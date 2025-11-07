અમદાવાદમાં સરકારી નોકરીની તક, AMCમાં થઈ રહી છે મોટી ભરતી, જાણો કઈ-કઈ પોસ્ટ ભરાશે?
કોર્પોરેશનના એન્જિનિયર વિભાગ દ્વારા ભારતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.
Published : November 7, 2025 at 4:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારી બનવા માંગતા હોય તો આ સમાચાર જરૂર વાંચજો. કારણકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવી રહી છે મોટાપાયે ભરતી. કોર્પોરેશનના એન્જિનિયર વિભાગ દ્વારા ભારતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. એન્જિનિયરિંગ કરેલા ઉમેદવારોને મોકો મળશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં નવી 636 જગ્યા માટે ભરતી કરવામાં આવશે.
આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાંણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 7 ઝોનની અંદર ડ્રેનેજ, રોડ અને બિલ્ડીંગ રીલેટેડ એડિશનલ સીટી ઇજનેર અલગ અલગ હોવા જોઈએ તેના લીધે સાત નવા સીટી ઇજનેર લેવામાં આવશે, ડેપ્યુટી સીટી ઇજનેર 17, આસિસ્ટન્ટ સીટી ઇજનેર 48, આસિ. ઇજનેર 168, ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર 396 આમ કુલ જગ્યા 636 પર ભરતી કરવામાં આવશે અને આ ભરતી દ્વારા લોકોને પબ્લિકની સેવા કરવા માટે પ્રાપ્ત થશે.
હાલમાં અમદાવાદ શહેર માં ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને ખાસ કરીને રોડ રસ્તા, બ્રિજની વિવિધ કામગીરી ચાલુ છે. શહેરમાં અનેક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વિવિધ ઝોનમાં કામો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેના માટે ઘણા માણસોની જરૂર છે, તેના લીધે આ ભરતીની જાહેરાત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાએ માટે ભરતી પ્રક્રિયાની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.
કઈ કઈ જગ્યા ભરતી કરવામાં આવશે
- એડિશનલ સીટી ઇજનેર - 7
- ડેપ્યુટી સીટી ઇજનેર - 17
- આસિસ્ટન્ટ સીટી ઇજનેર - 48
- આસિ. ઇજનેર - 168
- ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર - 396
- કુલ જગ્યા - 636
આ પણ વાંચો: