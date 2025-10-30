ETV Bharat / state

અમદાવાદ શહેરની વસ્તીમાં થયો વધારો! AMCએ સરકાર પાસે 1000 MLD પાણી આપવા માંગણી કરી

નર્મદા કેનાલનું પાણી કોતરપુર રાસકા અને જાસપુર થી અમદાવાદમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં 650 એમએલડી પાણી આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદ શહેરની વસ્તીમાં થયો વધારો,
અમદાવાદ શહેરની વસ્તીમાં થયો વધારો, (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સરકાર પાસે નર્મદાના વધુ પાણી પુરવઠા માટે માંગ કરી છે. 1000 MLD પાણી માટે સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. નર્મદા કેનાલનું પાણી કોતરપુર રાસકા અને જાસપુર થી અમદાવાદમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં 650 એમએલડી પાણી આપવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધારા થતા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ 1,000 એમએલડી પાણી માટે સરકાર પાસે માંગણી કરી છે.

AMC દ્વારા 1000 MLD પાણી માટે સરકાર પાસે માંગણી

આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં કોતરપુર રાસ્કા જાસપુરમાંથી નર્મદા કેનાલનું પાણી આપણે લઈએ છીએ, અને આ ત્રણ જગ્યાથી સમગ્ર અમદાવાદને અત્યારે પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. 1650 MLD પાણી અત્યારે અમદાવાદમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધતી જાય છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી સમય સુધી એટલે કે 20, 25 વર્ષ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં પાણીની મોટી જરૂરિયાત ઊભી થશે. જેનો રિપોર્ટ સરકારને મોકલવામાં આવે છે.

અમદાવાદ શહેરની વસ્તીમાં થયો વધારો (ETV Bharat Gujarat)

જાસપુરમાં અત્યારે 400 MLD પાણી ચાલુ છે. 200 MLDનું કામ ચાલુ છે, તો ત્યાંથી 600 MLDનું પાણી આપણને મળી જશે એવી જ રીતે બીજા ચાર છે. બિલ્ડીંગ પાણી જાસપુરમાં મળી શકે તે માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાસકામાં અત્યારે હાલ 100 MLDનું પ્લાન્ટ બનાવવા માટે ટેન્ડર કરી દીધું છે. અત્યારે 200 MLD પાણી ત્યાંથી સપ્લાય કરવામાં આવે છે. કોતરપુરમાં 400 MLDનું કામ અત્યારે કાર્યરત છે. આવનારા દિવસોમાં 1000 MLD પાણીની જરૂર પડશે તે અંગે સરકારને રિપોર્ટ મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.

દિલીપ બગરીયા, વોટર કમિટી ચેરમેન
દિલીપ બગરીયા, વોટર કમિટી ચેરમેન (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. Ahmedabad News: મણિનગર સ્લમ ક્વોટર્સની ગેલેરીનો ભાગ તૂટ્યો, 30 લોકોનું રેસ્ક્યૂ, સૈજપુરમાં ધાબાની છત પડી
  2. Pollution of Sabarmati river: હાઈકોર્ટ ગાંધીનગર મહાપાલિકાને પણ પક્ષકાર તરીકે જોડાવા કર્યો નિર્દેશ

TAGGED:

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
AHMEDABAD CITY POPULATION
AHMEDABAD MLD WATER
AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.