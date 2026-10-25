ઘરવિહોણા લોકો માટે અમદાવાદમાં આશ્રયગૃહ બન્યા જીવનનો આધાર, રહેવા-જમવાથી લઈને રોજગાર સુધીની સુવિધા
અમદાવાદના નારોલ અને વાસણા શેલ્ટર હોમમાં 700થી વધુ આશ્રિતોને આશરો, AMCના 35 શેલ્ટર હોમમાં 4315 લોકોની રહેવાની ક્ષમતા
Published : October 25, 2026 at 1:54 PM IST
અમદાવાદઃ કહેવાઈ છે કે, ધરતીનો છેડો એટલે ઘર, પરંતુ આજે પણ ઘણા એવા લોકો છે કે જેમનું કોઈ ઘર નથી અને રસ્તા કે ફુટપાથ પર જ પોતાનું જીવન વિતાવવા મજબૂર બને છે. અમદાવાદ જેવા મહાનગરમાં રસ્તા પર રાત વિતાવતા, ફૂટપાથ પર સૂતા અને જીવનનિર્વાહ માટે ભીક્ષાવૃતિ જેવી પ્રવૃતી કરવા મજબૂર લોકો માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના શેલ્ટર હોમ જાણે પોતાનું ઘર હોય તેમ બની રહ્યા છે.
કોઈનું ઘર ડિમોલિશનમાં તૂટી ગયું છે, કોઈ અકસ્માત બાદ નિરાધાર બન્યું છે, તો કોઈ શારીરિક અસક્ષમતા અને પરિવારનો સાથ ન હોવાને કારણે રસ્તા પર જીવન જીવવા મજબૂર હતા. આવા લોકોને AMCના અર્બન કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ (UCD) વિભાગ દ્વારા આશ્રયગૃહોમાં લાવીને રહેવા, જમવા, આરોગ્ય તપાસ અને રોજગારની તકો પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
ડિમોલિશન બાદ આશ્રયગૃહમાં મળ્યો સહારો
અમદાવાદના નારોલ અને વાસણા ખાતે આવેલા આશ્રયગૃહોમાં રહેતા આશ્રિતોની આપવીતી સાંભળતાં સામે આવે છે કે, અહીં માત્ર રહેવાની જગ્યા જ નહીં, પરંતુ ફરીથી સ્વમાનભેર જીવન જીવવાની તક પણ મળી રહી છે. નારોલના શેલ્ટર હોમમાં રહેતી મૂળ રાજસ્થાનના બાસવાડાની રહેવાસી મણિબેને પોતાની આપવીતિ સંભળાવતા જણાવ્યું હતું કે, તે પોતાના પરિવાર સાથે મજૂરી કરવા અમદાવાદ આવી હતી, અને થલતેજ વિસ્તારમાં કડિયાકામ કરતી હતી. ત્યાં તેમણે છાપરાં બનાવ્યાં હતાં. જોકે, આશરે એક મહિના પહેલાં AMCની ટીમ દ્વારા તેમનું રહેઠાણ તોડી પાડવામાં આવતાં પરિવાર નિરાધાર બન્યો હતો. ત્યારથી તેઓ નારોલના આ શેલ્ટર હોમમાં આશ્રય લઈ રહ્યાં છે.
મણિબેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમના પતિ કડિયાકામ કરવા જાય છે, અને તેમને એક દીકરો છે. આ આશ્રયગૃહમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા સહિતની જરૂરી વ્યવસ્થાઓ મળતી હોવાથી પરિવાર અહીં સારી રીતે જીવન પસાર કરી રહ્યો છે, અને તેમનું જીવન સરળ બન્યું છે.
ડિમોલિશનમાં ઘર તૂટી ગયું હવે આશ્રય સ્થાન જ ઘર બન્યું
નારોલના શેલ્ટર હોમમાં રહેતી આવી જ એક કહાની પ્રજ્ઞાચક્ષુ રૂક્સાના બેનની છે. તેઓ પહેલાં ઇસનપુરમાં રહેતાં હતાં. ગત વર્ષે ત્યાં થયેલા ડિમોલિશનમાં તેમનું ઘર પણ તૂટી ગયું હતું. ત્યારથી તેઓ પોતાની માતા સાથે નારોલ આશ્રયગૃહમાં રહે છે. રૂક્સાના બેનને નાનપણથી જ આંખોની સમસ્યા હોવાથી તેઓ જોઈ શકતાં નથી. તેમની માતા અને બહેનો તેમને અલગ-અલગ જગ્યાએ લઈ જાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ સહન કર્યા બાદ આશ્રયગૃહમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા મળતાં મોટો સહારો મળ્યો છે. અહીંનો સ્ટાફ પણ તેમની કાળજી રાખે છે.
