અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: રમકડાં વેચી ગુજરાન ચલાવતા દેવી પૂજક સમાજની મહિલાને કોંગ્રેસે આપી ટિકીટ
શાહપુર વોર્ડમાં દેવીપુજક સમાજની આશાબેન દંતાણીને કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે.
Published : April 13, 2026 at 6:05 PM IST
અમદાવાદ: શાહપુર વોર્ડમાં સામાન્ય પરિવારની તાકાત જોવા મળી રહી છે. શાહપુર વોર્ડમાં દેવીપૂજક સમાજની આશાબેન દંતાણીને કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આશાબેન રવિવારી બજારમાં રમકડાનો પથારો લગાવે છે અને દરરોજ સવારથી સાંજ સુધી ઇન્કમટેક્સ બ્રિજના છેડે પથારા લગાવે છે, એવી ગરીબ અને સામાન્ય દેવીપૂજક મહિલાને ટિકિટ આપવા બાદ શું છે માહોલ? અને કોણ છે આશાબેન?
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આશાબેન સાથે Exclusive વાતચીત:
કોણ છે આશાબેન?
આશાબેન અમદાવાદના શાહપુર વોર્ડમાં શંકર ભવન પાસે રહે છે. તેઓ છેલ્લા 25 વર્ષથી રમકડા વેચે છે અને ગુજરી બજારમાં પથારા લગાવે છે. આશાબેનના પતિ ગોપાલભાઈ દંતાણી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કોંગ્રેસના કાર્યકર છે અને સમાજ સેવા કરે છે.
આશાબેન કહે છે કે, 70 વર્ષમાં પહેલીવાર દેવીપૂજક સમાજની મહિલાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે, એટલા માટે હું બહુ જ ખુશ છું. મને બે ત્રણ દિવસ પહેલા જ ખબર પડી કે મને ટિકીટ આપવામાં આવી છે. આ ટિકિટ મને મળી એટલે હું કોંગ્રેસ પક્ષની આભારી છું. હું એક સામાન્ય પરિવારની મહિલા છું અને રવિવારી બજારમાં જૂની વસ્તુઓ રમકડાઓ વેચું છું, તેની સાથે જ્યાં મારું ઘર છે, એવા શાહપુર વિસ્તારમાં પણ હું રમકડા અને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ વેચીને ઘરનું ગુજરાન ચલાવું છું.
"છેલ્લા 25 વર્ષથી હું રમકડા અને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ વેચવાનું કામ કરું છું. મારા જીવનમાં મેં બહુ સંઘર્ષ કર્યો છે, પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ હતી, આર્થિક પરિસ્થિતિ બહુ જ નબળી પડી હતી. મારે ચાર બાળકો છે. બે છોકરા અને બે છોકરીઓ છે. બધા બાળકોને ભણાવવાનું, ઘર ગુજરાત ચલાવવાનું અને બીજી ઘણી વસ્તુઓ માટે હું રમકડા વેચીને કામ કરું છું. હાલ પણ મારે આર્થિક તંગીની પરિસ્થિતિ છે. આખા દિવસમાં ક્યારેય 400 થી 500 તો ક્યારેક એક હજારનો ધંધો થાય છે. એમાં અમારી અડધી મૂડી હોય છે અને અડધો નફો મળે છે. તેનાથી ઘર ખર્ચ ચલાવવામાં આવે છે." - આશાબેન, ઉમેદવાર કોંગ્રેસ
આશાબેનએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "મેં ક્યારે સપનામાં પણ કયારેય વિચાર્યું નહોતું કે હું ચૂંટણી લડીશ અને મને ટિકિટ મળશે, પરંતુ હવે મને ટિકિટ મળી છે. કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી તમામ તૈયારીઓ સાથે ચૂંટણી લડીશું અને શાહપુર વોર્ડના ગટર, પાણી અને પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવા માટે કામ કરીશું. મારા દેવીપૂજક સમાજના લોકોનો મને સંપૂર્ણ સપોર્ટ છે અને મને અપેક્ષા છે કે હું આ ઇલેક્શનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરીશ. જો હું કાઉન્સિલર બની જઈશ તો પણ હું આવી જ રીતે મારો વ્યવસાય ચાલુ રાખીશ અને પ્રજાનું કામ પણ કરીશ."
આશાબેનના પતિ ગોપાલ દંતાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "મારી પત્નીને ટિકિટ આપવા બદલ હું કોંગ્રેસ પક્ષનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. છેલ્લા 25 વર્ષથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કાર્યકર છું એનું ફળ આજે મને મળ્યું છે. આ બદલ હું અમારા ધારાસભ્ય અને બધા કોર્પોરેટરનો પણ આભાર માનું છું. દેવીપૂજક સમાજનો અમને પૂરેપૂરો સહકાર છે. મારી પત્ની કાઉન્સિલર બનશે તો આવી રીતે ધંધો પણ કરશે અને પ્રજાનું કામ પણ કરશે."
દેવીપૂજક સમાજના કોંગ્રેસના કાર્યકારી સભ્ય મુકેશભાઈ દાતણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી સમાજની મહિલા આશાબેન રમકડા વેચે છે. રવિવારીમાં ધંધો કરે છે અને મહેનત કરીને પોતાનું ઘર ગુજરાત ચલાવે છે. એમને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે એટલે અમારા સમાજના લોકો બહુ જ ખુશ છે. અમે એમને પૂરો સપોર્ટ આપીએ છીએ અને એમણે જીતાડવા માટે તમામ પ્રકારની મહેનત કરી રહ્યા છે, ઉમ્મીદ છે કે એ જીતી જશે. અમારા સમાજને આગળ વધાવશે."
આ પણ વાંચો...