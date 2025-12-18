અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ વ્યાજ માફી યોજના જાહેર કરી, જાણો કોને લાભ મળશે
જૂની ફોર્મુલાના રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલકત ધારકો માટે 100% વ્યાજ માફી આપવામાં આવી છે.
Published : December 18, 2025 at 5:21 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના લોકો માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ટેક્સ વિભાગે વ્યાજ માફી યોજના જાહેર કરી છે. ત્રણ મહિના સુધી વ્યાજ સ્કીમ લાગુ રહેશે. જાન્યુઆરી 2026 થી માર્ચ 2026 સુધી એમ ત્રણ મહિના સુધી આ યોજના અમલમાં રહેશે. જેના માટે જૂની ફોર્મુલાના રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલકત ધારકો માટે 100% વ્યાજ માફી આપવામાં આવી છે.
જો નવી ફોર્મ્યુલા મુજબ પ્રોપર્ટી છે, તો પ્રોપર્ટી ધારકોને 85% અને કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી ધારકોને 65% વ્યાજ માફી આપવામાં આવશે. આમ તો કોર્પોરેશન દ્વારા બાકી રહેલા પ્રોપર્ટી ટેક્સ પર 18% વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ આ સ્કીમ દ્વારા પ્રોપર્ટી ધારકોને રાહત મળશે.
"અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો મુખ્ય આવકનો સ્ત્રોત પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ પહેલા પ્રોપર્ટી ટેક્સની આવકમાં વધારો થાય તેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેના લીધે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આજે વ્યાજ માફી યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે. આગામી જાન્યુઆરી 2026 થી માર્ચ સુધી લાગુ કરવામાં આવશે. - અનિરુસિંહ ઝાલા, ચેરમેન, રેવન્યુ કમિટી
અનિરુસિંહ ઝાલા, ચેરમેન, રેવન્યુ કમિટીએ જણાવ્યુ કે, 1 જાન્યુઆરી થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન એકમોને 85 ટકા અને બિન રહેણાંકને 65 ટકા વ્યાજ માફી કરવામાં આવશે. 1 ફેબ્રુઆરી થી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી રહેણા એકમને 80% બિન રહેણાંકને 60% વ્યાજ માફી કરવામાં આવશે. 1 માર્ચ થી દરમિયાન સુધી રહેણાક એકમને 75% અને બિન રહેણાંક એકમને 50% વ્યાજ માફી મળશે. આ યોજનાનો લાભ એક જાન્યુઆરી થી 31 માર્ચ 2026 સુધી લોકો લઈ શકશે.
અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 25 .89 લાખ ટેક્સ ધારકો છે. જેમાં 6.52 લાખ કોમર્શિયલ અને 19.37 લાખ રહેણાંક મિલકત ધારકોનો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 1 એપ્રિલ 2025 થી 17 ડિસેમ્બર 2025 સુધી 1710 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. જેમાં પ્રોપર્ટી ટેક્સની આવક 1344.70, કરોડ પ્રોફેશનલ ટેક્સની 192.05 કરોડ, TSF ચાર્જની 17.84 કરોડ અને વ્હીકલ ટેક્સની આવક 166.32 રોડ રૂપિયા થઈ છે.
