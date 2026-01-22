ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ચાલીઓના રહીશોને અંધારાથી મળશે મુક્તિ, AMC નખાવશે સ્ટ્રીટ લાઈટ

AMC દ્વારા કેપિટલ બજેટમાંથી ચાલીમાં લાઇટના પોલ નાખવામાં આવશે.

મ્યુનિ કોર્પોરેશનની ઓફિસની ફાઈલ તસવીર
મ્યુનિ કોર્પોરેશનની ઓફિસની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની ચાલીઓ પણ હવે રાત્રિ દરમિયાન પ્રકાશિત જોવા મળશે. શહેરની ચાલીઓમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ નાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પહેલા કાઉન્સિલરના બજેટ દ્વારા ચાલીમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખવામાં આવતી. હવે AMC દ્વારા કેપિટલ બજેટમાંથી લાઇટના પોલ નાખવામાં આવશે. આનાથી શહેરમાં 27000થી વધુ ચાલીના રાહીશોને ફાયદો થશે.

અમદાવાદની ચાલીમાં AMC નખાવશે સ્ટ્રીટ લાઈટ (ETV Bharat Gujarat)

AMCની હદમાં આવેલી ચાલીઓ તથા ઝૂંપડાઓ જ્યાં ગટર, પાણી અને રોડ જેવી પ્રાથમીક સુવિધાઓ આપવામાં આવતી હોય અને તેઓના પ્રોપર્ટી ટેક્સ બીલમાં ચાલી તરીકેનો ઉલ્લેખ હોય તેવા વિસ્તારોમાં સ્ટ્રીટલાઇટની સુવિધા જનરલ બજેટમાંથી આપવામાં આવશે. જે ચાલી/ઝૂંપડાઓના પ્રોપર્ટી ટેક્સ બીલમાં ચાલી તરીકેનો ઉલ્લેખ હોય ત્યાં સ્ટ્રીટલાઇટની સુવિધા ઉપલબ્ધ થવાથી 26949 ચાલીઓ પૈકી આશરે 2 થી 3 લાખની વસ્તીને સ્ટ્રીટલાઇટની પ્રાથમીક સુવિધાનો લાભ થશે. આ 26949 ચાલીઓ/ઝૂંપડાઓમાં સ્ટ્રીટલાઈટની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વાર્ષિક રૂ.2.25થી 2.50 કરોડની રકમનો ખર્ચ થાય તેમ છે.

આ ચાલમાં લાગશે સ્ટ્રીટલાઈટ
આ ચાલમાં લાગશે સ્ટ્રીટલાઈટ (AMC)

આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના 7 ઝોનની અંદર જેમ કે પૂર્વ ઝોન, ઉત્તર ઝોન, દક્ષિણ ઝોનની અંદર જે ચાલીઓ આવેલી છે. ત્યાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા આરસીસી રોડ, પેવર બ્લોક, પાણી અને ગટરની સુવિધા આપવામાં આવે છે. પરંતુ અત્યાર સુધી આ ચાલીઓમાં લાઈટનો આભાવ હતો. ત્યારે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર અમદાવાદ શહેરની 27000 જેટલી ચાલીઓની અંદર લાઈટ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેથી ત્રણથી ચાર લાખ લોકોને ફાયદો મળશે, એમના જીવનમાં રોશની આવશે. અઢીથી ત્રણ કરોડના ખર્ચે લાઈટ નાખીને અજવાળું કરવામાં આવશે.

