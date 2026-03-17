હોળીની બચેલી રાખમાંથી બનાવાઈ રહ્યો છે ઓર્ગેનિક સાબુ, જાણો AMCના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ વિશે...
હોળીની બચેલી રાખમાંથી ઓર્ગેનિક સાબુ બનાવવા માટે અમદાવાદના CNCD વિભાગ દ્વારા પાયલેટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : March 17, 2026 at 5:52 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં હોળીની વિધિવત ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હોળીની બચેલી રાખમાંથી ઓર્ગેનિક સાબુ બનાવવા માટે CNCD વિભાગ દ્વારા પાયલેટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. શું છે તેની વિશેષતા? કેવી રીતે બનશે આ સાબુ? જાણીશું વિસ્તારથી...
રાખમાંથી ઓર્ગેનિક સાબુ
CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગોબરમાંથી બનેલી ગોબર સ્ટીક દ્વારા વેદિક હોળી કરવામાં આવી હતી. વૈદિક હોળી પછી હોળીમાંથી નીકળેલી રાખને CNCD વિભાગ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવી હતી અને હવે આ રાખનો ઉપયોગ ઓર્ગેનિક સાબુ બનાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
રાખ, ફળોની છાલ અને પ્લાસ્ટિકના બોક્સનો ઉપયોગ
વૈદિક હોળી બાદ 31 સ્થળોથી 300 કિલોગ્રામ રાખ એકત્રિત કરવામાં આવી છે, તેવી જ રીતે અમદાવાદ શહેરમાં જ્યૂસ વેચતા એકમો પાસેથી દૈનિક ધોરણે મોસંબી, નારંગી જેવા ફળોમાંથી નીકળતી છાલ પણ એક પ્રકારનું વેસ્ટ છે, જે કચરામાં ના જાય અને આવા ફળોની છાલ ફેકવામાં ના આવે તેના માટે તેનો રી યુઝ કરી શકાય, તેમજ હોટલ કિચન વેસ્ટમાંથી આપણે જ્યારે સબ્જી મંગાવીએ છીએ, તો એના પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા કચરામાં જાય છે, ત્યારે આવા પ્લાસ્ટિકના બોક્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ
આ ત્રણેય વેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ બનાવવા માટે CNCD વિભાગ દ્વારા પહેલ કરવામાં આવી છે. આ બધી વસ્તુઓ માંથી સાબુ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદના કરુણા મંદિર ખાતે 30 કિલો જેટલા ફ્રૂટની છાલનો જથ્થો એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે. આ છાલને બાફીને ફળોના પાવલ્પ અને રાખને ભેળવીને સાબુ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.
મોટાભાગે રાખ તેમજ ફ્રૂટ જ્યુસની દુકાનમાંથી નીકળતી છાલને કચરામાં નાખવામાં આવે છે, તેને બદલે તેનો સાબુ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગ કરી વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અત્યાર સુધી 40 કિલો જેટલા સાબુ તૈયાર કરાયો
પ્રાથમિક તબક્કા પર હાલ કરુણા મંદિર ખાતે લોકો ફ્રુટની છાલ આપી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 40 કિલો જેટલા સાબુ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અને જે લોકો ગૌ સેવાના અર્થે કરુણા મંદિર ખાતે આવશે એને વપરાશ અર્થે મફતમાં સાબુ આપવામાં આવશે. આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સફળ થયા બાદ અમદાવાદીઓને પણ આ સાબુ મળશે. તેવો પ્લાન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.