BU, ફાયર NOC મુદ્દે અમદાવાદ કોર્પોરેશનની લાલ આંખ, AMC દ્વારા કરવામાં આવી 9 હોસ્પિટલ સીલ

BU, ફાયર NOC મુદ્દે અમદાવાદ કોર્પોરેશને લાલ આંખ કરી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા હવે ફાયર NOC, બીયુ વગરના એકમોને સીલ કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: BU, ફાયર NOC મુદ્દે અમદાવાદ કોર્પોરેશનએ લાલ આંખ કરી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા હવે ફાયર NOC, બીયુ વગરના એકમોને સીલ કરવામાં આવશે. તેના અંતર્ગત હાલમાં એએમસી દ્વારા કરવામાં આવી 9 હોસ્પિટલ સીલ કરવામાં આવી છે. નોટિસ આપવા છતાં એકમો દ્વારા બીયુ ફાયર પરવાનગી લેવાઈ નહતી. 50 થી વધુ લોકો ભેગા થતા હશે તેવા તમામ એકમો સામે કાર્યવાહી કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ મુદ્દે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રિદ્ધેશ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, 50 થી વધુ વ્યક્તિઓ એક જગ્યા ભેગા થાય એવા એસએમબી પ્રકારના બિલ્ડીંગો જેમાં હોસ્પિટલ, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક ગેમિંગ ઝોન, શોપિંગ મોલ, રેસ્ટોરન્ટ આ બધા એકમોનું સમાવેશ થાય છે. આ બિલ્ડિંગોમાં લોકોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ બિલ્ડીંગ પાસે બીયુ પરમિશન છે કે નહીં? અને એની પાસે ફાયર એનઓસી છે કે નહીં? અને ફાયર સેફટી અને ધ્યાનમાં રાખીને પૂરતા પ્રીકયુશન લેવામાં આવ્યા છે કે નહીં? આ બધાની ચકાસણી કરવામાં રહી છે અને સૌથી પહેલા અમે હોસ્પિટલોને પ્રાથમિકતા આપી છે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં 1235 જેટલી હોસ્પિટલ છે. અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે રહીને આ હોસ્પિટલ નું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. એમાંથી 135 જેટલી હોસ્પિટલ એવી ધ્યાનમાં આવી છે કે જેની પાસે બીયુ પરમિશન ન હતી. જેમાંથી 125 જેટલી હોસ્પિટલો ગૃડા- હેઠળ બાંધકામને રેગ્યુલાઇઝ કરવા માટે અરજી કરી હતી અને બાકીના 10 જેવી હોસ્પિટલોએ અરજી ન કરી અને એમની પાસે વેલીડ બીયુ પરમિશન ન હતી. આવી 10 હોસ્પિટલોને તાત્કાલિક ધોરણે અમે સીલ કરેલ છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જે હોસ્પિટલ પાસે બીયુ પરમિશન નથી અને ફાયર સેફ્ટીના પ્રીકયુશન પણ નથી એવી 23 જેટલી હોસ્પિટલ છે.

વિવિધ એકમોની વાત કરવામાં આવે તો ટ્યુશન ક્લાસીસની કુલ સંખ્યા 909 છે જેમાં 135 પાસે બીયુ છે. ચાર એકમ દ્વાર ગૃરડા એક્ટ હેઠળ અરજી કરી છે. 56 એકમોને નોટિસ આપવામાં આવી છે.

બેંકવેટ હોલ, કોમ્યુનિટી હોલ, વાડી સહિત કુલ એકમ 234 છે જેમાં 171 પાસે બીયુ પરમિશન છે, 13 એકમો એ અરજી કરી છે. 50 એકમોને નોટિસ આપવામાં આવી છે જયારે બે એકમ સીલ કરાયા છે,

ફૂડ કોર્ટ, રેસ્ટોરન્ટના કુલ 408 એકમો છે, જેમાં 261 પાસે બીયુ પરવાનગી છે. પાંચ એકમોએ એપ્લિકેશન કરી છે. 142 એકમોને નોટિસ આપવામાં આવી છે.

શહેરમાં શોપિંગ મોલ, સુપર માર્કેટની સંખ્યા 62 છે અને તમામ પાસે બીયુ પરવાનગી છે.

જે એકમો પાસે બીયુ છે પરંતુ હેતુફેર કરેલો હશે તો તેવા એકમોને પણ કરવામાં સીલ કરવામાં આવશે. જે હેતુ માટે બીયુ લીધેલી છે તે હેતુ માટે જ એકમનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દક્ષિણ પશ્ચિમઝોન હદ વિસ્તારમાં વપરાશ પરવાનગી (BU) મેળવ્યા સિવાય વપરાશ ચાલુ રાખેલ હોય તેવી હોસ્પિટલોને બાંધકામની નિયમાનુસાર વપરાશ પરવાનગી મેળવી લેવા તેમજ ગૃડા-૨૦૨૨ હેઠળ બાંધકામ નિયમિત કરાવી લેવા અત્રેથી નોટીસ પાઠવેલ. તેમજ તે સંદર્ભે વારંવાર મૌખિક સૂચના આપવા છતાં તેઓ દ્વારા વપરાશ પરવાનગી કે બાંધકામ નિયમિત કરાવેલ હોવા અંગેના કોઈ અધિકૃત પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઈ, અને વપરાશ શરૂ રાખેલ હોઈ, જાહેર સલામતીના ભાગરૂપે નીચે જણાવેલ હોસ્પિટલોને આજ તારીખ-૦૩-૧૨-૨૦૨૫ ના રોજ સવારે સીલ કરવામાં આવેલ છે.

  • ૩૩-સરખેજ દેવપુષ્પ મેટરનીટી એન્ડ નર્સિંગ હોમ, ગજરાજ કોમ્પ્લેક્ષ, સરખેજ
  • ૩૪-મક્તમપુરા મુસ્કાન મેટરનીટી હોમ, ગુલમોહર સોસાયટી, મક્તમપુરા
  • ૩૪-મક્તમપુરા નૌશીન હોસ્પિટલ, મક્તમપુરા
  • ૩૪-મક્તમપુરા રિયાઝ હોસ્પિટલ, રોયલ અકબર ટાવર પાસે, જુહાપુરા
  • ૩૪-મક્તમપુરા હેપ્પીનેસ્ટ ચીલ્ડ્રન હોસ્પિટલ, યુનીડ ફ્લેટ, વિશાલા સર્કલ
  • જોધપુર-૨ સફલ મલ્ટીસ્પેશિયાલીટી હોસ્પિટલ, સાઉથ બોપલ
  • જોધપુર-૨ મમતા હોસ્પિટલ, સાઉથ બોપલ
  • જોધપુર-૨ આસના ઓર્થોપેડીક હોસ્પિટલ, સાઉથ બોપલ
  • જોધપુર-૨ દ્વારિકા હોસ્પિટલ, સાઉથ બોપલ

આગામી દિવસોમાં વપરાશ પરવાનગી મેળવેલ ન હોય કે ગૃડા-૨૦૨૨ અંતર્ગત બાંધકામ નિયમિત કરાવેલ ન હોય તેવા મલ્ટીપ્લેક્ષ, શૈક્ષણિક સંસથાઓ વિગેરે જેવા એસેમ્બલી પ્રકારના એકમોનો વપરાશ બંધ કરાવવા અંગે સીલની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

