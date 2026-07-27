અમદાવાદમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે AMCનો મોટો નિર્ણય, સાબરમતી નદીનું પાણીનું સ્તર ઘટાડાયું
અમદાવાદ શહેરની સાબરમતી નદીના પાણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : July 27, 2026 at 6:06 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં ગયા અઠવાડિએ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. જેના કારણે લોકને અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો અને જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું હતું. આવી સ્થિતિ બીજી વખત ના સર્જાય તે માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. અમદાવાદ શહેરની સાબરમતી નદીના પાણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સાબરમતી નદીના પાણીના લેવલ ઘટાડો કરવાનું કારણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનએ જણાવ્યું હતું કે, "સાબરમતી નદીના પાણીનું લેવલ ઓછું કરવાથી અમદાવાદ શહેરના ડ્રેનેજ આઉટલેટ પરથી દબાણ ઘટી જશે અને જ્યારે શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડે અને પાણી ભરાય તો આ ડ્રેનેજથી સીધું પાણી સાબરમતીમાં પહોંચી જશે. જેથી લોકોના ઘરોમાં કે અલગ અલગ વિસ્તારમાં પાણી ભરવાથી રાહત મળશે. શહેરના રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ભરેલું પાણી ઝડપથી સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, પહેલા જ વરસાદમાં અમદાવાદ શહેરની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી. ગયા અઠવાડિયે બોપલ સહિતના ઘણા બધા વિસ્તારમાં 3થી ચાર દિવસ સુધી પાણી ભરાયા હતા. જેના કારણે સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓનું પણ મોટુ નુકશાન થયું હતું. લોકો પાણીમાં રહેવા માટે મજબૂર બન્યા હતા. લોકોની આવી હાલત બીજી વખત ના થાય તે માટે અગાઉથી કોર્પોરેશન તૈયારી કરી રહી છે. અમદાવાદ શહેરના પાણીનો નિકાલ થાય તે માટે સાબરમતી નદીનું લેવલ ઓછું કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)એ મહત્વપૂર્ણ આ નિર્ણય લીધો છે. તંત્ર દ્વારા સાબરમતી નદીને લગભગ ખાલી કરવામાં આવી છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને AMCએ પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે સાબરમતી નદીનું પાણી ઓછું કરવામાં આવ્યું છે. નદીમાં પાણીનું સ્તર ઘટાડવાથી વરસાદી પાણીનો પ્રવાહ સરળતાથી નદીમાં વહી શકે અને શહેરમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે.
નોંધનીય છે કે, જૂન 2026માં સાબરમતી નદીનું પાણી ખાલી કરવામાં આવ્યું હતું અને સાબરમતી નદીની સફાઈ કરવામાં આવી હતી. એના માટે સાબરમતી નદી મહા સફાઈ મહા અભિયાનનું આયોજન કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
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