આર્બીટ્રેશનની કામગીરીમાં માત્ર સિસ્ટમ જવાબદાર છે, અધિકારી નહી: વિજિલન્સ વિભાગ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોન્ટ્રાક્ટર સાથેના વિવાદમાં કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય જોગવાઈ ન હોવા છતાં આર્બીટ્રેશનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

આર્બીટ્રેશનની કામગીરીમાં માત્ર સિસ્ટમ જવાબદાર છે: વિજિલન્સ વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 4:59 PM IST

અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોન્ટ્રાક્ટર સાથેના વિવાદમાં કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય જોગવાઈ ન હોવા છતાં આર્બીટ્રેશનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જે લીગલ કમિટી દ્વારા વિજિલન્સ તપાસ શરૂ કરાવવામાં આવી હતી.

"છેલ્લા પાંચ વર્ષની અંદર કુલ 60 કેસો આર્બીટ્રેશનની અંદર થયા હતા, અને આ તમામ કેસોની અંદર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કુલ 104 કરોડ ભારણ પડ્યું હતું, પરંતુ આ 60 કેસોના ચુકાદા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વિરુદ્ધમાં આવ્યા હતા. આ તમામ કેસો માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અપીલ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. કોમર્શિયલ કોર્ટ અને સીટી સિવિલ કોર્ટેની અંદર તે પેન્ડિંગ છે." - પ્રકાશ ગુર્જરે, ચેરમેન લીગલ કમિટી

લીગલ કમિટીના ચેરમેન પ્રકાશ ગુર્જર (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોન્ટ્રાક્ટર સાથેના વિવાદમાં આર્બીટ્રેશન કાર્યવાહી માટે કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય જોગવાઈ સિવાય જ આર્બીટ્રેટરની નિમણૂક કરી દેવા મામલે લીગલ કમિટી દ્વારા વિજિલન્સ તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. લીગલ કમિટીમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કોઈપણ અધિકારીની જવાબદારી ના હોવાનો અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યો હતો. આર્બીટ્રેશનની પ્રક્રિયાને નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય લીગલ કમિટી દ્વારા 18/ 04/ 2025ના રોજ લેવામાં આવ્યો હતો.

પ્રકાશ ગુર્જર, ચેરમેન લીગલ કમિટી
પ્રકાશ ગુર્જર, ચેરમેન લીગલ કમિટી (ETV Bharat Gujarat)

વિજિલન્સ વિભાગ અહેવાલમાં સ્પષ્ટ કરી છે કે, આર્બીટ્રેશનની કામગીરીમાં માત્ર સિસ્ટમ જવાબદાર છે, એના માટે કોઈ અધિકારી જવાબદાર નથી. આર્બીટ્રેશનની કામગીરીમાં કોઈ સફળ પરિણામ મળ્યું નથી. જેના લીધે લીગલ કમિટીના ચેરમેન પ્રકાશ ગુર્જર દ્વારા આરબીટ્રેશન મારફતે વિવાદનું અંત લાવવાની જોગવાઈ બંધ કરી તમામ કેસો કોર્ટ મારફતે જ ચુકાદો લેવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, લીગલ કમિટી દ્વારા સોંપાયેલી તપાસ બાદ વિજિલન્સ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ કરી એક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લીગલ કમિટીમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આર્બીટ્રેશનમાં તમામ ચુકાદા કોર્પોરેશન વિરોધ આવ્યા હોવાથી આ તમામ ચુકાદાઓ સામે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી છે. જેથી હાલમાં આર્બીટ્રેશન દ્વારા 104 કરોડના એવોર્ડ કરાયા હતા, તેનું ભારણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર આવશે નહીં .

