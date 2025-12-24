ETV Bharat / state

શું સુભાષ બ્રિજને તોડવામાં આવશે? અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા આજે કરશે સત્તાવાર જાહેરાત

IIT રૂડકી અને IIT મુંબઈ તેમજ SVNIT જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા સુભાષ બ્રિજનો ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદ સુભાષ બ્રિજ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 10:02 AM IST

અમદાવાદ : સુભાષ બ્રિજને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગત 4 ડિસેમ્બરે સુભાષ બ્રિજનો સ્પાન બેસી ગયો હતો, જે બાદ બ્રિજ પર મોટી તિરાડ પણ પડી હતી. જેથી સુભાષ બ્રિજને અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે અંતે સુભાષ બ્રિજને તોડી પાડવામાં આવશે, જેની સત્તાવાર જાહેરાત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવશે.

સુભાષ બ્રિજને તોડવામાં આવશે?

ગત 4 ડિસેમ્બરે સુભાષ બ્રિજનો સ્પાન બેસી જતા અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ તેની મજૂબતીની તપાસ અને નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સુભાષ બ્રિજની તપાસ અંગે IIT રૂડકી અને મુંબઈ સહિતની સંસ્થાઓ અને અન્ય નિષ્ણાંતોનો રિપોર્ટ આવી ગયા છે. જેના અનુસાર કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ આ બ્રિજને તોડી પાડવાની સલાહ આપી છે. સુભાષ બ્રિજ તોડવા અંગે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.

કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ આપી સલાહ : કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ આ બ્રિજને તોડી પાડવાથી સલાહ આપી છે. બ્રિજનું 50 વર્ષથી વધુ આયુષ્ય, જુની ટેકનોલોજી અને ટ્રાફિકના વધતા ભારણના કારણે સુભાષ બ્રિજ તોડવા માટે સલાહ આપવામાં આવી છે. IIT રૂડકી અને IIT મુંબઈ તેમજ SVNIT જેવી સંસ્થાઓ પાસેથી સુભાષ બ્રિજનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલે આ અંગે તમામ રિપોર્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે.

નિષ્ણાંતોએ આપ્યા ત્રણ વિકલ્પ : સુભાષ બ્રિજ અંગેના રિપોર્ટમાં ત્રણ સોલ્યુશન બતાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં એક વિકલ્પને તોડી પાડવાનો છે, જ્યારે બીજો ઓપ્શન બ્રિજનો જે ભાગ શ્રતીગ્રસ્ત થયો છે તે સ્પાનની નીચે વધારાનો એક પીલ્લર ઉભો કરીને મજબૂતાઈ આપવાનો છે. તદુપરાંત ત્રીજા વિકલ્પમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે બ્રિજ ઉપરનું તમામ સ્ટ્રકચર નીચે ઉતારી સ્ટીલનું સ્ટ્રકચર બનાવી બ્રિજને ચાલુ કરી શકાય છે.

ઘટનાક્રમ : સુભાષ બ્રિજનું નિર્માણ 1973 માં કરવામાં આવ્યું હતું, આ બ્રિજ શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતો મહત્વનો બ્રિજ છે. ગત 4 ડિસેમ્બરના દિવસે બ્રિજનો સ્પાન બેસી જવા અને તીરાડ પડવાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ સાંજે 6:00 વાગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બેરીકેટિંગ કરીને અચાનક 52 વર્ષ જૂનો આ બ્રિજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ તાત્કાલિક બ્રિજ પાસે પહોંચ્યા અને તપાસ શરુ કરવામાં આવી. બ્રિજ બંધ કરાતા ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા થઈ હતી. ત્યાર પછી રોડ અને બિલ્ડીંગ વિભાગની ટીમ દ્વારા બ્રિજની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 6 ડિસેમ્બરથી 8 ડિસેમ્બર સુધી નિષ્ણાંતો દ્વારા સુભાષ બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. 10 ડિસેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર દરમિયાન IIT રૂડકી અને IIT મુંબઈ સહિતની ટીમો દ્વારા સુભાષ બ્રિજના પિલ્લર અને સ્પાનની ચેકિંગ કરવામાં આવી હતી.

