અમદાવાદમાં વસ્તી ગણતરી જેમ વૃક્ષોની ગણતરી હાથ ધરાઈ, શહેરમાં 261 વૃક્ષોની પ્રજાતિ મળી

AMCના વૃક્ષ ગણતરી પ્રોજેક્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 8 વોર્ડમાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

અમદાવાદમાં વૃક્ષોની ગણતરી
અમદાવાદમાં વૃક્ષોની ગણતરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 10:40 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં આવેલ તમામ વૃક્ષોની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે. AMCના વૃક્ષ ગણતરી પ્રોજેક્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 8 વોર્ડમાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને બાકીના 40 વોર્ડમાં ગણતરીની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે, જે પૈકી તા.19 જાન્યુઆરી,2026 સુધી 15,10,705 વૃક્ષોની ગણતરી થઈ છે.

આ અંગે રીક્રિએક્શન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ વર્ષે એક પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જે અંતર્ગત ટ્રી સેન્સેક્સ કરવામાં આવ્યું હતું. જે પ્રકારે લોકોની ગણતરી કરવામાં આવે છે એવી જ રીતે અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા તમામ વૃક્ષોની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. જેની અંદર અત્યાર સુધી 15,10,705 વૃક્ષોની ગણતરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કુલ 48 વોર્ડ માંથી 8 વોર્ડની અંદર આ કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. જેમાં જમાલપુર, બાપુનગર, મણીનગર નારણપુરા, નવરંગપુરા, સાબરમતી ખોખરા અને અસારવા આમ કુલ આઠ વોર્ડમાં ટ્રી સેન્સેક્સની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. અને 40 વોર્ડની અંદર કામ ચાલુ છે ટૂંક સમયમાં ત્યાં પણ કામ પૂર્ણ થઈ જશે. આ દરમિયાન 261 વૃક્ષોની પ્રજાતિ આપણને મળી છે. જેમાં કેટલીક દુર્લભ પ્રજાતિના છોડ અમને મળ્યા છે.

અમદાવાદમાં વૃક્ષોની ગણતરી (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, આ વૃક્ષોમાં ખાસ કરીને બ્રાન્ચ મામ, રૂખડો, લેપર્ડ્સ બાર્ડ ટ્રી, બેગર્સ બાઉલ ટ્રી, એલિફન્ટ ઈયર ટ્રી, કોચલું કૃષ્ણ સિરીસ અને રક્તચંદન આ પ્રકારના દુર્લભ ગણી શકાય એ પ્રજાતિના વૃક્ષો પણ આપણને મળ્યા છે. બાર માસની અંદર આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરવાનું હતું. 25 લાખ વૃક્ષોની ગણતરી બાર મહિનાની અંદર કરવાની હતી, પરંતુ એજન્સી દ્વારા ચોમાસાના કારણે આ કામ લેટ થયું છે. એટલે કોર્પોરેશન દ્વારા આ કામ ઝડપથી પૂરા કરવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે.

