અમદાવાદઃ દિવાળીની રાત્રે શહેરમાં અનેક જગ્યાએ આગના બનાવ, ફાયર વિભાગને મળ્યા 140 કોલ, ચંડોળાથી સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી સુધી દોડધામ
8 નવેમ્બરની સાંજે 6થી 9 નવેમ્બરની સવારે 6 વાગ્યા સુધી ફાયર વિભાગને મળ્યા 140 ફાયર કોલ
Published : November 9, 2026 at 10:28 AM IST
અમદાવાદ: દિવાળીની રાત્રે શહેરમાં ફટાકડા ફોડવાના ઉત્સાહ વચ્ચે અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ (AFES) માટે ભારે દોડધામભરી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. સાંજના 7 વાગ્યાથી સવારના 7 વાગ્યા સુધીના માત્ર 12 કલાકના ગાળામાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આગ લાગવાના 140 જેટલા ઇમરજન્સી કોલ કંટ્રોલ રૂમમાં નોંધાયા હતા. જેમાં ચંડોળા તળાવ નજીકના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં લાગેલી વિકરાળ આગથી લઈને ગોતા સ્થિત સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી નજીકના ઓપન પ્લોટ, રહેણાંક મકાનોની બાલ્કનીઓ, કચરાના ઢગલા અને ખુલ્લા પ્લોટોમાં ફટાકડાના તણખા પડવાથી લાગેલી નાની-મોટી આગનો સમાવેશ થાય છે. ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ રાઉન્ડ ધ ક્લોક સ્ટેન્ડબાય રહી તમામ સ્થળોએ તાત્કાલિક પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, જેના કારણે સદનસીબે કોઈ મોટી જાનહાની થતાં ટળી હતી.
રાત્રે 10થી 1:30 દરમિયાન 70 અંગાર કોલ મળ્યાની માહિતી
ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ પાસેથી મળેલી વિગતો મુજબ, 8 નવેમ્બરે બપોરે 2 વાગ્યાથી રાત્રે 2:30 વાગ્યા સુધીમાં 105 અંગાર કોલ મળ્યા હતા. ખાસ કરીને રાત્રે 10થી 1:30 વાગ્યા દરમિયાન જ 70 કોલ મળ્યાની માહિતી સામે આવી છે. આ ઉપરાંત સાંજે 6થી બીજા દિવસે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 140 ફાયરફાઇટિંગ કોલ નોંધાયા હતા. આ આંકડા શહેરમાં આગની ઘટનાઓને કારણે ફાયર વિભાગ પર વધેલા કામના ભારને દર્શાવે છે.
ચંડોળા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં આગની ઘટનાઓ
શહેરના ચંડોળા વિસ્તારમાં મોટી આગની ઘટના બની હતી. આ ઉપરાંત સિંધુભવન રોડ પર આવેલા અનોખી ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટમાં આગ લાગતાં ફાયર વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી આગને કાબૂમાં લેવાની કામગીરી કરી હતી. સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટીના બિલ્ડિંગમાં પણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. ઉજાલા સર્કલ નજીક વિનાયક હોમમાં લાગેલી આગ પર પ્રહલાદનગર ફાયર ટીમે નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. બોડકદેવ-થલતેજના ખુલ્લા પ્લોટમાં લાગેલી આગને કાબૂમાં લેવા DFO જાડેજા, STO દેસાઈ સહિતની ટીમે કામગીરી કરી હતી.
બોપલના રાધેશ્યામ રો હાઉસ અને નિકોલની બિલ્ડિંગમાં આગ
બોપલના રાધેશ્યામ રો હાઉસમાં મકાનમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો. ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગને કાબૂમાં લીધી હતી. બીજી તરફ નિકોલના અમર જવાન સર્કલ નજીક આવેલા ધ ગ્રાન્ડ સેરેનેટીમાં આઠમા અને દસમા માળે આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. ફાયર વિભાગની ટીમે આગ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું ફાયર વિભાગની માહિતીમાં જણાવાયું હતું.
ઘોડાસર, નવરંગપુરા અને વાસણામાં પણ આગ
ઘોડાસરના નિગમ બસ સ્ટેન્ડ નજીક નીલગીરી સોસાયટીમાં આવેલી ભંગારની દુકાનમાં આગ લાગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જશોદાનગરથી ગજરાજ ફાયર વાહન મોકલવામાં આવ્યું હતું અને STO જયસ્વાલ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. નવરંગપુરામાં લોયલા સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં કચરામાં આગ લાગી હતી. ફાયર વિભાગે આગને સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં લીધા બાદ કુલિંગની કામગીરી હાથ ધરી હતી. વાસણાના નારાયણનગર વિસ્તારમાં ચંદ્રમૌલી હોલ પાસે લાગેલી આગને પણ કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી.
બગોદરા નજીક ફેક્ટરીમાં આગ, અસલાલીમાં પણ કોલ
અમદાવાદ બહાર બગોદરા નજીક કલ્યાણગઢ ગામમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની માહિતી પણ ફાયર વિભાગને મળી હતી. આ ઉપરાંત અસલાલીમાં ગજરાજ ફાયર વાહન મોકલવામાં આવ્યું હતું. શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં એક પછી એક આગના કોલ મળતાં ફાયર વિભાગની ટીમોએ સતત કામગીરી કરી હતી.
DFO સ્વસ્તિક જાડેજાએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં આપી વિગતો
ફાયર વિભાગના DFO સ્વસ્તિક જાડેજા દ્વારા ETV Bharatને આગની વિવિધ ઘટનાઓ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેમના દ્વારા મળેલી વિગતો મુજબ, શહેરમાં 140 આગ લાગવાના કોલ મળ્યા હતા અને ફાયર વિભાગની ટીમો દ્વારા અલગ-અલગ સ્થળે પહોંચીને આગને કાબૂમાં લેવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. કેટલીક જગ્યાએ આગ પર નિયંત્રણ મેળવ્યા બાદ કુલિંગની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
એક જ રાત્રિમાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાંથી આગના કોલ મળતાં ફાયર વિભાગની ટીમો સતત સતર્ક રહી હતી. રહેણાક મકાનો, ખુલ્લા પ્લોટ, પાર્ટી પ્લોટ, ફેક્ટરી અને દુકાનોમાં આગની ઘટનાઓને પગલે ફાયર વિભાગે અલગ-અલગ ટીમો અને વાહનો તૈનાત કરીને કામગીરી કરી હતી.
આ પણ વાંચોઃ
Diwali 2026: દિવાળીના જશ્નમાં ડૂબ્યું ભારત, પ્રકાશથી ઝગમગ થયો ખૂણે-ખૂણો, બુર્જ ખલિફા પર લખાયું- HAPPY DIWALI
રાજકોટમાં દિવાળી કાર્નિવલમાં ટેબ્લો પરેડ અને રંગોળીનો જમાવડો, 6 ફ્લોટ્સ બન્યા આકર્ષણ