અમદાવાદ: મોટેરા આશ્રમ જમીન વિવાદ, 45 હજાર ચો.મી. મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં નવી કાનૂની લડત
અગાઉ હાઇકોર્ટે મોટેરા આશ્રમની જમીન પરત લેવા રાજ્ય સરકારને મંજૂરી આપી હતી
Published : February 18, 2026 at 5:55 PM IST
અમદાવાદ: મોટેરા સ્થિત વિવાદિત આશ્રમ જમીન મામલે હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી થઈ છે. સિંગલ જજ દ્વારા આપવામાં આવેલા હુકમને હવે ડીવીઝનલ (ડબલ જજ) બેંચ સમક્ષ પડકારવામાં આવ્યો છે. કુલ અંદાજે 45 હજાર ચોરસ મીટર જમીન મુદ્દે કાનૂની ખેંચતાણ તેજ બની છે.
અગાઉ હાઇકોર્ટે મોટેરા આશ્રમની જમીન પરત લેવા રાજ્ય સરકારને મંજૂરી આપી હતી. હવે આ નિર્ણયને ડીવીઝનલ બેંચ સમક્ષ ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યો છે. આજે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળવામાં આવી.
રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ કોર્ટને જણાવ્યું કે, આશ્રમ બનાવવા માટે જમીન બિન-નફાકારક હેતુ અને આશ્રમશાળા માટેની શરતો સાથે ફાળવવામાં આવી હતી. જમીન આપતી વખતે સ્પષ્ટ શરત રાખવામાં આવી હતી કે કોઈપણ બાંધકામ પૂર્વ મંજૂરી વગર નહીં કરવામાં આવે.
સરકારનો આક્ષેપ છે કે આસારામ દ્વારા મોટેરા સ્થિત જમીન પર પૂર્વ મંજૂરી લીધા વગર બાંધકામ કરવામાં આવ્યા. સમયાંતરે આસપાસની જમીન પર પણ દબાણ કરીને બાંધકામ ઊભા કરાયા અને પછી રેગ્યુલરાઇઝેશન ફી ભરીને તેને અધિકૃત કરાવવામાં આવતું રહ્યું. કલેક્ટર દ્વારા નોંધાયું કે જમીન બિન-નફાકારક હેતુ માટે આપવામાં આવી હોવા છતાં ત્યાં વિવિધ વસ્તુઓનું વેચાણ થતું હતું, જે શરતોના ભંગ સમાન છે. તેમજ લગભગ 33 હજાર સ્ક્વેર મીટર જેટલી જમીન મુદ્દે પણ વિવાદ નોંધાયો છે.
આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કલેક્ટરે જમીન પરત લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે ડીવીઝનલ બેંચમાં આ નિર્ણયને પડકારવામાં આવતા મામલો વધુ જટિલ બન્યો છે.આગામી દિવસોમાં પણ સુનાવણી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. હાઇકોર્ટનો અંતિમ નિર્ણય આ વિવાદિત જમીનના ભવિષ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
