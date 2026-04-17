AMC ચૂંટણી 2026: 'આખા ગુજરાતમાં વિકાસ થયો, પણ અમારે પગ મુકવાનો પણ નથી થયો', રખિયાલ-સરસપુરના સ્થાનિકોની શું છે માંગ?

રખિયાલ-સરસપુર વોર્ડમાં ગટરના પાણીનો ભરાવો, ગંદગી અને ખરાબ રોડ-સ્તાઓના કારણે મૂળભૂત સુવિધાનો અભાવ જોવા મળે છે. જેના લીધે અહીંના લોકો પરેશાન જોવા મળે છે.

રખિયાલ-સરસપુર વોર્ડના સ્થાનિકોની શું છે માંગ?
રખિયાલ-સરસપુર વોર્ડના સ્થાનિકોની શું છે માંગ?
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 9:02 PM IST

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. અમદાવાદમાં પણ આગામી 26મી એપ્રિલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી માટે મતદાન થવાનું છે. મતદાન પહેલા ETV ભારતની ટીમ શહેરના રખિયાલ-સરસપુર વોર્ડમાં પહોંચી હતી અને સ્થાનિક લોકોની સમસ્યાઓ તથા આ ચૂંટણીમાં સ્થાનિકોનો શું મિજાજ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારે વોર્ડના મતદારોએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ વખતે તેઓ તેમની સમસ્યા સાંભળીને નિરાકરણ લાવી આપે તેવા જ મતદારને વોટ આપશે.

સરસપુર વોર્ડની રાજકીય પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો સરસપુર-રખિયાલ વોર્ડ નંબર 27 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પૂર્વ ઝોનમાં આવેલો છે. જે પરંપરાગત રીતે કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવે છે. 2015માં સીમાંકન પછી સરસપુરને રખિયાલ સાથે ભેળવીને વોર્ડ નંબર 27 બનાવવામાં આવ્યો હતો. ચાર કોર્પોરેટર ચાર પેનલ અહીંયા છે. અહીંયા મજુર વર્ગ અને મુસ્લિમ વસ્તી વધારે છે. જોકે છેલ્લા 10 વર્ષથી AMCમાં ભાજપ સત્તામાં છે. 50 ટકા બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. અહીંયા SC, OBC અને મુસ્લિમ મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.

ચૂંટણીના મુદ્દાઓ અને જનતાનો મૂડ
રખિયાલ-સરસપુર વોર્ડમાં ગટરના પાણીનો ભરાવો, ગંદગી અને ખરાબ રોડ-સ્તાઓના કારણે મૂળભૂત સુવિધાનો અભાવ જોવા મળે છે. જેના લીધે અહીંના લોકો પરેશાન જોવા મળે છે.

રખિયાલ વોર્ડના સ્થાનિક હસમુખ મહેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા વિસ્તારમાં સૌથી મોટી સમસ્યા ગટરની છે. અહીંયા સવાર 06:00 વાગ્યાથી ગટર ઉભરાવવા લાગે છે. સવારે પાણી આવે છે તો અહીંયા પાણીનો ભરાવ થઈ જાય છે. ગટરો તૂટી ગઈ છે. ગટરો નવી બનાવવામાં આવતી નથી. જો ગટરની લાઈનો ખોદવામાં આવે તો મહિના સુધી ખોદીને જતા રહે છે, એને બનાવવામાં આવતી નથી. અહીંયા કોલેરા, મલેરિયા, ટાઇફોઈડ જેવી બીમારીઓ થાય એવી હાલત થઈ જાય છે. પરંતુ અહીંયા કોઈ જોવા આવતું નથી. એટલે અમને એવા ઉમેદવાર જોઈએ કે જે મારી સાથે રહીને અમારા વિસ્તારના કામ કરી શકે અને આ બેઝિક સુવિધાઓ આપી શકે. ડોટ ટુ ડોર પ્રચાર ચાલુ છે પરંતુ જે સમસ્યાઓ દૂર કરશે એને જ અમે વોટ આપીશું.

