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અમદાવાદ: મોટેરામાં આવેલા જૂના ગામતળની જમીન પર વિરોધ વચ્ચે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) મોટેરા વિસ્તારમાં ડિમોલિશન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદના મોટેરામાં આવેલા જૂના ગામતળની જમીન પર વિરોધ વચ્ચે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી
અમદાવાદના મોટેરામાં આવેલા જૂના ગામતળની જમીન પર વિરોધ વચ્ચે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 12:16 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 12:53 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ પશ્ચિમ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલા આસારામ આશ્રમની આસપાસ આજે ડિમોલેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ડિમોલેશન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવના ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે જેમાં 1 એસપી, 5 પી.આઈ, 10 પીએસઆઇ અને 103 જેટલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હાજર રહ્યા છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર બુલડોઝર ફેરવવાની કામગીરી હાથ ધરાતા જ સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. કોર્પોરેશનની ટીમ સાથે આવેલા ચુસ્ત પોલીસ કાફલા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા અનેક સ્થાનિકોની ઘટનાસ્થળેથી જ અટકાયત કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ: મોટેરામાં આવેલા જૂના ગામતળની જમીન પર વિરોધ વચ્ચે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશ અનુસાર 40 વર્ષ પહેલા ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ પાડેલા પ્લોટ કરતા વધુ કેટલા બાંધકામ દૂર કરવામાં આવશે. અસરગ્રસ્ત 37 મકાનધારકોના આશરે 65 પરિવારને પુનર્વસન અંતર્ગત 61 ચોરસ મીટરના મકાન અને જ્યાં સુધી નવા મકાન ના મળે ત્યાં સુધી દર મહિને 10,000 ભાડું ચૂકવવામાં આવશે.

સ્થાનિક ભૂપેન્દ્રભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 40 વર્ષથી અહીંયા રહું છું. આજે મારુ મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું. ગઈકાલે સાંજે 06:00 વાગ્યે અમને નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને આજે સવારે જ મકાન તોડી દીધું. અમે દલિત છીએ એટલે અમારું મકાન તોડી રહ્યા છે. પટેલ, બ્રાહ્મણ હોય તો આ મકાન અમારું ન તોડ્યા હોત અને જો અમે ભાજપના સહકાર આપતા હો તો પણ અમારો મકાન ન તોડ્યા હોત. અમે કોંગ્રેસના માણસ છીએ અને કોંગ્રેસનો ઉપકાર છે કે ઇન્દિરા ગાંધીએ આ મકાન આપ્યું હતું. ઇન્દિરા આવાસ યોજનામાં અમને મકાન આપવામાં આવ્યા હતા.”

ACP વાણી દુધાત જણાવ્યું હતું કે, "... મોટેરાના કોટેશ્વર ગામમાં AMC દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા પ્લોટ પર ડિમોલિશનનું કામ શરૂ થવાનું છે - જ્યાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો થયા છે. ઘણા રહેવાસીઓ પહેલાથી જ જગ્યા ખાલી કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ હજુ પણ ત્યાં રહેતા લોકોને ખાલી કરવા માટે ઔપચારિક રીતે જાણ કરવામાં આવશે. જો જરૂર પડે તો મદદ માટે AMC ટ્રક અને સ્ટાફ ઉપલબ્ધ છે. સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર સર્વિસ અને સંપૂર્ણ લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ સાથે આશરે 150 પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રહેવાસીઓ સાથે ધીરજપૂર્વક વર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ધીમે ધીમે અને કોઈપણ અવ્યવસ્થા વિના વિસ્તાર ખાલી કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે..."

ડીસીપી ઝોન-2 ભરત રાઠોડ એ જણાવ્યું હતું કે, આજે મોઢેરા ખાતે 37 મકાનોને ડિમોલેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ હાજર છે. અહીંયા ચાર ટીમો બનાવવામાં આવી છે. 12 જેટલા મકાનોના લોકો પહેલાથી સામાન ખાલી કરી દીધા હતા અને બાકી એની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. આની પહેલા નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને વળતર કામગીરી પણ કરી દેવામાં આવી છે. ડિમોલીશન પહેલા અહીંયા લોકો વિરોધ કરતા હતા તેના લીધે અહીંયા કડક સખત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

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Last Updated : June 6, 2026 at 12:53 PM IST

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DEMOLITION DRIVE IN MOTERA AREA
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
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DEMOLITION DRIVE IN MOTERA

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