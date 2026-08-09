અમદાવાદ: કામના ભારણ, અપૂરતા અને ઓછા વળતર સહિતની ફરિયાદ સાથે રાજ્યની 8 હજારથી વધુ આશા અને ફેસિલિટેટર બહેનોનું શક્તિપ્રદર્શન
20 જિલ્લાની આશા વર્કર અને ફેસિલિટેટર બહેનોનો અમદાવાદમાં પડાવ, 24થી વધુ માંગણીઓ મુદ્દે સરકારને અલ્ટીમેટમ
Published : August 9, 2026 at 10:18 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની આશા વર્કર અને ફેસિલિટેટર બહેનોએ આજે અમદાવાદમાં પોતાની વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને વિશાળ રેલી અને ધરણા-પડાવ કાર્યક્રમ યોજી સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગુજરાત આશા એન્ડ હેલ્થ વર્કર યુનિયન તથા CITUના સંકલન હેઠળ યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં 20 જિલ્લાઓ અને 117 તાલુકામાંથી આશરે 8,000 આશા વર્કર અને ફેસિલિટેટર બહેનોએ ભાગ લીધો હોવાનો યુનિયન દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
એલિસ બ્રિજ ટાઉનહોલ પાસેથી રેલી નીકળી હતી અને સરદાર બાગ ખાતે જાહેર સભા યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન આશા વર્કર અને ફેસિલિટર બહેનોએ વિવિધ માંગણીઓને લઈને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
ETV bharat સાથેની ખાસ વાતચીતમાં CITU ગુજરાતના મહામંત્રી અરુણ મહેતા, આશા યુનિયનના આગેવાનો પુષ્પાબેન પરમાર, અલકાબેન ભટ્ટ અને હસુમતીબેન પરમારે આશા વર્કરોની વિવિધ સમસ્યાઓ અને સરકાર સમક્ષની માંગણીઓ અંગે વિગતવાર વાત કરી હતી.
આ વિરોધ પ્રદર્શનની આગેવાની કરી રહેલા ગુજરાત આશા વર્કર યુનિયનના પ્રેસિડેન્ટ અરુણ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આશા વર્કર અને ફેસિલિટેટર બહેનો વર્ષોથી ગ્રામ્ય તથા શહેરી ગરીબ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચાડવાનું મહત્વનું કામ કરી રહી છે. પોલિયો નાબૂદીથી લઈને કોરોના મહામારી દરમિયાન રસીકરણ સુધીની કામગીરીમાં તેમણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તેમ છતાં 20 વર્ષ સુધી સેવા આપ્યા બાદ પણ આશા બહેનોને કાયમી કે ફિક્સ પગારદાર કર્મચારી તરીકેની સુવિધા મળતી નથી અને લઘુત્તમ વેતન સહિતના પ્રશ્નો યથાવત્ છે. તેમણે સરકાર પર આશા અને આંગણવાડી કાર્યકરોના શોષણનો આક્ષેપ કરી તાત્કાલિક પ્રશ્નો ઉકેલવાની માંગ કરી હતી.
મોબાઈલ આપ્યા વિના ઓનલાઈન કામગીરીનો વિરોધ
ETV સાથેની વાતચીતમાં આગેવાનોએ ખાસ કરીને ફરજિયાત ઓનલાઈન કામગીરીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા મોબાઈલ અને જરૂરી ઈન્ટરનેટ સુવિધા આપ્યા વિના બહેનોને પોતાના અંગત મોબાઈલથી ઓનલાઈન કામગીરી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે.
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નેટવર્કની સમસ્યા તથા સ્માર્ટફોનના અભાવને કારણે બહેનોને મુશ્કેલી પડી રહી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. યુનિયનની માંગ છે કે જરૂરી સાધનો અને ટેકનિકલ સુવિધા આપવામાં આવે ત્યાં સુધી ઓફલાઈન કામગીરીને મંજૂરી આપવામાં આવે.
આશા બહેનોની 24 મુદ્દાની માંગણી
પુષ્પાબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આશા બહેનો પર સતત કામનો બોજ વધારવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેની સામે પૂરતું અને સમયસર વળતર મળતું નથી. તેમણે 'ટેકો' એપ્લિકેશન તથા સર્વરની સમસ્યાઓ દૂર કરવાની, બહેનોને મોબાઈલ આપવાની અને ઓનલાઈન કામગીરી માટે જરૂરી તમામ સુવિધા પૂરી પાડવાની માંગ કરી હતી. રાજકોટના આશા વર્કર પ્રતિનિધિ અલકાબેન ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે ઓછી આવક ધરાવતી આશા બહેનો માટે મોંઘા સ્માર્ટફોન ખરીદવા મુશ્કેલ છે. ઓનલાઈન કામગીરી દરમિયાન ટેકનિકલ સમસ્યાઓના કારણે ઇન્સેન્ટિવમાં કાપ મૂકાતો હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા માનદ વેતન વધારા સહિતના લાભોનો અમલ કરવાની તથા લાંબા સમયથી બાકી રહેલા ડ્રેસ એલાઉન્સની ચૂકવણી કરવાની માંગ કરી હતી.
ફેસિલિટેટરોની સમસ્યા
મહેસાણા જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ હસુમતીબેન પરમારે ETV સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ફેસિલિટેટર બહેનોની સમસ્યાઓ રજૂ કરી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ ફેસિલિટેટર બહેનો સુપરવાઈઝર તરીકે કામગીરી કરે છે, પરંતુ તેમની કામગીરીની સરખામણીએ વળતર ઓછું છે. તેમણે બાકી વળતરની ચૂકવણી, ડ્રેસની સુવિધા અને સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા લાભો અંગે તાત્કાલિક GR બહાર પાડવાની માંગ કરી હતી.
10 ઓગસ્ટે તમામ જિલ્લાઓમાં વિરોધ
અમદાવાદમાં આજે યોજાયેલા કાર્યક્રમ બાદ યુનિયને 10 ઓગસ્ટે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ધરણાં અને સૂત્રોચ્ચાર સહિતના વિરોધ કાર્યક્રમો યોજવાની જાહેરાત કરી છે. આગેવાનોનું કહેવું છે કે જો સરકાર તાત્કાલિક બેઠક યોજીને પ્રશ્નોનો ઉકેલ નહીં લાવે તો આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમો ઉપરાંત જેલ ભરો આંદોલન તથા ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં આશા બહેનો સાથે પડાવ નાખવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.ETV સાથેની ખાસ વાતચીતમાં આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે માંગણીઓનું નિરાકરણ ન આવે ત્યાં સુધી તબક્કાવાર આંદોલન ચાલુ રાખવામાં આવશે.
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