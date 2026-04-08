અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ચૂંટણી 2026: સાબરમતી વોર્ડ 4માં વિકાસ કે વાસ્તવિકતા?

સાબરમતી વિસ્તારમાં આવેલો વોર્ડ નંબર 4 હાલ રાજકીય અને સ્થાનિક મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે.

સાબરમતી વોર્ડ 4માં વિકાસ કે વાસ્તવિકતા?
સાબરમતી વોર્ડ 4માં વિકાસ કે વાસ્તવિકતા? (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 8, 2026 at 3:43 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના સાબરમતી વિસ્તારમાં આવેલો વોર્ડ નંબર 4 હાલ રાજકીય અને સ્થાનિક મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. લગભગ 71 હજાર જેટલા મતદારો ધરાવતો આ વોર્ડ શહેરના મહત્વના વિસ્તારોમાં ગણાય છે, જ્યાં રામનગર, ધર્મનગર, અચેર, જવાહર ચોક, નર્સરી વિસ્તાર અને નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરાંત ધર્મનગર રેલવે સ્ટેશન, મેટ્રો સ્ટેશન, ટોરેન્ટ પાવર હાઉસ અને સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન જેવા મહત્વના સંસ્થાઓ પણ આ વિસ્તારમાં આવેલા છે, જેના કારણે વોર્ડની વ્યૂહાત્મક મહત્તા વધુ વધી જાય છે. રાજકીય રીતે જોવામાં આવે તો, હાલ કોર્પોરેટરોનો ટર્મ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. અગાઉ ભાજપના ચેતન પટેલ, રમેશ રાણા, હિરલ ભાવસાર અને અંજુ શાહ કોર્પોરેટર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. હવે આગામી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

સાબરમતી વોર્ડ 4માં વિકાસ કે વાસ્તવિકતા? (ETV Bharat Gujarat)

મતદારોની વાત કરીએ તો, અંદાજે 10 હજાર ઓપન જનરલ, 24 હજાર OBC, 12 હજાર SC, 16 હજાર જૈન અને લગભગ 2200 ST મતદારો અહીં રહે છે, જે ચૂંટણીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

આ દરમિયાન રાજકીય આક્ષેપ-પ્રત્યારોપ પણ તેજ બન્યા છે. ભાજપનો દાવો છે કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં વિસ્તારમાં અનેક વિકાસના કામો કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે ધરાતળ પર કોઈ નોંધપાત્ર કામ થયું નથી અને લોકો હજુ પણ મૂળભૂત સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.

વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે સૌથી મોટી સમસ્યા ટ્રાફિકની છે, ખાસ કરીને જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં મેચ હોય ત્યારે સમગ્ર વિસ્તાર ટ્રાફિક જામથી ઠપ થઈ જાય છે. સ્ટેડિયમ પાસે યોગ્ય પાર્કિંગ સુવિધા ન હોવાને કારણે સ્થિતિ વધુ વણસી જાય છે.
તે ઉપરાંત, ચોમાસા દરમિયાન ગટર વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે બેફામ બની જાય છે અને રસ્તાઓ પર ગટરો ઉભરાતી જોવા મળે છે, જેના કારણે સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે.

સાબરમતી વોર્ડ 4માં વિકાસ કે વાસ્તવિકતા? (ETV Bharat Gujarat)

જેપીની ચાલી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની હાલત પણ ગંભીર છે. વર્ષોથી વસવાટ કરતા હોવા છતાં અહીંના રહીશો પાસે પીવાના પાણી અને ગટર જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના કામને કારણે પણ લોકો વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.

સાબરમતી નદીના કિનારે આવેલો આ વિસ્તાર વિકાસની વાતોમાં આગળ છે, પરંતુ ધરાતળ પર લોકો આજે પણ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.

સૌથી મોટી ચિંતાની વાત એ છે કે, વર્ષોથી અહીં વસવાટ કરતા રહીશો પાસે પુરાવા હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા દબાણ ઝુંબેશ હેઠળ મકાન ખાલી કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે મતદારોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.હવે જોવાનું એ રહેશે કે વિકાસના દાવા અને વાસ્તવિક સમસ્યાઓ વચ્ચેનો અંતર આવનારી ચૂંટણીમાં શું પરિણામ લાવે છે—અને શું આ રોષ રાજકીય સમીકરણ બદલી શકે છે?

