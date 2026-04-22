એક મતથી શરૂ થયેલો ઈતિહાસ: દરિયાપુર વોર્ડ થી દેશના લોહ પુરુષ સુધી સરદાર પટેલની અદભૂત સફર

આ કહાની છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કે જે એક મતથી જીતેલી ચૂંટણીથી શરૂ થઈને આખા દેશના એકીકરણ સુધી પહોંચી. વાંચો વિસ્તારથી...

એક મતથી જીત અને રાજકારણના ગગનમાં થયો સરદાર પટેલનો સૂર્યોદય
એક મતથી જીત અને રાજકારણના ગગનમાં થયો સરદાર પટેલનો સૂર્યોદય (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 11:06 AM IST

અમદાવાદ: દેશના રાજકારણમાં આજે મોટા પદો સુધી પહોંચતા નેતાઓની ચર્ચા થાય છે, પરંતુ એક સમય એવો પણ હતો, જ્યારે દેશના ભવિષ્યને ઘડનાર નેતાએ પોતાની રાજકીય યાત્રાની શરૂઆત મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તરીકે કરી હતી. આ કહાની છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કે જે એક મતથી જીતેલી ચૂંટણીથી શરૂ થઈને આખા દેશના એકીકરણ સુધી પહોંચી.

એક મતથી શરૂ થયેલો સરદાર પટેલનો રાજકીય ઈતિહાસ

વર્ષ 1917માં અમદાવાદના દરિયાપુર વોર્ડમાં એક ઉમેદવારના અવસાન બાદ પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી. તે સમય અંગ્રેજોનું શાસન હતું અને કોઈ રાજકીય પક્ષોનું સત્તાવાર અસ્તિત્વ નહોતું. આ ચૂંટણીમાં ત્રણ ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. ગુલામ મહંમદ નરમાવાળા, વલ્લભભાઈ પટેલ અને પેસ્તાજી ચાયવાલા. પરિણામ આવ્યું ત્યારે વલ્લભભાઈ પટેલને 314 મત મળ્યા હતા, જ્યારે તેમના હરીફને 313 મત મળ્યા હતા.આમ તેઓ માત્ર એક મતથી વિજેતા જાહેર થયા હતાં. આ એક મત માત્ર જીત ન્હોતી, પરંતુ એક મોટા રાજકીય સફરની શરૂઆત હતી.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વર્ષ 1924માં મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ બન્યા
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વર્ષ 1924માં મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ બન્યા (Etv Bharat Gujarat)

રાજકારણના આકાશમાં સરદાર પટેલનો સુર્યોદય

પરંતુ આ જીત વિવાદોથી ઘેરાઈ ગઈ. હારેલા ઉમેદવારે કોર્ટમાં અરજી કરીને ચૂંટણીને પડકારી, કારણ કે રતિલાલ નાથાલાલ નામના સગીર વ્યક્તિએ મતદાન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો. આ કાનૂની લડાઈ બાદ ચૂંટણી રદ થઈ અને ફરીથી મતદાન યોજાયું. આ વખતે વલ્લભભાઈ પટેલ બિનહરીફ ચૂંટાયા અને 41 વર્ષની ઉંમરે તેમની રાજકીય કારકિર્દી સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ. તે સમય દરમિયાન અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નહોતું પરંતુ મ્યુનિસિપાલિટી પ્રણાલી કાર્યરત હતી. 1919થી 1922 દરમિયાન તેઓ દરિયાપુર વોર્ડમાંથી ચૂંટાયા અને ત્યારબાદ ખાડિયા વોર્ડમાંથી પણ ચૂંટણી જીતી. કેટલીક ચૂંટણીમાં તેઓ બિનહરીફ પણ રહ્યા, જે તેમની લોકપ્રિયતા અને વિશ્વાસને દર્શાવે છે.

સરદાર પટેલ 1919થી 1922 દરમિયાન દરિયાપુર વોર્ડમાંથી ચૂંટાયા
સરદાર પટેલ 1919થી 1922 દરમિયાન દરિયાપુર વોર્ડમાંથી ચૂંટાયા (Etv Bharat Gujarat)

સરદાર પટેલ 14 વર્ષ સુધી સ્થાનિક વહીવટમાં સક્રિય રહ્યા

મ્યુનિસિપાલિટી દરમિયાન તેમની કામગીરી અત્યંત અસરકારક રહી. તેમણે સેનેટરી કમિટી, મેનેજિંગ કમિટી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. શહેરના સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને વહીવટી વ્યવસ્થાને સુધારવામાં તેમણે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું. આ સમય દરમિયાન તેમણે આશરે 3800 દિવસ કાઉન્સિલર તરીકે સેવા આપી અને 1924માં મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ બન્યા. પ્રમુખ તરીકે તેમણે લગભગ 1550 દિવસ સેવા આપી અને કુલ મળીને લગભગ 14 વર્ષ સુધી સ્થાનિક વહીવટમાં સક્રિય રહ્યા.

સરદાર પટેલ સેનેટરી, મેનેજિંગ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી
સરદાર પટેલ સેનેટરી, મેનેજિંગ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી (Etv Bharat Gujarat)

મ્યુનિસિપાલિટી માત્ર એક પદ નહોતું, પરંતુ નેતૃત્વની શાળા હતી

આ સમગ્ર સફર વિશે લેખક મણિલાલ પટેલ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક કહે છે કે, વલ્લભભાઈ પટેલ માટે મ્યુનિસિપાલિટી માત્ર એક પદ નહોતું, પરંતુ નેતૃત્વની શાળા હતી. અહીં તેમણે લોકો સાથે સીધો સંપર્ક, સમસ્યાઓનો વ્યાવહારિક ઉકેલ અને કડક વહીવટ શીખ્યો. આ અનુભવ જ તેમના વ્યક્તિત્વને ઘડવામાં સૌથી મોટો આધાર બન્યો. સ્થાનિક સ્તરે મળેલી આ સમજણ વગર તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે એટલા મજબૂત નેતા બની શક્યા હોત કે નહીં તે વિચારવા જેવી બાબત છે.

વર્ષ 1917માં અમદાવાદના દરિયાપુર વોર્ડમાં યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં સરદાર પટેલ પણ હતા ઉમેદવાર
વર્ષ 1917માં અમદાવાદના દરિયાપુર વોર્ડમાં યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં સરદાર પટેલ પણ હતા ઉમેદવાર (Etv Bharat Gujarat)

સત્તા માટે નહીં પરંતુ સિદ્ધાંતો માટે જીવતા નેતા એટલે સરદાર પટેલ

વર્ષ 1928માં આંતરિક મતભેદોને કારણે તેમણે પદનો ત્યાગ કર્યો. આ નિર્ણય દર્શાવે છે કે તેઓ સત્તા માટે નહીં પરંતુ સિદ્ધાંતો માટે જીવતા નેતા હતા. આ રીતે દરિયાપુરની એક મતની જીતથી શરૂ થયેલી આ સફર આગળ જઈને ભારતના ઈતિહાસમાં અખંડ એકતાનું પ્રતિક બની ગઈ. સ્થાનિક સ્તરે મેળવેલો અનુભવ, કડક વહીવટ અને લોકો સાથેનો સીધો સંપર્ક આ બધાએ મળીને વલ્લભભાઈ પટેલને “લોહ પુરુષ” બનાવ્યા.