ભીક્ષાવૃત્તિ કરીને ગુજરાન ચલાવતાં મહિલાને મળ્યો આધાર
નારોલ શેલ્ટર હોમમાં રહેતાં સલમા બાનુની કહાની પણ સંઘર્ષથી ભરેલી છે. તેઓ પહેલાં બહેરામપુરામાં મેલડી માતાના મંદિરની બહાર રહેતાં હતાં અને ભીખ માંગીને ગુજરાન ચલાવતાં હતાં. છૂટાછેડા બાદ તેમની સ્થિતિ વધુ મુશ્કેલ બની હતી. સલમા બાનુના જણાવ્યા અનુસાર, UCD વિભાગના કર્મચારીઓ તેમને આશ્રયગૃહમાં લઈ આવ્યા હતા. અહીં રહેવા અને જમવાની સુવિધા મળી. હવે તેઓ લોકોનાં ઘરોમાં ઘરકામ કરીને પૈસા કમાઈ રહ્યાં છે. આશ્રયગૃહમાં મળતા સહયોગથી તેમના જીવનમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. અહીં વિવિધ કૌશલ્યો શીખવવા માટે પણ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
નારોલનું શેલ્ટર હોમ બન્યું દિવ્યાંગ અશોકકુમારનું નવુ સરનામું
નારોલ આશ્રયગૃહમાં રહેતા અશોકકુમાર શર્મા પહેલાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ અને બ્રિજની નીચે રહેતા હતા. તેઓ પગમાં પોલિયોની અસરને કારણે દિવ્યાંગ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, વરસાદના દિવસોમાં રસ્તા પર રહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જતું હતું. ભીખ માંગીને પેટ ભરવું પડતું હતું. અશોકકુમાર મૂળ બિહારના રહેવાસી છે અને રોજગારની શોધમાં અમદાવાદ આવ્યા હતા. તેઓ ધોરણ 8 સુધી ભણેલા હોવા છતાં શારીરિક અક્ષમતાને કારણે કામ મેળવવામાં મુશ્કેલી અનુભવતા હતા. આશરે એક વર્ષ પહેલાં UCD વિભાગની ટીમ તેમને નારોલ શેલ્ટર હોમમાં લઈ આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, અહીં ગરમ પાણી, વ્યક્તિગત લોકર, ઇમરજન્સી દબાવવાની સુવિધા, ટોયલેટ-બાથરૂમ અને મેડિકલ કેમ્પ જેવી વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ છે. આશ્રિતોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ અપાવવા માટે કાર્યક્રમો યોજાય છે અને તહેવારો પણ ઉજવવામાં આવે છે.
નારોલ શેલ્ટર હોમમાં 482 લોકોની ક્ષમતા, હાલમાં 360 આશ્રિતો
નારોલ શેલ્ટર હોમના આસિસ્ટન્ટ કોમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝર સંજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ અમદાવાદનાં સૌથી મોટાં આશ્રયગૃહોમાંનું એક છે. અહીં આશ્રિતો માટે રહેવા અને જમવા સહિતની વિવિધ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આશ્રયગૃહમાં દરેક માળે ત્રણ મોટા હોલ અને ફેમિલી રૂમની વ્યવસ્થા છે. દરેક માળે અલગ રસોડાં પણ બનાવવામાં આવ્યાં છે. હાલમાં અહીં આશરે 360 આશ્રિતો રહે છે, જ્યારે કુલ 482 લોકોની રહેવાની ક્ષમતા છે. UCD વિભાગની ટીમ રસ્તા પર સૂતા અને ઘરવિહોણા લોકોનો સંપર્ક કરીને તેમને આશ્રયગૃહમાં લાવવાની કામગીરી કરે છે. કેટલાક આશ્રિતો દિવસ દરમિયાન કામકાજ માટે બહાર જાય છે અને રાત્રે પાછા આવીને આશ્રય લે છે.
વાસણા આશ્રયગૃહ બન્યું નિરાધાર વૃદ્ધનો આશરો
વાસણા શેલ્ટર હોમમાં રહેતા ભગવાનભાઈ નામના વૃદ્ધનો અનુભવ પણ આવી જ સ્થિતિ દર્શાવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ પહેલાં સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં રહેતા હતા. આશરે એક મહિના પહેલાં સ્કૂટર સાથે તેમનો અકસ્માત થયો હતો અને તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં 15 દિવસ સુધી સારવાર ચાલી અને પગમાં પ્લાસ્ટર કરવામાં આવ્યું. ઘર ન હોવાથી સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી તેમને વાસણા આશ્રયગૃહમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. અહીં તેઓ છેલ્લા છ દિવસથી રહે છે અને તેમને રહેવાની સુવિધા મળી રહી છે.
વાસણા આશ્રયગૃહ બન્યું પ્રજ્ઞાચક્ષું શૈલેષભાઈનું નિવાસસ્થાન
વાસણા આશ્રયગૃહમાં રહેતા શૈલેષભાઈ રમેશભાઈ પણ જીવનના મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થયા છે. પિતાના અવસાન બાદ તેમનો સહારો છીનવાઈ ગયો હતો. પહેલાં તેમનો પરિવાર વેજલપુર ગામમાં રહેતો હતો અને તેમના પિતા ટીવી રિપેરિંગ કરીને તેમનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. શૈલેષભાઈએ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2001ના ભૂકંપ દરમિયાન તેમને મગજમાં ખેંચ આવવાની સમસ્યા થઈ હતી, જેના કારણે તેમની આંખોની રોશની જતી રહી હતી. ત્યારબાદ તેઓ જીવનનિર્વાહ માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા રહ્યા. વરસાદમાં રસ્તા પર સૂવું પડતું હોવાથી UCD વિભાગની ટીમ તેમને વાસણા આશ્રયગૃહમાં લઈ આવી હતી. તેઓ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી અહીં રહે છે અને અહીંની વ્યવસ્થાથી સંતુષ્ટ છે.
