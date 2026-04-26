અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન ચૂંટણી: ખાડિયામાં 40 વર્ષ ભાજપ સત્તા છતાં વિકાસ નહીં, હેરિટેજ મકાનો ખંડેર, વોટિંગ બાદ મતદારોએ શું કહ્યું?

સુધીર પુરબિયા અને હિતેશ ગોહિલ જેવા સ્થાનિકોએ ડ્રેનેજ-પાણીની સમસ્યા અને હેરિટેજ મકાનોની દુર્દશાને લઈ મતદાન કરવાનો નિર્ણય જણાવ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 6:38 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ અંતર્ગત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના વિવિધ વોર્ડમાં મતદાનની પ્રક્રિયા સવારથી ચાલી રહી છે. શહેરના જૂના અને ગીચ વિસ્તાર એવા ખાડિયામાં મંદ ગતિએ છતાં ઉત્સાહપૂર્ણ મતદાન જોવા મળ્યું. જોકે, અહીંના મતદારો અને સ્થાનિક નેતાઓએ વર્ષોથી અટકી રહેલા વિકાસ અને પાયાની સુવિધાઓના અભાવને લઈ પોતાનો મત આપ્યો હોવાનું સ્પષ્ટ કર્યું.

ખાડિયા વિસ્તારના રહેવાસી સુધીર પુરબિયાએ મતદાન કર્યા બાદ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, “અમે આજે મતદાન કર્યું છે પરંતુ મતદાન કરવાનું કારણ વિકાસની ઇચ્છા છે. ખાડિયામાં જે વિકાસ થવો જોઈએ તે થયો નથી. છેલ્લા 40 વર્ષથી ભાજપની સત્તા હોવા છતાં અહીં કામ થતું નથી, એ વિચારીને અમે મત આપ્યો છે.”

ખાડિયામાં ધીમી ગતિએ મતદાન (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય મતદાતા હિતેશ ગોહિલે પણ વિસ્તારની મૂળભૂત સમસ્યાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે જણાવ્યું, “ખાડિયામાં અત્યાર સુધી કામ નથી થયું તેવી ફરિયાદની પાછળની લાગણી સાથે અમે મત આપવા નીકળ્યા અને યોગ્ય ઉમેદવારને વોટ આપ્યો. પોળોની અંદર આવેલા હેરિટેજ મકાનોની જાળવણી કરવી એ અમારી ફરજમાં આવે છે. પરંતુ આ મકાનોની હાલત ખરાબ થઈ રહી છે. અહીં પાણી અને ડ્રેનેજની ગંભીર સમસ્યાઓ છે. આ તમામ બાબતો વિચારીને મેં વોટ આપ્યો.”

કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી જગત શુક્લે ખાડિયાના હાલાત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, “સખત ગરમીના કારણે લોકો ઝડપથી નીકળતા નથી, પરંતુ ખાડિયામાં પરિવર્તનની લહેર છે. લોકો ધીમે ધીમે મતદાન મથક પર પહોંચી રહ્યા છે. ઘણા વર્ષોથી ભાજપનું શાસન છે તો પણ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવતું નથી. સ્થિતિ એવી છે કે વિસ્તારમાં જો આગ લાગે તો ફાયર બ્રિગેડ જઈ શકે તેમ નથી. લોકો રોજ સવારે ગંદા પાણી અને ડ્રેનેજની સમસ્યાથી ઝૂઝી રહ્યા છે. ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી મોટી છે કે એમ્બ્યુલન્સ પણ નીકળી શકતી નથી.”

ખાડિયા વોર્ડનાં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર બીરજુબેન ઠાકરે મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેક્નિકલ તકલીફોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું, “ખાડિયા વોર્ડમાં ઘણી EVM મશીનોમાં પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે અને ઘણી ફરિયાદો આવી રહી છે. પરંતુ લોકો ઉત્સાહથી મતદાન કરી રહ્યા છે. અમને લોકોના આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે. અમે પણ મત આપીને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો.”

