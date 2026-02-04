અમદાવાદ: એમ.જે.લાયબ્રેરીનું વર્ષ 2026-27નું 18.36 કરોડનું બજેટ રજૂ, 50 લાખના ખર્ચે ઓડિટોરિયમ સુવિધાસભર બનાવાશે
Published : February 4, 2026 at 3:18 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની એમ.જે.લાયબ્રેરીનું વર્ષ 2026-27નું 18.36 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 17.1 કરોડના બજેટમાં 1.35 કરોડનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. બજેટમાં 50 લાખના ખર્ચે MJ ઓડિટોરિયમ સુવિધાસભર બનાવવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શાખા પુસ્તકાલય-હિમ્મતલાલ પાર્કમાં રીનોવેશન કરવા 25 લાખનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય બજેટમાં સાહિત્યપ્રેમી નગરજનો માટે વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમ કરવા માટે 20 લાખનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદની ઐતિહાસિક શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયમાં મેયર પ્રતિભા જૈનની અધ્યક્ષતામાં આજરોજ મળેલ અંદાજપત્રની ખાસ સભામાં ગ્રંથપાલ ડૉ. બિપીન મોદીએ વર્ષ 2026-27 માટે 17 કરોડ 01 લાખ 6 હજારના રજૂ કરેલ ડ્રાફ્ટ અંદાજપત્રમાં શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલય વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્ય દ્વારા અમદાવાદ મહાનગરના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સાહિત્યપ્રેમી કલારસિકોને ઉપયોગી થવાના હેતુ રાખવામાં આવ્યું હતું.
પ્રતિભા જૈને એમ.જે.લાયબ્રેરી માટે 1 કરોડ 35 લાખના નવીન આયોજનો સામેલ કરી 18 કરોડ 36 લાખ 06 હજારનું અંદાજપત્ર મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
એમ.જે.લાયબ્રેરી 2026-27 માટેના નવીન આયોજનો
શેઠ મા. જે. પુસ્તકાલયમાં 150 બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું વાતાનુકૂલિત ઓડિટોરીયમ આવેલ છે. તેમાં વર્ષ દરમ્યાન શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક તેમજ વૈવિધ્યસભર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સદર ઓડિટોરીયમમાં પ્રવર્તમાન સાઉન્ડ સીસ્ટમ આઉટડેટેડ થઈ ગયેલ હોવાથી નવીન ટેકનોલોજી આધારીત ડોલ્બી સાઉન્ડ સિસ્ટમ, વિવિધ પ્રકારની એલ.ઈ.ડી. લાઈટ સીસ્ટમ, એલ.ઈ.ડી. સ્ક્રીન, આધુનિક સંસાધનો વસાવવાનું તેમજ મંચસ્થ મહાનુભાવો અને શ્રોતાગણ માટે આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા સાથે ઓડિટોરીયમ સુવિધાસભર કરવાનું આયોજન.
2. શાખા પુસ્તકાલય-હિમ્મતલાલ પાર્કમાં રીનોવેશન કરાવવાનું આયોજન
25 લાખ
3. શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયમાં Moblie Shelving Rack System વસાવવાનું આયોજન
10 લાખ
શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયના કાર્યાલય તેમજ અન્ય વિભાગોમાં વિવિધ પ્રકારના રેકર્ડનો સંગ્રહ, સાચવણી તેમજ તેની સલામતી જળવાય તે હિતાવહ છે. સંસ્થામાં દિન-પ્રતિદિન ભૌતિક રેકર્ડમાં વધારો થવાના કારણે જગ્યાની સંકળાશ વર્તાય છે તેના નિરાકરણના ભાગરૂપે શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયમાં Moblie Shelving Rack System વસાવવાનું આયોજન.
4. શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયના એન્ટ્રસમાં આવેલ ઘુમ્મટમાં ગ્લાસ મોજેકથી મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિકૃતિ ઉપસાવવાનું આયોજન
20 લાખ
શેઠ મા. જે. પુસ્તકાલયએ જયપુરી સ્થાપત્ય ધરાવતું હેરિટેજ ભવન છે. પૂજય મહાત્મા ગાંધીજીના કરકમલોથી વર્ષ 1933માં પુસ્તકાલયનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલ, જયારે વર્ષ 1938માં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વરદ્દહસ્તે જાહેર જનતાના લાભાર્થે ખૂલ્લું મૂકવામાં આવેલ છે. આ બન્ને વિરલ મહાનુભાવોની યાદમાં શેઠ મા. જે. પુસ્તકાલયના એન્ટ્રસમાં આવેલ ઘુમ્મટમાં ગ્લાસ મોજેકથી તેઓની પ્રતિકૃતિ ઉપસાવવાનું આયોજન.
5. શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયમાં કેન્ટીન તેમજ ગ્રીનરૂમ બનાવવાનું આયોજન.