વાસણા આશ્રયગૃહમાં 442 લોકોની ક્ષમતા
વાસણા વોર્ડના UCD વિભાગના આસિસ્ટન્ટ કોમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝર ઇનાયત મન્સૂરીએ જણાવ્યું હતું કે, વાસણા આશ્રયગૃહમાં 442 લોકોની રહેવાની ક્ષમતા છે અને દરરોજ આશરે 350 લોકો અહીં આશ્રય લે છે. અહીં રહેવા, ખાવા-પીવા અને નહાવા સહિતની તમામ સુવિધાઓ મફતમાં આપવામાં આવે છે. આશ્રિતોને સવારે ચા-નાસ્તો, બપોરે ભોજન અને રાત્રે જમવાનું આપવામાં આવે છે. બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા સંસ્થા દ્વારા અને રાત્રિના ભોજનની વ્યવસ્થા AMC દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, અલગ-અલગ પરિસ્થિતિમાં જીવતા, ઘરવિહોણા અને રસ્તા પર મુશ્કેલીમાં રહેતા લોકોને રેસ્ક્યૂ કરીને આશ્રયગૃહમાં લાવવામાં આવે છે, જેથી તેમને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની તક મળી શકે.
AMCનાં 35 શેલ્ટર હોમમાં 4315 લોકોની ક્ષમતા
AMCના UCD વિભાગના ડિરેક્ટર મિતેશ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વર્ષ દરમિયાન તમામ ઋતુઓમાં ઘરવિહોણા લોકોને શેલ્ટર હોમમાં આશ્રય આપવામાં આવે છે. શહેરમાં કુલ 35 જેટલાં શેલ્ટર હોમ કાર્યરત છે, જેમાં કુલ 4315 લોકોની રહેવાની ક્ષમતા છે. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, આ આશ્રયગૃહોમાં આશરે 80 ટકા ઓક્યુપેન્સી નોંધાઈ રહી છે. આશ્રિતોને નિયમિત રીતે યોગ્ય આહાર આપવામાં આવે છે. ગરમીના સમયમાં શરીરમાં પાણીની કમી ન થાય તે માટે ORS પણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, આશ્રિતોના સ્વાસ્થ્યની કાળજી માટે મેડિકલ કેમ્પ યોજીને જનરલ હેલ્થ ચેક-અપ કરવામાં આવે છે. AMCના જણાવ્યા મુજબ, 35 શેલ્ટર હોમમાંથી 33માં દિવસ દરમિયાન આશ્રય લેવાની સુવિધા છે, જ્યારે બે શેલ્ટર હોમમાં રાત્રિ દરમિયાન આશ્રય આપવામાં આવે છે.
આશ્રયની સાથે રોજગારની તક આપવાનો પ્રયાસ
ઘરવિહોણા લોકોનું જીવન માત્ર આશ્રય પૂરતું સીમિત ન રહે, પરંતુ તેઓ આત્મનિર્ભર બને તે માટે પણ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. DAY-NULM પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 21 મે, 2026ના રોજ વાસણા આશ્રયગૃહ ખાતે રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ હેઠળ પશ્ચિમ ઝોનના વાસણા આશ્રયગૃહમાં રહેતા 11 આશ્રિતોને રોજગારની તકો પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
UCD વિભાગની સરાહનીય કામગીરી
આ ઉપરાંત UCD વિભાગ દ્વારા રાત્રિના સમયે નાઇટ ડ્રાઇવનું આયોજન કરીને રસ્તા પર રહેતા લોકોની ઓળખ કરવામાં આવે છે અને તેમને આશ્રયગૃહમાં ખસેડવામાં આવે છે. તાજેતરમાં આવી કામગીરી દરમિયાન 53 આશ્રિતોને વાસણા આશ્રયગૃહમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. AMC દ્વારા સમાજ સુરક્ષા વિભાગ, પોલીસ વિભાગ અને UCD વિભાગના સહયોગથી એન્ટી-બેગર ડ્રાઇવ અંતર્ગત પણ કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ કામગીરીનો હેતુ રસ્તા પર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જીવતા લોકોને આશ્રય અને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
એકંદરે, નારોલ અને વાસણા જેવા આશ્રયગૃહો અનેક ઘરવિહોણા લોકો માટે માત્ર છત નહીં, પરંતુ જીવનમાં ફરીથી આગળ વધવાની તક બની રહ્યાં છે. જોકે, આશ્રિતોના અનુભવો એ પણ દર્શાવે છે કે આવા લોકો માટે સુરક્ષિત આશ્રયની સાથે રોજગાર, આરોગ્યસંભાળ અને લાંબા ગાળાના પુનર્વસનના પ્રયાસો પણ એટલા જ જરૂરી છે.
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