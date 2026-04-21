અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: ભાજપના ગઢ ખાડિયામાં લોકોની શું છે સમસ્યા? ચૂંટણીમાં શું રહેશે મતદારોનો મિજાજ?
100 વર્ષ જૂની ડ્રેનેજ લાઈન અને ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી પરેશાન ખાડિયાવાસીઓ, હેરિટેજ નિયમોને કારણે ઘરોના રિપેરિંગમાં પણ મુશ્કેલી.
Published : April 21, 2026 at 4:21 PM IST
Updated : April 21, 2026 at 4:29 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના જૂના વિસ્તારમાં આવેલો ખાડિયા વોર્ડ પોતાની ઐતિહાસિક પોળો અને હેરિટેજ મકાનો માટે સમગ્ર દેશમાં જાણીતો છે. પરંતુ આ વિસ્તારના રહેવાસીઓનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્રત્યેનો મિજાજ હાલમાં ખાસ સારો નથી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જૂના શહેર વિસ્તારમાં આવતા આ વોર્ડની વસ્તી 2015ના પરિસીમન મુજબ લગભગ 1.16 લાખ છે. અહીં ગીચ વસ્તી ધરાવતી પોળોમાં મોટાભાગે સંયુક્ત કુટુંબો, વેપારી વર્ગ અને કારીગરો વસવાટ કરે છે.
મૂળભૂત સુવિધાઓની કટોકટી
જૂના શહેરનો ભાગ હોવાને કારણે ખાડિયા અનેક પાયાની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. વિસ્તારની પોળો સાંકડી છે અને લગભગ 100 વર્ષ જૂની ડ્રેનેજ અને ગટર લાઈનો છે. ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા અહીં સામાન્ય બની ગઈ છે. ખાડિયામાં સૌથી વધુ હેરિટેજ મકાનો હોવાનું ગણાય છે, પરંતુ ઘણા મકાનો જર્જરિત હાલતમાં છે અને હેરિટેજના કડક નિયમોને કારણે તેનું સમારકામ કરાવવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે.
રહેવાસીઓની વ્યથા
સ્થાનિક રહીશ નિતેશ સિંગાપુરવાળાએ જણાવ્યું હતું કે, "પહેલાં ખાડિયાને સમૃદ્ધ ખાડિયા કહેવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે અહીંની સ્થિતિ પછાત વિસ્તાર જેવી થઈ ગઈ છે. રહેણાંક વિસ્તારો વ્યાપારી બની ગયા છે. દરેક પોળમાં પાણીની સમસ્યા રહે છે અને સવારે ગંદા પાણી આવે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે અહીં 3500 જેટલા હેરિટેજ મકાનો હતા, જે ઘટીને હવે માત્ર 1200 જેટલા જ બચ્યા છે.
અન્ય સ્થાનિક દિનેશભાઈ સોનીએ જણાવ્યું કે, "આજથી 50 વર્ષ પહેલા ખાડિયામાં રહું છું એમ કહેતા ગર્વ થતો હતો, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ જુદી જ છે. વિસ્તારમાં પ્રસૂતિ માટે કોઈ ગાયનેક હોસ્પિટલ નથી, જેના કારણે સાત કિલોમીટર દૂર જવું પડે છે. અહીં સ્માર્ટ સ્કૂલ પણ નથી. અમારા વિસ્તારમાં છેલ્લા 15 દિવસથી નળમાં પાણી નથી આવતું અને પાણી માટે લોકોને ખાડા ખોલવા પડે છે."
ટ્રાફિક અને આરોગ્ય સેવાઓનો અભાવ
સ્થાનિક હસમુખ રાજપુતે જણાવ્યું કે, "અહીં કોઈ માણસ બીમાર પડે તો સાંકડી ગલીઓમાં એમ્બ્યુલન્સ પણ પ્રવેશી શકતી નથી. સરકારી સ્કૂલ બંધ છે અને હોસ્પિટલો પણ બંધ છે. દરરોજ સવારે અડધો કલાક ગંદા પાણી આવે છે અને ઘણા ભાગોમાં પીવાનું પાણી જ મળતું નથી." એક સ્થાનિક મહિલાએ પણ આ વાતને સમર્થન આપતા કહ્યું કે અહીં એએમટીએસ (AMTS) બસ સેવા પણ ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે રાયપુર દરવાજા કે સારંગપુર દરવાજા સુધી ચાલીને જવું પડે છે.
રાજકીય સમીકરણો
ખાડિયા વોર્ડ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)નો મજબૂત ગઢ ગણાય છે. અહીં પક્ષ પરિવારવાદના આડકતરા વિરોધ વચ્ચે પણ જૂના નેતાઓના પરિવારજનોને જ ટિકિટ આપતો રહ્યો છે. આ વખતે ભાજપના ઉમેદવારોમાં હેતલબેન નાયક, શ્વેતલ શાહ, પરેશકુમાર લાલજીભાઈ આનંદ અને પંકજકુમાર ભટ્ટનો સમાવેશ થાય છે.
બીજી તરફ, અપક્ષ ઉમેદવાર મનીષ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા 20 વર્ષથી જાહેર જીવનમાં સક્રિય છું અને ખાડિયાના પ્રાણપ્રશ્નો માટે લડત ચલાવી રહ્યો છું. હેરિટેજ વોક સવારમાં કરાવવામાં આવે છે, પરંતુ જો બપોરે કરાવવામાં આવે તો ખબર પડે કે અહીં ટ્રાફિકની સ્થિતિ કેટલી ગંભીર છે." સ્થાનિકોએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જે કોઈ પણ ઉમેદવાર આ લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓનો નિરાકરણ લાવશે, તેને જ વિજયી બનાવવામાં આવશે.