10 લાખ
પુસ્તકાલયમાં ત્રણ પાળીમાં અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ ફરજ બજાવે છે. રીશેષના સમય દરમ્યાન કર્મચારીઓ સાથે બેસી ચા-નાસ્તો અથવા તો જમવાનું લઈ શકે તે માટે કેન્ટીનની અંદર પાયાની સુવિધાઓ સાથેની બેઠક વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. વધુમાં પુસ્તકાલયમાં વર્ષ દરમ્યાન અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે તે સમયે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર સ્ટેજ કલાકારોને તૈયાર થવા માટે જરૂરી ફર્નિચર સાથેના એક અલાયદા રૂમની વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે, તેની પૂર્તતાના ભાગરૂપે શેઠ મા. જે. પુસ્તકાલયમાં કેન્ટીન તેમજ ગ્રીનરૂમ બનાવવાનું આયોજન.
6. 'ગુણવંતરાય આચાર્ય'ની 125મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કાર્યક્રમ કરવાનું આયોજન
2 લાખ
ગાંધીયુગના નવલકથાકારોમાં ગણનાપાત્ર અગ્રણી નવલકથાકાર, નાટ્યકાર, વાર્તાકાર અને સાહિત્યકાર ગુણવંતરાય આચાર્યએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં દરિયાઈ નવલકથાનું નવપ્રસ્થાન કર્યું છે. તેઓએ સર્જેલ 'દરિયાલાલ'એ દરિયાઈ નવલકથાનો આદર્શ બની રહી છે. નવોદિત સાહિત્યકારો તેમની સાહિત્યસર્જન યાત્રાથી પરિચિત થાય તેવા હેતુથી દરિયાઈ નવલકથાકાર ગુણવંતરાય આચાર્યની 125મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કાર્યક્રમ કરવાનું આયોજન.
7. બંધારણના અમલીકરણના અમૃતપર્વની ઉજવણી કરવાનું આયોજન.
3 લાખ
ભારત દેશને 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર જાહેર કરાયું છે. બંધારણમાં ન્યાય સમાનતા અને વૈચારિક સ્વાતંત્ર્ય જેવી ત્રણ બાબતોને પાયામાં રાખવામાં આવી છે. ભારતનું બંધારણ વિશ્વનું સૌથી દળદાર, ઉંડાણભર્યું અને વિસ્તૃત છે. બંધારણના અમલીકરણને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયેલ છે. વિવિધ વયજૂથના નાગરિકો તેનાથી પરિચિત થાય તે માટે બંધારણના અમલીકરણના અમૃતપર્વની ઉજવણી કરવાનું આયોજન.
8. સાહિત્યપર્વની ઉજવણી કરવાનું આયોજન
5 લાખ
પુસ્તકો વિચારોનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે, તે વ્યક્તિત્વનું નિર્માણ કરે છે. પુસ્તકાલયમાં આવતા વાચકો નવીન સાહિત્યથી પરિચિત થાય અને વાંચન પ્રત્યે આહોભાવ જાગે તે જરૂરી છે. આજના યુવાનોમાં વાંચનથી રાષ્ટ્ર ગૌરવ, આત્મનિર્ભરતા, નૈતિકતા અને સંસ્કૃતિ સિંચનના મૂલ્યો સંવર્ધિત થાય તે માટે ૨૩, એપ્રિલે વિશ્વ પુસ્તક દિનની ઉજવણીના અનુસંધાને સાહિત્ય સપ્તાહ અંતર્ગત સાહિત્યપર્વની ઉજવણી કરવાનું આયોજન.
9. શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય: વિરાસત થી વિકાસ
5 લાખ
શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય ઐતિહાસિક ધરોહર સમાન છે અને તેનો શુભારંભ 15 એપ્રિલ 1938ના રોજ થયેલ છે. આ પુસ્તકાલયના પાયામાં બે મહાન વિભૂતિઓનું યોગદાન સર્વવિદિત છે. આ બીજનું અંકુરણ થઈ આજે વિશાળ વટવૃક્ષ બનેલ છે તેના ફળ શહેરીજનો ભોગવી રહ્યા છે. મા.જે. પુસ્તકાલયનો સમયાંતરે વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આ ઐતિહાસિક વિરાસતથી ક્રમશ: ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી આધુનિક સેવાઓ આપવામાં આવી રહેલ છે. શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલયની વિરાસત થી વિકાસગાથા આધારિત કાર્યક્રમનું આયોજન.
10. વાંચે ગુજરાત 2.0 અભિયાન
5 લાખ
હાલના પ્રધાનમંત્રી અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દ્વારા વર્ષ-2010માં "વાંચે ગુજરાત અભિયાન"નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું તેના કારણે લોકોની વાંચનભૂખ વધેલ છે. ભારત સરકારના ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ "ગ્રંથાલય સંવાદ" કાર્યક્રમમાં તેઓએ વાચકોની સંખ્યામાં 30 % નો વધારો થાય તે પ્રકારના પ્રયત્નો કરવા સૂચન કરેલ છે, જેને વાંચે ગુજરાત @2.0 અભિયાન ગણી તેને સાર્થક કરવાનું આયોજન.
