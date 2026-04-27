અમદાવાદ મનપાની ચૂંટણીના પરિણામને લઈને તંત્ર સજ્જ, બે મતગણતરી કેન્દ્રો પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત
અમદાવાદના 48 વોર્ડની 190 બેઠક પર મતદાન સંપન્ન થયાં બાદ 28 એપ્રિલે એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને ગુજરાત કોલેજમાં મત ગણતરી કરવામાં આવશે.
Published : April 27, 2026 at 2:54 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી સંપન્ન થઈ છે, ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વાત કરવામાં આવે તો, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં 46.35 ટકા મતદાન થયું હતું. ગત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં 42.51 ટકા મતદાન થયું હતું. જ્યારે આ વખતે 3.84% વધુ મતદાન થયું છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 48 વોર્ડની 190 બેઠક પર મતદાન થયું હતું, અને 652 ઉમેદવારોના ભાવિ મત પેટીમાં બંધ થયા હતા અને આવતીકાલે 28 એપ્રિલના દિવસે આ તમામ ઉમેદવારોની જીત હારનું પરિણામ જાહેર થશે.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મતગણતરી માટે જે સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યાં તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી છે. ગુજરાત ભરમાં આવતીકાલે મત ગણતરી થશે. ત્યારે અમદાવાદના એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને ગુજરાત કોલેજમાં મત ગણતરી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદના 48 વોર્ડમાંથી કુલ 24 વોર્ડની એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં ગણતરીમાં કરવામાં આવશે અને બાકીના 24 વોર્ડની ગણતરી ગુજરાત કોલેજમાં કરવામાં આવશે. મતગણતરી કેન્દ્રો પર એક DCP અને 3 ACP તૈનાત કરવામાં આવશે. 15 PI અને 600 થી વધારે પોલીસ કર્મીઓ હાજર રહેશે.
અગાઉની ચૂંટણીની વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 2015ની ચૂંટણીમાં 46.51 ટકા મતદાન થયું હતું . 2021 માં 42.51 ટકા મતદાન થયું હતું અને આ વખતે 46.35 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.