સ્થાનિક એન.આર સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, મારી ઉંમર 66 વર્ષ થઈ ગઈ છે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી આ વિસ્તારની હાલત એવી છે, સવારે ઊઠીને મંદિર જવું હોય તો ગટરના પાણી રસ્તામાં મળે છે. અમે કેવી રીતે મંદિર જઈએ એ પણ પ્રશ્ન બની જાય છે. એટલી બધી ગંદકી હોય છે કે અમને એવું થાય છે કે ભગવાનને મળવા જઈએ કે આ ગંદકીમાં ડૂબી મરીએ. ઇલેક્શન આવે છે તો નેતાઓ હાથ જોડીને પગે લાગે છે કે અમે તમારું કામ કરીશું પરંતુ વોટ લઈને ગાયબ થઈ જાય છે. અને સમસ્યા લઈને અમે જ્યારે એમને શોધવા જઈએ તો એ મળતા પણ નથી. હવે અમને એવા ઉમેદવાર જોઈએ છે એ અમને પૂછે કે તમારે શું તકલીફ છે તો જ અમે એમને વોટ આપીશું.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અર્ચનાબેન મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, 2010 થી 2015ના સમયગાળામાં પણ હું કોર્પોરેટર રહી શકું છું અને અમારા ખાસ મુદ્દાઓ નળ, ગટર પાણી નું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અમારા વિસ્તારમાં ભાજપના કોર્પોરેટર છે તો એ હજી સુધી અહીંયા મૂળભૂત સુવિધાઓ આપવામાં આવી નથી. જેના લીધે લોકો ત્રાહિમામ છે. જો અમે કાઉન્સિલર બનીશું તો તો સૌથી પહેલા વિસ્તારના નળ-ગટરની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે કામ કરીશું.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આસ્મીન શેખે જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તારના લોકો એક એજ્યુકેટેડ મહિલાને કાઉન્સિલર બનાવવા માંગે છે અને હું બીએસસી, એમસીએ જેવી ડિગ્રી ધરાવું છું. જેના લીધે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક એજ્યુકેટેડ મુસ્લિમ મહિલાને ટિકિટ આપી છે. આ વિસ્તારમાં બેઝિક સુવિધાઓની સાથે સાથે એજ્યુકેશનનું પણ અભાવ છે. જેના માટે પણ અમે કામ કરીશું.

ઉમેદવાર કમલેશ કટારીયાએ જણાવ્યું હતું કે, રખિયાલ સરસપુર વોર્ડની અંદર ભાજપના કોર્પોરેટર ચૂંટાઈને આવ્યા હતા પરંતુ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તે લોકો દેખાયા નહીં. આ વિસ્તારમાં બસ ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે. પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં જમીન આસમાનનો ફરક જોવા મળે છે. આ વિસ્તારના વિકાસ જોવા મળતું નથી. બેઝિક સુવિધાઓ ઝીરો નજર આવે છે.

તો એડવોકેટ રત્નાબેન ગોરાએ જણાવ્યું હતું કે, હું પણ આ વિસ્તારની કોર્પોરેટર રહી ચૂકી છું. અમારા સમયમાં વાત સાંભળતા હતા. પરંતુ હવે તો પ્રજાની વાત કોઈ સાંભળતા જ નથી. આ વિસ્તારના છેલ્લા પાંચ વર્ષના કોર્પોરેટરને લોકો ઓળખતા નથી. ખાલી દિનેશ કુશવાહને જ પણ ઓળખે છે. બીજા કોર્પોરેટર કોણ છે? લોકો જાણતા પણ નથી. અહીંયા રોડ-રસ્તા, નળ, ગટર, પાણી જેવી ઘણી સમસ્યાઓ છે. પરંતુ હજુ સુધી એનું નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું નથી. વરસાદની સિઝનમાં તો અહીંયા કમર સુધી પાણી ભરાઈ જાય છે. લોકો ત્રાહિમામ પોકારે છે. ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા સારી રીતે કરવામાં આવી નથી. સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, રોડ પર સ્વિમિંગ પૂલ બની જાય છે. એટલે હવે લોકો બદલાવ માંગે છે અને આ વિસ્તારમાં બદલાવ જરૂર આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી 2026: જીગ્નેશ મેવાણીએ ભાજપ પર કર્યા આકરા પ્રહારો, "મારા મતવિસ્તારના ઉમેદવારોને 25 લાખની ઓફર કરી"
  2. સુરતમાં કોંગ્રેસનો સપાટો: મેન્ડેટ બાદ ફોર્મ પાછું ખેંચનારા 'મુરતિયાઓ' પક્ષમાંથી આજીવન માટે સસ્પેન્ડ
  3. સુરેન્દ્રનગર કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: વોર્ડ નંબર 1ના લોકોએ મતદાનથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય કેમ કર્યો?
  4. મહેસાણા: રામપુરા કુકસ ગામના મતદારો મતદાનનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી, જાણો શું છે કારણ

