અમદાવાદમાં વાહન પાર્ક કરવું મોંઘું થયું, AMCએ પાર્કિંગ ચાર્જમાં કર્યો વધારો, જાણો હવે કેટલાં ચુકવવા પડશે ?
નવા દરોને એસ્ટેટ કમિટીએ મંજૂરી આપી દીધી છે, જેથી હવે શહેરમાં વાહન પાર્કિંગના પાર્ક કરવાના ચાર્જમાં વધારો થશે.
Published : November 5, 2026 at 3:57 PM IST
અમદાવાદઃ શહેરમાં પેટ્રોલ, ડિઝલ અને સીએનજીમાં ભાવ વધારોનો સામનો કરી રહેલા વાહનચાલકોને હવે પાર્કિંગના વધેલા ભાવે ચિંતિત કર્યા છે. શહેરમાં વાહનોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. બીજી તરફ વાહન પાર્ક કરવા માટે પૂરતી જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ સહિતની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે.
જોકે, હવે શહેરમાં વાહન પાર્ક કરવા માટે વાહનચાલકોએ વધુ નાણાં ચૂકવવા પડશે. AMC દ્વારા પાર્કિંગ ચાર્જમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને ટુ-વ્હીલર ચાલકો માટે પાર્કિંગના દરમાં સીધો બમણો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે મળેલી એસ્ટેટ અને ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીની બેઠકમાં પાર્કિંગ ચાર્જના નવા દરોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જે નીચે મુજબ છે.
કોમર્શિયલ વાહનોના પાર્કિંગ દરમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. લાઇટ, મિડિયમ અને હેવી કોમર્શિયલ વાહનો માટે પાર્કિંગના સમય પ્રમાણે નવા દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, સાયકલના પાર્કિંગ ચાર્જમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. નવા દરોમાં લાગુ પડતો GST સામેલ છે.
આ અંગે એસ્ટેટ અને ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીના ચેરમેન ભાગ્યેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં ઇનસાઇડ અને આઉટસાઇડ પાર્કિંગના દર છેલ્લા દસ વર્ષથી યથાવત હતા. આથી અલગ અલગ સ્થળોએ પાર્કિંગ ચાર્જમાં અંદાજે 20થી 25 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ટુ-વ્હીલરના દરમાં સુધારો કરીને નવા દરોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
AMCના આ નિર્ણય બાદ હવે મલ્ટીલેવલ પાર્કિંગ અને અન્ય પાર્કિંગ સ્થળોએ વાહન મૂકતા નાગરિકોના ખિસ્સા પર વધુ બોજ પડશે. ખાસ કરીને રોજિંદા ટુ-વ્હીલર અને કારનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે પાર્કિંગનો ખર્ચ વધશે.
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