અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી 2026: વટવા વોર્ડમાં ભાજપની વિજય વિશ્વાસ પદયાત્રા યોજાઈ, મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા
ઉમેદવાર પ્રતિક પટેલે છેલ્લા 12 વર્ષના વિકાસકાર્યોની માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષ માટે રોડમેપ તૈયાર છે અને નવા પંપિંગ સ્ટેશન બનાવવાની યોજના છે.
Published : April 19, 2026 at 9:23 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ વટવા વોર્ડમાં ભાજપ દ્વારા ભવ્ય “વિજય વિશ્વાસ પદયાત્રા”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સ્થાનિક લોકો જોડાયા હતા.
આ પદયાત્રા વટવાના ઐતિહાસિક અને પૂજનીય રણછોડરાયજી મંદિરથી પ્રારંભ થઈ હતી અને વિસ્તારમાં આવેલા અનેક માર્ગો અને સોસાયટીઓમાં ફરી હતી. યાત્રા દરમિયાન ભાજપના ચારેય ઉમેદવારોનું સ્થાનિક લોકોએ અત્યંત ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું. ઠેર ઠેર મહિલાઓ અને વડીલોએ ફૂલોની વર્ષા કરી અને ઉમેદવારોને વિજયના શુભેચ્છા પાઠવી હતી. કાર્યકરોમાં પણ ભારે જોશ જોવા મળ્યો હતો અને સમગ્ર વિસ્તાર ભાજપના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
વટવા વોર્ડમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ભાજપનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે અને આ ગઢ જાળવી રાખવા માટે પાર્ટી દ્વારા સઘન પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારોએ લોકો સમક્ષ વિકાસના મુદ્દાઓને મુખ્ય રાખીને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે પશ્ચિમ અમદાવાદની જેમ પૂર્વ વિસ્તારનો પણ સમાન અને ઝડપી વિકાસ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે જે રીતે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આધુનિક સુવિધાઓ અને રસ્તાઓની સુવ્યવસ્થા જોવા મળે છે, તેવી જ રીતે વટવા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ માળખાકીય સુવિધાઓમાં ધરખમ સુધારો કરવામાં આવશે.
ઉમેદવાર પ્રતિક પટેલે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, “હું દરેક ચૂંટણીમાં મારા પ્રચારની શરૂઆત ભગવાન રણછોડરાયજીના મંદિરથી જ કરું છું. તેમના આશીર્વાદ સદાય મારી સાથે છે. છેલ્લા 12 વર્ષમાં વટવા વિસ્તારમાં અનેક વિકાસના કાર્યો થયા છે, જે આપ સૌની નજર સામે છે. એ જ વિકાસને આધાર બનાવીને આ વખતે અમે ‘વિજય વિશ્વાસ પદયાત્રા’નું આયોજન કર્યું છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી 5 વર્ષ માટે લોકોની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક સ્પષ્ટ રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને વરસાદની મોસમમાં લોકોને હેરાન કરતી ડ્રેનેજની સમસ્યાઓને પ્રાથમિકતા આપીને વિસ્તૃત કામો હાથ ધરવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું કે ગંદા પાણીના નિકાલ માટે વિસ્તારમાં નવા અને આધુનિક પંપિંગ સ્ટેશન બનાવવાની યોજના પણ આગામી સમયમાં અમલમાં મૂકવામાં આવશે. સાથે જ તેમણે આ ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત અંગે પૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે વટવાની જનતા વિકાસના મુદ્દે મતદાન કરશે.
પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ પણ આ પદયાત્રાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, “વટવા વિસ્તારમાં છેલ્લા દાયકામાં અનેક વિકાસના કામો થયા છે. અનેક ક્ષેત્રે ઝડપી વિકાસ માટે આયોજનો અમલમાં મૂકીને કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, પશ્ચિમ વિસ્તારની જેમ પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ વિકાસની હરણફાળ જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદનો પૂર્વ વિસ્તાર હવે પાછળ રહેશે નહીં.”
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ રાજકીય પક્ષો મતદારોને આકર્ષવા માટે મેદાને ઉતર્યા છે. મહત્વનું છે કે ભાજપે વટવા વોર્ડમાં પોતાના ચાર ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. આ ઉમેદવારોમાં નિર્મળા પાંડે, પ્રતિક પટેલ, ભાવના સોલંકી અને સંજય સથવારાનો સમાવેશ થાય છે.
ભાજપ દ્વારા યોજાયેલી આ પદયાત્રા વટવા વોર્ડમાં રાજકીય માહોલને વધુ ગરમાવી રહી છે. હવે જોવું રહ્યું કે આ વખતે વટવા ભાજપનો ગઢ અડગ રહે છે કે મતદારો કોઈ નવો નિર્ણય લે છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ આવનાર સમય અને મતગણતરીના પરિણામો આપશે.
