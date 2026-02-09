ETV Bharat / state

અમદાવાદના નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા બીજી વખત નગરયાત્રાએ નીકળશે, જાણો સમગ્ર રુટ

શહેરીજનોને આ નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા પર અનેરી શ્રદ્ધા છે. દરરોજ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરે દર્શન કરવા આવે છે.

નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા નગરયાત્રાએ નીકળશે
નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા નગરયાત્રાએ નીકળશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : 26 ફેબ્રુઆરીના દિવસે અમદાવાદ શહેરનો સ્થાપના દિવસ છે, ત્યારે અમદાવાદના ભદ્ર કિલ્લામાં સ્થાપના કાળથી બિરાજમાન નગરદેવી ભાદ્રકાળી માતા બીજી વખત નગરચર્યા નીકળશે, તે માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. તો આ વખતે શું રહેશે ખાસ અને કયા કયા રોડ પર નીકળશે નગર યાત્રા, જાણો વિગતે...

શ્રીરામ બલી પ્રાગ તિવારી ટ્રસ્ટના ચેરમેન શશીકાંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગયા વખતે શિવરાત્રી અને 26 ફેબ્રુઆરી સ્થાપના દિવસ એક જ દિવસ હતો, ત્યારે નગરયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ વર્ષે શિવરાત્રી થોડી વહેલી છે. આ નગર યાત્રાની શરૂઆત માતાજીના નીજ મંદિર પછી ભદ્ર ત્રણ દરવાજા થઈને માણેક નાથ બાબા મંદિરે પહોંચશે, માણેકચોકથી રતનપોળ થઈને ખાડીયા ચાર રસ્તા, રાયપુર ચકલા, ચકલેશ્વર મહાદેવ ડાળની પોળ ત્યાંથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ખામસા જમાલપુર થઈને આ યાત્રા જગન્નાથ મંદિર પહોંચશે. જગન્નાથ મંદિરથી રિવરફ્રન્ટ પહોંચશે, ત્યાં સાબરમતી નદીની આરતી કરવામાં આવશે.

નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા નગરયાત્રાએ નીકળશે (ETV Bharat Gujarat)

"સવારે 7:00 વાગે થી બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે રાયપુર અને ખાડિયાનો વિસ્તારનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. આ નગરયાત્રા માટે અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને બધા નેતાઓ અને પદાધિકારીઓને આમંત્રણ આપ્યા છે. આ શોભા યાત્રામાં આકર્ષક ટેબલો લગાવવામાં આવશે, ગજરાજ, અખાડા અને ભજન મંડળીઓ સામેલ થશે. જુદી જુદી જગ્યાએ પાછો આ નગરયાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવશે." - શશીકાંત તિવારી, ચેરમેન શ્રીરામ બલી પ્રાગ તિવારી ટ્રસ્ટ

અમદાવાદના શહેરીજનોને આ નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા પર અનેરી શ્રદ્ધા છે. દરરોજ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરે દર્શન કરવા આવે છે, ત્યારે આ નગરયાત્રામાં 50000થી વધારે સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવશે એવી સંભાવના છે. નગર દેવી ભદ્રકાળી માતાના ગર્ભ ગૃહને સુવર્ણથી સજાવવામાં આવી રહ્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો સોનાનું દાન કરી રહ્યા છે. ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા
નગર દેવી ભદ્રકાળી માતા (ETV Bharat Gujarat)
ભદ્રકાળી માતા મંદિર
ભદ્રકાળી માતા મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

"અમે ગયા વર્ષે પણ નગરદેવીની નગર યાત્રામાં જોડાયા હતા. બહુ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, એટલે હવે આ વર્ષે પણ યાત્રા નીકળશે. આજે વિપુલભાઈ દ્વારા સાડા ત્રણ ગ્રામ સોનાનું દાન પણ કરવામાં આવ્યું છે. અમને મા પર પુરી શ્રદ્ધા છે અને અમે દરરોજ દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ." - સુરેશભાઇ, દર્શનાર્થી

ગયા વર્ષે નગરયાત્રામાં માતાજીના ચાંદીની પાદુકા મૂકવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વર્ષે ચલિત મૂર્તિ મૂકવામાં આવશે. આ યાત્રા દરમિયાન 5,000થી વધુ ભાવિ ભક્તો પ્રસાદીનો લાભ લેશે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદની નગરદેવી "ભદ્રકાળી માતા"ના ચાચર ચોકમાં પ્રાચીન ગરબાની રમઝટ
  2. શાકંભરી નવરાત્રી: ભદ્રકાળી માતાજીને 301 કિલો શાકભાજી અર્પણ કરાઈ, ભક્તો ઉમટ્યા

TAGGED:

NAGAR DEVI BHADRAKALI MATA
AHMEDABAD BHADRAKALI MATA TEMPLE
BHADRAKALI MATA NAGARYATRA
AHMEDABAD FOUNDATION DAY
AHMEDABAD NAGAR DEVI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.