આરોપીઓ પકડાયા બાદ વધુ ઓળખ થતાં તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ, હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકો, વાહનોમાં થયેલી તોડફોડ અને વાહનોમાંથી રૂપિયા લઈ જવાના સ્થાનિકોના આક્ષેપ અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ઘટનામાં સંડોવાયેલા તમામ આરોપીઓને ઝડપી પાડવાની અને અન્ય લોકોની ઓળખ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સ્થાનિકોએ તમામ આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢવાની માગ કરી છે.
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