અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો, ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની અનેક વોર્ડોમાં સીધી તેમજ ત્રિકોણીય મુકાબલા સર્જાવાની શક્યતા વધી છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 8:20 PM IST

અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકાની સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીને લઈને આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ હતો. શહેરભરમાં રાજકીય ચહલપહલ ચરમસીમાએ પહોંચી હતી. તંત્ર દ્વારા શહેરના કુલ 16 કેન્દ્રો પર ઉમેદવારી ફોર્મ સ્વીકારવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી, જ્યાં સવારથી જ ઉમેદવારો અને તેમના સમર્થકોની ભારે અવરજવર જોવા મળી.

કલેક્ટર કચેરી સહિતના મુખ્ય કેન્દ્રો પર પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે પણ રાજકીય ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. ઢોલ-નગારા, બેનરો અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે ઉમેદવારો પહોંચતા શહેરમાં ચૂંટણીનો માહોલ એકદમ ગરમાયો હતો. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ, AIMIM, આમ આદમી પાર્ટી અને અપક્ષ ઉમેદવારો સહિત તમામ રાજકીય પક્ષોએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા છે, જેના કારણે અનેક વોર્ડોમાં સીધી તેમજ ત્રિકોણીય મુકાબલા સર્જાવાની શક્યતા વધી છે.

ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય રાજકીય પક્ષો વચ્ચે અનેક વોર્ડોમાં સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. અસારવા વોર્ડમાંથી કોંગ્રેસના માણેકલાલ ઠાકોર મેદાનમાં છે, જ્યારે ખાડિયા વોર્ડમાં ભાજપના પંકજભાઈ ભટ્ટ સામે કોંગ્રેસના ઈલ્યાસ ખાન પઠાણ વચ્ચે જંગ જામવાનો છે. ઈન્ડિયા કોલોનીમાંથી સંજય બારોટ, દરિયાપુરમાંથી નીરવ બક્ષી અને શાહપુરમાંથી અકબર ભટ્ટી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા
ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ વચ્ચે NCPએ કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરી નિકુલસિંહ તોમર મેદાનમાં ઉતરતાં કેટલાક વોર્ડોમાં ત્રિકોણીય મુકાબલો સર્જાવાની સંભાવના વધી છે, અને હવે AIMIM અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો પણ મેદાનમાં આવતા ચૂંટણી વધુ સ્પર્ધાત્મક બની છે.
ઉમેદવારીના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસમાં છેલ્લી ઘડીના ફેરફારો ખાસ ચર્ચામાં રહ્યા. નવાવાડજ વોર્ડમાંથી વિરાટ પુરોહિતે ઉમેદવારી નોંધાવી, જ્યારે મકતમપુરા વોર્ડમાં છેલ્લી ક્ષણ સુધી રાજકીય ગતિવિધિઓ ચાલી અને અંતે ફોર્મ ભરાયા.

ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા
ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ દ્વારા હાજી સિમેન્ટવાલાને ફરી ટિકિટ આપવામાં આવી છે, સાથે જ હિતેન્દ્ર પીઠડીયા, નાદિયા પઠાણ અને નૌજા દિવાનને ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા. અનેક જગ્યાએ પેનલ સિસ્ટમ દ્વારા ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાવવામાં આવ્યા, જે પાર્ટીની આંતરિક વ્યૂહરચનાનો ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે. બહેરામપુરા વોર્ડમાં કોંગ્રેસે કમરુદ્દીન પઠાણ, હબીબ શેખ, દીનાબેન પરમાર અને ઝરીના રંગરેજને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા
ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

અહીં બે પૂર્વ કોર્પોરેટર કમળા ચાવડા અને તસ્લીમ આલમ તીર્મીજીની ટિકિટ કપાઈ જતા સ્થાનિક સ્તરે અસંતોષ પણ સામે આવ્યો છે. ખાસ વાત એ રહી કે તસ્લીમ આલમ તીર્મીજી જેલમાંથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા આવ્યા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસે તેમને મેન્ડેટ ન આપતા હવે તેમનું ફોર્મ રદ થવાની શક્યતા છે. આ ઘટનાએ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય ઊભો કર્યો છે.

બીજી તરફ ભાજપે પણ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ગત ટર્મના 32 કોર્પોરેટરને ફરી તક આપવામાં આવી છે, જ્યારે મોટા પાયે ફેરફારો સાથે 160 નવા ચહેરાઓને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ મેયર પ્રતિભા જૈન સહિત અનેક નેતાઓની ટિકિટ કાપવામાં આવતા ભાજપમાં પણ આંતરિક કચવાટ પણ જોવા મળ્યો હતો.

ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા
ઉમેદવારોએ રંગેચંગે ફોર્મ ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઉમેદવારો દ્વારા આપેલી પ્રતિક્રિયામાં વિકાસ, પાણી, રસ્તા, સ્વચ્છતા અને સ્થાનિક સમસ્યાઓ મુખ્ય મુદ્દા તરીકે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. દરેક ઉમેદવારે જીત અંગે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. હવે ઉમેદવારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં સ્ક્રુટિની અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે. ત્યારબાદ તમામ પક્ષો પ્રચારમાં પૂરેપૂરા જોર સાથે ઉતરશે. 26 એપ્રિલે યોજાનારી ચૂંટણીને લઈને અમદાવાદમાં રાજકીય તાપમાન સતત વધી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં શહેરમાં ઘમાસાણ વધુ તેજ બનવાની પૂરી શક્યતા છે.

