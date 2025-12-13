વિદેશીઓ પક્ષીઓ માટે જાણીતા નળ સરોવરમાં બે વર્ષથી બોટિંગ કેમ બંધ છે?
છેલ્લા બે વર્ષથી બોટિંગની પ્રક્રિયા બંધ છે. બોટિંગના વ્યવસાયીઓ હવે શું કરે છે?
Published : December 13, 2025 at 6:12 PM IST
Updated : December 13, 2025 at 7:51 PM IST
અમદાવાદ : નળ સરોવર જે વિદેશીઓ પક્ષીઓ માટે પ્રખ્યાત છે. અહીંયા વિદેશથી લોકો આવીને વિવિધ પક્ષીઓની મીઠા અવાજને સાંભળતા હોય છે. બોટમાં બેસીને પક્ષીઓ અને અહીંના શાંત વાતાવરણને માણતા હોય છે. પરંતુ હાલ છેલ્લા બે વર્ષથી નળસરોવરમાં એકદમ સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે. આ પાછળનું કારણ છે અહીં બોટિંગ બંધ કરવામાં આવેલું છે. જેના કારણે પ્રવાસીઓ તેની મુલાકાત લઈ શકતા નથી. તો ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં કે નળ સરોવરમાં બોટિંગ કેમ બંધ છે.
નળ સરોવરમાં બોટિંગ પ્રક્રિયા બે વર્ષથી બંધ
વડોદરા શહેરમાં 18 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ હરણી તળાવમાં હરણીકાંડ થયો હતો. જ્યાં બોટમાં બેસીને બાળકો ગયા હતા અને આ બોટ ડૂબી ગઈ હતી, ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટે કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા. નવી SOP જાહેર કરવામાં આવી હતી. તે SOPમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે નિયમોનું ચુસ્ત પાલન થાય તો જ બોટિંગ શરૂ કરી શકાય, ત્યારથી નળ સરોવરમાં બોટિંગ પ્રક્રિયા બંધ છે.
હરણી દુર્ઘટના બાદ બોટિંગ પર પ્રતિબંધ મુકાયો તો મામલો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. કોર્ટના હસ્તક્ષેપથી સરકારે બોટિંગ માટે નવી SOP બનાવવામાં આવી છે. આ માટે મંજૂરીની અરજી કર્યા બાદ બોટ માલિકોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. નળ સરોવરની આસપાસના વેકરીયા, ધરજી, મેની, રામગઢ સહિતના 15 જેટલા ગામો આવેલા છે. આ ગામોના પરિવારની રોજીરોટી નળસરોવરના પ્રવાસીઓ દ્વારા ચાલે છે. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર સીઝન ચાલુ થાય છે, પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી બોટ બંધ છે.
નળ સરોવરમાં 400 થી 500 પરિવારને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજીરોટી મળતી હતી
આ અંગે નળસરોવર બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ હાજીભાઈ સમાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું વેકરીયામાં રહું છું. બે વર્ષથી અંદર હાઇકોર્ટના હુકમ અને કલેક્ટર સાહેબને હુકમથી વડોદરાના હરણી કાંડ પછીથી બોટિંગ પ્રક્રિયા બંધ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે વર્ષથી બોટિંગ પ્રથા બંધ હોવાથી અમારા ગામના લોકોને હિજરત કરવાનો વારો આવ્યો છે. 300 'બોટ મેેન'ને ભૂખ્યા મરવાનો વારો આવ્યો છે, અને તે લોકો છુટક મજૂરી કરવા જાય છે.
