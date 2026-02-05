મોટેરા સ્થિત આસારામ આશ્રમ મામલે હાઈકોર્ટની લીલી ઝંડી, 500 કરોડથી વધુ કિંમતનો આસારામ આશ્રમ તોડી પડાશે
કોર્ટના આ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાથી વર્ષોથી ચાલતી કાનૂની ગૂંચવણનો અંત આવ્યો છે અને શહેરના ભવિષ્યના રમતગમત તથા શહેરી વિકાસ માટે માર્ગ ખુલ્યો છે.
Published : February 5, 2026 at 3:46 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 4:06 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલી આસારામ આશ્રમ સાથે જોડાયેલી 45,000 ચોરસ મીટરથી વધુ જાહેર જમીન પર રાજ્ય સરકારનો અધિકાર યોગ્ય ઠેરવ્યો છે. કોર્ટના આ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાથી વર્ષોથી ચાલતી કાનૂની ગૂંચવણનો અંત આવ્યો છે અને શહેરના ભવિષ્યના રમતગમત તથા શહેરી વિકાસ માટે માર્ગ ખુલ્યો છે.
વિવાદિત જમીન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કૉમ્પ્લેક્સની બાજુમાં, મોટેરા જેવા અતિ મહત્વના વિસ્તારમાં આવેલી છે. અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ભવિષ્યમાં ઓલિમ્પિક્સની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારે આ જમીન રાજ્ય સરકારને પરત મળવી વ્યૂહાત્મક રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ જગ્યાનો ઉપયોગ આવનારા સમયમાં મોટા રમતગમત અને જાહેર હિતના વિકાસ કાર્યો માટે કરવામાં આવશે.
હાઈકોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સત્તાવાળાઓએ દલીલ કરી હતી કે આ જમીન દાયકાઓ પહેલાં માત્ર મર્યાદિત ધાર્મિક ઉપયોગ માટે ફાળવવામાં આવી હતી. ફાળવણીની શરતો મુજબ કોઈ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિ, ગેરકાયદેસર બાંધકામ અથવા મંજૂરી વિના વિસ્તરણની મંજૂરી ન હતી. છતાં તપાસમાં બહાર આવ્યું કે ફાળવેલી જમીન કરતાં ઘણો વધુ વિસ્તાર કબજામાં લેવામાં આવ્યો હતો અને વ્યાપક બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજ્યના કેસને મજબૂત બનાવતી એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ રહી કે આશ્રમ તરફથી જાતે જ વારંવાર અનધિકૃત બાંધકામને નિયમિત કરવાની અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. આ અરજીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે બાંધકામ કાયદેસર મંજૂરી વિના કરવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટએ નોંધ્યું કે જાહેર જમીન પર અતિક્રમણ કરીને બાદમાં તેને નિયમિત કરવાની માંગ સ્વીકાર્ય બની શકે નહીં.
રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્ક દલીલ કરી હતી કે, આ કાર્યવાહી કોઈ અચાનક અથવા વહીવટી અતિશયતા નથી, પરંતુ લાંબી અને ન્યાય સંગત પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. આશ્રમને વારંવાર નોટિસ આપવામાં આવી, અનેક સુનાવણીઓ યોજાઈ અને પૂરતો મોકો આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહી હતી.
જમીનના દુરુપયોગ મુદ્દે જાહેર ચિંતા વધતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. મોટેરા સ્થિત આશ્રમમાં આવેલી 30થી વધુ ગેરકાયદેસર રચનાઓને નિયમિત કરવાની અરજીઓને એએમસીએ નામંજૂર કરી હતી અને સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે સંવેદનશીલ અને મહત્વના શહેરી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસર બનાવવું શક્ય નથી.
હાઈકોર્ટના આ ચુકાદા બાદ હવે લાંબા સમયથી અટવાયેલી વિશાળ જાહેર જમીન રાજ્ય સરકારના નિયંત્રણમાં પાછી આવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે. સરકારના મતે, આ નિર્ણય માત્ર કાયદાના પાલનનો વિજય નથી, પરંતુ અમદાવાદના ભવિષ્યના રમતગમત, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને શહેરી વિકાસ માટે આ હુકમ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં છે.
