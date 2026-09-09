અમદાવાદથી મુંબઈ જતી ટ્રેનને મળ્યું ‘એક્સ્ટેન્શન’, મુસાફરો માટે નવેમ્બર સુધીનો પ્લાન જાહેર
મુસાફરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેનો નિર્ણય; 09088 અને 09087 સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા લંબાવાયા, બુકિંગ શરૂ
Published : September 9, 2026 at 9:24 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદથી મુંબઈ અને મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોની માંગ અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચે દોડતી સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા હવે નવેમ્બર 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યા છે.
પશ્ચિમ રેલવેના પબ્લિક રિલેશન ઑફિસર એ.આર. રોઝિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ટ્રેન નંબર 09088 અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલના ફેરા હવે 10 સપ્ટેમ્બરથી 26 નવેમ્બર, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. જ્યારે ટ્રેન નંબર 09087 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ સ્પેશિયલના ફેરા 9 સપ્ટેમ્બરથી 25 નવેમ્બર, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યા છે. મુસાફરોની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા જણાવાયું છે. સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા લંબાવાતા અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને આગામી મહિનાઓ દરમિયાન વધુ એક વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહેશે. ટ્રેનના વિસ્તૃત ફેરાઓ માટેનું બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. મુસાફરો તમામ PRS કાઉન્ટરો તેમજ IRCTCની વેબસાઇટ પરથી ટિકિટનું બુકિંગ કરાવી શકશે.
આ ઉપરાંત ટ્રેનના સ્ટોપેજ, આવવા-જવાના સમય અને કોચની સંરચના સહિતની વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો ભારતીય રેલવેની અધિકૃત પૂછપરછ સેવા પરથી માહિતી મેળવી શકશે. પશ્ચિમ રેલવેના આ નિર્ણયથી અમદાવાદ–મુંબઈ રૂટ પર મુસાફરી કરનારા મુસાફરોને ખાસ કરીને તહેવારો અને આગામી મહિનાઓમાં વધતી મુસાફરીની માંગ વચ્ચે રાહત મળવાની શક્યતા છે.
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