તેઓ કહે છે, પહેલા નળ સરોવર એક પિકનિક સ્થળ જેવું લાગતું હતું, પ્રવાસીઓ પાસે બે થી અઢી કલાકનો સમય રહેતો હતો, તે લોકો નળ સરોવરની મજા માણીને નીકળી જતા હતા. અમદાવાદની આસપાસથી ઘણા લોકો અને દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ પણ અહીંયા ફરવા માટે આવતા હતા. પ્રવાસીઓ દ્વારા અહીંના લગભગ 400 થી 500 પરિવારને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજીરોટી મળતી હતી, તેથી આ લોકો અન્ય જગ્યાએ મજૂરી કરવા માટે જતા ન હતા. જો હવે નળ સરોવર ફરીથી ચાલુ થઈ જાય તો આજુબાજુના 15 ગામોની અંદર રોનક આવી જાય અને લોકોને રોજીરોટીનો એક અવસર અને મોકો મળી શકે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "હાલ સરકારની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે અમે બોટીંગ ચાલુ કરવા માટે તૈયાર છીએ. અમે તમામ ડોક્યુમેન્ટસ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છીએ. બિલ્ડર સર્ટીના ડોક્યુમેન્ટ અમારી પાસે હજી નથી, જેના કારણે આજે બોટીંગ બંધ છે. SOPમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બોટ ચલાવવા માટે લાઈવ જેકેટ હોવા જોઈએ, બોટની ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ જોઈએ, જીએમટી રિપોર્ટ જોઈએ, હાલની પરિસ્થિતિની અંદર તમામ બોટ મેન ફીટ છે. IRSના અધિકારીઓ આવીને 160 બોટ મેનની ચેકિંગ કરી ગયા છે. લોકોને સર્ટિફડ આપ્યા. અમારી બોટમાં સેફ્ટી જેકેટ પણ રહેશે અને અમે વીમો પણ લઈશું."
"હું નળ સરોવરનો રહેવાસી છું. અહીંયા જ મારો જન્મ થયો હતો. હું છેલ્લા 10 વર્ષથી બોટ ચલાવું છું, હરણીકાંડ બાદ નળ સરોવરમાં બોટિંગ બંધ કરવામાં આવી, બે વર્ષથી બોટિંગ બંધ છે. જેથી અમારી પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે, માંડ ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. સરકારને વિનંતી છે કે, અહીંયા બોટિંગ ચાલુ કરવામાં આવે, અને જે કંઈ ગાઈડલાઈન છે, સરકારની એ મુજબ અમે બોટ ચલાવીશું. અત્યારે અમે મજૂરી કરીએ છીએ. પહેલા નળ સરોવરની આસપાસ રહેતા તમામ વસ્તીવાળાને રોજગારી મળતી હતી, અને હવે અહીંથી અમદાવાદ દરરોજ મજૂરી કરવા માટે જવું પડે છે." - બેલીમ જાવેદભાઈ અકબરભાઈ, બોટમેન નળ સરોવર
બોટમેન સાહિલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "નળ સરોવરમાં બોટિંગ બંધ થવાના કારણે અમારે ભટકવાનો વારો આવ્યો છે. રોજગાર પર મોટી અસર પડી છે, એટલે સરકારને અપીલ છે, કે સરકાર અમારી સામે જોવે અને આ બોટિંગ ચાલુ થાય. અહીંયા સરોવરમાં ત્રણથી ચાર ફૂટ પાણી છે, સુસાઇડ થાય એવી જગ્યા નથી. અહીંયા બધાની રોજી સરોવર ઉપર નિર્ભર છે."
નળ સરોવરમાં બોટિંગ બંધ થઈ, ત્યારથી લોકો અહીંયા આવતા નથી: હકીમ સમા
વેકરીયાના રહેવાસી હકીમ સમાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારે સરકારને અપીલ છે કે, સરકાર ધારાધોરણ મુજબ અહીંયા બોટિંગ કરવા માટે પરમિશન આપે, અત્યારે હાલમાં સુમસામ નળસરોવર લાગે છે. પ્રવાસીઓ કિનારા ઉપરથી જોઈને નિરાશાથી પાછા જતા રહે છે, તેઓ નજીકથી પક્ષીઓ જોઈ શકતા. અહીંયા બોટિંગ ઉપર 400 જેટલા લોકો નિર્ભર છે. નવેમ્બરથી સીઝન ચાલુ થાય છે અને માર્ચ સુધી ચાલે છે. પહેલા અહીંયા ઘણા લોકો આવતા હતા. વિદેશી લોકો પણ આવતા હતા. હવે જ્યારથી નળ સરોવરમાં બોટિંગ બંધ થઈ, ત્યારથી લોકો અહીંયા આવતા નથી. જે અહીંયા આવે છે, એ નિરાશ થઈને જાય છે."
અમદાવાદ જિલ્લા કલેકટર ઓફિસથી આ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે, કે જો આ લોકો પાસે SOP પ્રમાણે તમામ ડોક્યુમેન્ટ હોય અને રજીસ્ટ્રેશન થઈ જાય, પછી નળ સરોવરને ફરીથી ચાલુ કરવા માટે પ્રોસેસ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી જે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે, એમાં પૂરતા ડોક્યુમેન્ટ નથી. જેના કારણે નળ સરોવરમાં અત્યાર સુધી બોટિંગ શરૂ કરવામાં આવી નથી.
