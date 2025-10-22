ભદ્રકાળી મંદિર પર દર્શનાર્થીઓની ભીડ ઉમટી, નગરદેવીના આશીર્વાદ લઈ નૂતન વર્ષ મનાવ્યું
આજે નવું વર્ષ શરુ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે અમદાવાદના નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિર પર ભક્તોની ભીડ જામી છે.
Published : October 22, 2025 at 10:25 AM IST
અમદાવાદ : આજે હિન્દુ નૂતન વર્ષ છે. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે અમદાવાદના નગરદેવી ભદ્રકાળી મંદિર પર માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે લોકોની ભારે ભીડ લાગી હતી. ભદ્રકાળી માતાના દર્શનાર્થે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ભક્તો આવ્યા હતા. લોકો માતાના આશીર્વાદ લઈને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ભદ્રકાળી મંદિરે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ આશીર્વાદ લેશે અને નવા વર્ષની શરૂઆત કરશે.
ભદ્રકાળી મંદિરે દર્શનાર્થી ઉમટ્યા : દર્શન કરવા માટે આવેલા સોનિયાબેને જણાવ્યું હતું કે, આજે નૂતન વર્ષ છે એટલે અમે દર વર્ષે ભદ્રકાળી મંદિરે માતાના દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ. છેલ્લા 20 વર્ષથી હું અહીંયા આવું છું. નગર દેવી નગરની રક્ષા કરે છે એટલે તેમના દર્શન કરવા માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. માતાજી અમારી મનોકામના અને ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે.
નગરદેવીના દર્શન કરી નૂતન વર્ષની શરૂઆત : દર્શન કરવા માટે આવેલા દર્શનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આજે અમે નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા છે. આજે નૂતન વર્ષ છે, અમારું વર્ષ ખૂબ જ સારું અને સુખ-શાંતિથી પસાર થાય એટલા માટે અમે આવ્યા છીએ. દર વર્ષે અમે આવીને અહીંયા જ આશીર્વાદ લઈએ છે અને અમારા દરેક કામને શરૂ કરીએ છીએ.
નવ વર્ષમાં સુખ-શાંતિ રહે તેવા આશીર્વાદ : મોનિકા પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, અમે ભદ્રકાળી માતાના આશીર્વાદ લીધા અને તેમને પ્રાર્થના કરી કે આ નવ વર્ષ ખૂબ જ શાંતિ અને સારી રીતે પસાર થાય. લોકોના જીવનમાં ઉન્નતિ અને સુખ આવે તે માટે આશીર્વાદ માંગ્યા છે. ભદ્રકાળી માતા અમદાવાદની નગર દેવી છે અને લોકો દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી આવ્યા છે. હવે ઘરે જઈને એકબીજાને મળીશું અને નૂતન વર્ષ મનાવીશું.
