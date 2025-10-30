અમદાવાદ શહેરની વસ્તીમાં થયો વધારો! AMCએ સરકાર પાસે 1000 MLD પાણી આપવા માંગણી કરી
નર્મદા કેનાલનું પાણી કોતરપુર રાસકા અને જાસપુર થી અમદાવાદમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં 650 એમએલડી પાણી આપવામાં આવે છે.
અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સરકાર પાસે નર્મદાના વધુ પાણી પુરવઠા માટે માંગ કરી છે. 1000 MLD પાણી માટે સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. નર્મદા કેનાલનું પાણી કોતરપુર રાસકા અને જાસપુર થી અમદાવાદમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં 650 એમએલડી પાણી આપવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધારા થતા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ 1,000 એમએલડી પાણી માટે સરકાર પાસે માંગણી કરી છે.
AMC દ્વારા 1000 MLD પાણી માટે સરકાર પાસે માંગણી
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં કોતરપુર રાસ્કા જાસપુરમાંથી નર્મદા કેનાલનું પાણી આપણે લઈએ છીએ, અને આ ત્રણ જગ્યાથી સમગ્ર અમદાવાદને અત્યારે પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. 1650 MLD પાણી અત્યારે અમદાવાદમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધતી જાય છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી સમય સુધી એટલે કે 20, 25 વર્ષ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં પાણીની મોટી જરૂરિયાત ઊભી થશે. જેનો રિપોર્ટ સરકારને મોકલવામાં આવે છે.
જાસપુરમાં અત્યારે 400 MLD પાણી ચાલુ છે. 200 MLDનું કામ ચાલુ છે, તો ત્યાંથી 600 MLDનું પાણી આપણને મળી જશે એવી જ રીતે બીજા ચાર છે. બિલ્ડીંગ પાણી જાસપુરમાં મળી શકે તે માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાસકામાં અત્યારે હાલ 100 MLDનું પ્લાન્ટ બનાવવા માટે ટેન્ડર કરી દીધું છે. અત્યારે 200 MLD પાણી ત્યાંથી સપ્લાય કરવામાં આવે છે. કોતરપુરમાં 400 MLDનું કામ અત્યારે કાર્યરત છે. આવનારા દિવસોમાં 1000 MLD પાણીની જરૂર પડશે તે અંગે સરકારને રિપોર્ટ મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.
