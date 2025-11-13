ETV Bharat / state

અમદાવાદની સુંદરતામાં વધારો, આ વિસ્તારમાં બન્યું સુંદર અને અત્યાધુનિક ગાર્ડન, જાણો વિશેષતા

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અમદાવાદીઓને વધુ એક સુંદરતાની ભેટ આપી છે, સાઉથ બોપલમાં સુંદર અને અત્યાધુનિક ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદની સુંદરતામાં વધારો
અમદાવાદની સુંદરતામાં વધારો (Etv Bharat Gujarat)
Published : November 13, 2025 at 10:07 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અમદાવાદવાસીને વધુ એક નવું નજરાણું આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના સાઉથ બોપલમાં ખુબ જ સુંદર અને અત્યાધુનિક ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 4.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પીપીપી ધોરણે આ ગાર્ડન બનાવ્યું છે.

શહેરનું આ પ્રથમ ગાર્ડન હશે કે જેમાં શ્વાનો માટે પ્લે એરિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, તેની સાથે બાળકો માટે મનોરંજનના સાધનો, એક્ટિવિટી એરિયા, બેઠક વ્યવસ્થા, વોકીંગ એરીયા, ફાઉન્ટેન જેવા આકર્ષણો આ ગાર્ડનમાં બનાવવામાં આવ્યા છે.

સાડા ચાર કરોડના ખર્ચે PPP મોડલથી આ ગાર્ડનનું કરાયું છે નિર્માણ
સાડા ચાર કરોડના ખર્ચે PPP મોડલથી આ ગાર્ડનનું કરાયું છે નિર્માણ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે રીક્રીએશન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના દક્ષિણ ઝોનમાં સરખેજ વોર્ડના ઘુમામાં ઇલેક્ટ્રથર્મ અને AMC દ્વારા આ ગાર્ડન ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. સાડા ચાર કરોડના ખર્ચે પીપીપી મોડલ પર સરખેજ વોર્ડમાં આવેલ બોપલ વિસ્તારમાં ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે. 11,600 જેટલું આ ગાર્ડનનો ચોરસ મીટર એરીયા છે.

બાળકો માટે મનોરંજન સહિતની અનેક રમત-ગમત એક્ટિવિટી
બાળકો માટે મનોરંજન સહિતની અનેક રમત-ગમત એક્ટિવિટી (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત આશરે 613 ચોરસ મીટર લોન એરીયા છે, બેઠક માટે ગજેબો વોકિંગ એરિયા આશરે 7752 મીટર છે. રમત ગમત એરીયા વોટરલ ચેનલ 2852 મીટર છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ઇલેક્ટ્રોથર્મ એક અદભુત આધુનિક અને પર્યાવરણને અનુકૂળ શહેરી પાર્ક બનાવી રહી છે.

અમદાવાદની સુંદરતમાં વધુ એક સુંદર અને અત્યાધુનિક ગાર્ડનનો ઉમેરો
અમદાવાદની સુંદરતમાં વધુ એક સુંદર અને અત્યાધુનિક ગાર્ડનનો ઉમેરો (Etv Bharat Gujarat)

જયેશ ત્રિવેદીએ આગળ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રથમ ગાર્ડન છે કે જેમાં ડોગ માટે ખુબજ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પેડ ડોગના રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે જે લોકો આ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ચૂક્યા છે, એ પેટ્સ માટે સ્પેશિયલ જગ્યા બનાવવામાં આવી છે, કે જે કોઈપણ લોકો પોતાના પાલતુ પેટ કે પ્રાણીઓને લઈને આ ગાર્ડનમાં આવી શકે અને આ ગાર્ડનમાં રમી શકે.

નવનિર્મિત પાર્કનો રાત્રી નજારો
નવનિર્મિત પાર્કનો રાત્રી નજારો (Etv Bharat Gujarat)

આ પેટ્સ માટે અલગ-અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ લોકો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગાર્ડનમાં દિવ્યાંગજનો માટે વ્હિલ ચેર એક્સેસ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ગાર્ડનમાં પીવાની પાણીની વ્યવસ્થા, ટોયલેટ, બ્લોક સેટિંગ એરીયા અને બાળકો માટે પ્લે એરિયા જેવી સુવિધા તમામ જનતાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે. આમ ખૂબ જ સુંદર અદભુત ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે. આવનારા સમયમાં ગાર્ડનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

સાઉથ બોપલમાં આકાર પામેલા નવ નિર્મિત પાર્કનો એરિયલ વ્યૂ
સાઉથ બોપલમાં આકાર પામેલા નવ નિર્મિત પાર્કનો એરિયલ વ્યૂ (Etv Bharat Gujarat)

પગથીયા સાપસીડી જેવી વિસરાઈ ગયેલી રમતો માટે બગીચો બનાવવામાં આવ્યો છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં બાળકો મોબાઇલ અને કમ્પ્યુટરમાં વધુ વ્યસ્ત રહેતા હોવાથી વિસરાઈ ગયેલી પરંપરાગત રમતોથી ફરીથી વાકેફ થાય તે માટે ખાસ સેક્શન બનાવવામાં આવ્યું છે.

આ બગીચામાં નાની ટેકરી કે ડુંગર જેવું સ્ટ્રક્ચર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં બાળકો ચડી-ઉતરી શકે અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તદુપરાંત ઓપન જીમ, રમત-ગમતના આધુનિક અને સુરક્ષિત સાધનો તેમજ આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થાપન ઉપલબ્ધ છે.

