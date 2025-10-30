ETV Bharat / state

AMCમાં ચૂંટણી પૂર્વે ભાજપનો બજેટ દેખાડો! બજેટ સૂચન અંગે વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાનના આક્ષેપો

શહેઝાદ ખાને આ બાબતને માત્ર દેખાડો ગણાવ્યો છે. ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે લોકોને ગુમરાહ કરવાની વાત કરાઈ હોવાનો આક્ષેપ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 9:04 PM IST

અમદાવાદ : 2026-27ના બજેટ માટે પ્રજા પાસેથી સૂચનો મંગાવવા તે માત્ર ચૂંટણીલક્ષી પોકળ વાયદા કરવા માટેનું એક સાધન બનાવવા માટે ભાજપના સત્તાધીશોનો બાલીશ પ્રયત્ન છે. શહેઝાદ ખાને આ બાબતને માત્ર દેખાડો ગણાવ્યો છે. ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે લોકોને ગુમરાહ કરવાની વાત કરાઈ હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

વિરોધ પક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, "આગામી સમયમાં અમદાવાદ મ્યુ.કોર્પોની ચૂંટણી આવનાર છે. તેને અનુલક્ષીને સત્તાધારી ભાજપના શાસકો દ્વારા સને 2026-27ના બજેટ માટે પ્રજા પાસેથી સૂચનો મંગાવેલ છે, ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોના સને 2021-22થી 2025-26ના અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશનમાં ભાજપના સત્તાધીશો દ્વારા દર વર્ષે શાસકો દ્વારા બજેટ મંજુર કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ વર્ષાંતે તે બજેટ રીવાઇઝડ કરવામાં આવે છે આ કડવી અને નરી વાસ્તવિક્તા છે.

દર વર્ષે બજેટમાં મંજુર થયેલ ૨કમ ભાજપના સત્તાધીશો તથા વહીવટી તંત્ર વાપરી શક્યા નથી, ત્યારે નવા વર્ષ માટે સૂચનો મંગાવવા તે બાબત હાસ્યાસ્પદ લાગી રહી છે. દર વર્ષનું બજેટ કરોડોનું હોવા છતાં પ્રજાકીય કામ ખોરંભે પડે છે, અને દિન-પ્રતિદિન સમસ્યાઓ વધતી જાય છે, જે વાસ્તવિકતા છે. જેમ કે, બિસ્માર રસ્તા, પૌલ્યુશનયુક્ત સાબરમતી નદી, એર પોલ્યુશન, ટ્રાફિકજામ, કચરાનો નિકાલ, વરસાદી પાણીનો નિકાલ, રોગચાળો, પીરાણા ડ્રમ્પ સાઈટ દુર કરવા, ડ્રેનેજ પાણીની સમસ્યા જેવી અનેક સમસ્યાઓ યથાવત રહેવા પામેલ છે."

અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોના ભાજપના સત્તાધીશો દ્વારા મંજુર કરાયેલ અનેક દરખાસ્તો હજુ પણ અમલમાં મુકી શકાઇ નથી. જે સત્તાધારી ભાજપની વહીવટી નિષ્ફળતા પુરવાર થાય છે અને પ્રજાને લોલીપોપ આપવામાં તથા ખોટા વાયદા કરવામાં માહીર ભાજપ પ્રજાને ગુમરાહ કરે છે. જે સત્તાધારી ભાજપ માટે શરમજનક બાબત છે. પ્રજાને સુચારૂ વહીવટ અને સારી પ્રાથમિક સુવિધા આપવા માટે સત્તાધારી ભાજપની ઈચ્છાશક્તિ મરી પરવારી હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે, માત્ર વાહવાહી મેળવવાના નામે કામો મંજુર કરી માત્ર બજેટ બુકમાં રહેવા પામે છે. આ તમામ બાબતોને લઈ બજેટના કોઈ પણ પ્રકારના કામૌનું અમલીકરણ કરવા તેને લઇને જરૂરી વ્યવસ્થા પહેલાં કરો પ્રજાની વિવિધ સમસ્યાનો પહેલાં ઉકેલ લાવો પછી પ્રજા પાસે સૂચનો મંગાવો તો યોગ્ય કહેવાય.

દેવાંગ દાણી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી.ચેરમેન
બજેટના બાકી કામોની વાત કરીએ તો 2021-22થી લઈને 2025-26ના વર્ષ સુધી અનેક મહત્વનાં કામો અધૂરાં રહ્યા છે. વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડની કામગીરી હજી સુધી 50 ટકા પણ પૂર્ણ થઈ નથી. 21 પિંક ટોઇલેટ બનાવવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે કામ પણ સંપૂર્ણ થયું નથી. ઉપરાંત, સ્કૂલ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને સ્માર્ટ ફોન આપવાની જાહેરાત છતાં હજી સુધી વિતરણ થયું નથી.

કઠવાડા ગૌશાળાનું કામ કાગળ પર જ છે, રિવરફ્રન્ટ ફાયર ચોકી, શહેરના તમામ ઝોનમાં પ્લાસ્ટિક ક્રશર મશીન, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમનું નવીનીકરણ, ઝોનવાઈઝ ડ્રેનેજ તથા સ્ટોર્મ વોટર લાઇનનું રીહેબીલીટેશન, આધુનિક આઇકોનિક લેબોરેટરી, નવા વિસ્તારોમાં વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશન, સીએનજી ગેસ ઉત્પન્ન કરવા પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ, પૂર્વ વિસ્તારમાં અમદાવાદ હાટ, તેમજ વાસણા બેરેજથી વિશાલા સુધી વેટલેન્ડ ઝોન જેવી અનેક યોજનાઓ હજી અધૂરી છે.

તે ઉપરાંત, દબાણ હેઠળ આવેલા મકાનોને હટાવી વૈકલ્પિક આવાસ ફાળવવાનું કામ અને સોલાર તથા વિન્ડ એનર્જીથી ચાલતા સ્માર્ટ પોલ લગાવવાની કામગીરી પણ શરૂ થઈ નથી. 2021-22થી 2025-26 દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભાજપના શાસનમાં દર વર્ષે બજેટ મંજૂર થાય છે, છતાં કેટલાક કામો માત્ર કાગળ પર જ જોવા મળે છે.

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનનું કહેવું છે કે વિપક્ષ દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ મોટા ભાગના કામ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ભાજપ દ્વારા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

