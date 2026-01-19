ETV Bharat / state

એમ. જે લાઇબ્રેરીનુ અંદાજપત્ર રજૂ, લોકોમાં પુસ્તકપ્રેમ વધારવા આ વર્ષે 17 કરોડ રૂપિયા ખર્ચશે

પુસ્તકાલય દ્વારા 2026-27માં વાંચન-સાહિત્યની સાથે સાથે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને માળખાગત સુવિધાઓ પાછળ 17 કરોડ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કરશે.

અમદાવાદ: શહેરની ઓળખમાં એક આગવું સ્થાન ધરાવતા પ્રતિષ્ઠિત પુસ્તકાલય એટલે કે એમ. જે લાઈબ્રેરી (મા.જે. પુસ્તકાલય) નું 2026-27ના વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર અમદાવાદ શહેરનાં મેયરની અધ્યક્ષતામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. રૂપિયા 17,01,06,000ના ડ્રાફ્ટ અંદાજપત્રમાં પુસ્તકાલયમાં વાંચન-સાહિત્ય ઉપરાંત વિવિધ સેવાકીય, રચનાત્મક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ માટેના બજેટની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

અંદાજપત્રમાં ઉલ્લેખિત રકમ કઈ-કઈ પ્રવૃત્તિઓમાં વાપરવવામાં આવશે તે અંગે એમ જે લાઈબ્રેરીના ગ્રંથપાલ ડૉ. બિપીનભાઈ મોદીએ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્ચું કે, 2026-27ના વર્ષ દરમિયાન પુસ્તકાલય દ્વારા વાંચન ઉપરાંત સેવાકીય, રચનાત્મક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ પાછળ વાપરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત લાઈબ્રેરીને વાંચકો માટે વધુ સુવિધાજનક બનાવવાના હેતુથી 1.80 કરોડના ખર્ચે એરકન્ડિશનિંગ સુવિધાનો ઉમેરો કરાશે. સાથે જ પુસ્તકાલયોમાં ઉપલબ્ધ પુસ્તકો અને સભાસદોના ડેટા RFID સીસ્ટમથી સજ્જ કરવા 30 લાખની તેમજ E-Resources Subscribe કરવા રૂપિયા 5 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. પુસ્તકાલયમાં આવેલ પ્રચલિત અને અલભ્ય પુસ્તકોના ડિઝીટાઈઝેશન માટે 3 લાખ તેમજ પુસ્તકાલયની ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવા માટે 5 લાખ નિયત કરવામાં આવેલ છે.

પુસ્તકાલયમાં વાંચન અને સંશોધન અર્થે આવતા વિદ્યાર્થીઓને નાશ્તો / ભોજન માટે પરિસરમાં હેરિટેજ પ્રકારની બેઠક વ્યવસ્થા (ગઝેબો) મળી રહે તે માટે પુસ્તકાલય દ્વારા અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાનો ઉલ્લેખ આ અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ કારકિર્દી માર્ગદર્શન સંબંધિત પ્રેરણાદાયી કાર્યક્રમો માટે 3 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત અંદાજપત્રમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે વિવિધ પ્રકલ્પો પૂર્ણ કરવા માટે પાંચ લાખ, સાહિત્યગોષ્ઠિ / સાહિત્યપર્વના આયોજન માટે 10 લાખ, સાંપ્રત સમાજને સ્પર્શતા વિવિધ વિષયો પર પરિસંવાદ કરવા 1 લાખ, મહિલા આરોગ્ય જાગૃતિ વિષયક તેમજ મહિલા સશક્તિકરણ કાર્યક્રમોના આયોજન માટે4 લાખ, દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓના સંદર્ભે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો માટે 2 લાખની જોગવાઈ કરેલ છે.

શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય/ શાખા પુસ્તકાલયોમાં વેબ પોર્ટલ, વેબ ઓપેક, કિ-ઓસ્ક મશીન, ઓટોમેશન અને મોબાઈલ એપના માધ્યમથી ઈશ્યુ-રિટર્ન, રિન્યુઅલ, રિઝર્વેશન, મેમ્બરશીપ જેવી સેવાઓ સભાસદોને ઓનલાઈન આપવામાં આવે છે. RFID કિ-ઓસ્ક મશીનની મદદથી સભાસદો પુસ્તક આપ-લે / રીન્યુની સેવાઓ સ્વયં મેળવી શકે છે.

શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય અને શાખા પુસ્તકાલયોમાં ઉપલબ્ધ પુસ્તકો તેમજ સભાસદોના ડેટા, ડિજિટલ કન્ટેન્ટ તથા શ્રાવ્ય સાહિત્ય ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ હોવાથી સમય અને સ્થળની મર્યાદા સિવાય જીજ્ઞાસુઓ/સંશોધકો સાહિત્યશોધ કરી શકે છે.

