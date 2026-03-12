ETV Bharat / state

અમદાવાદની ઘી કાંટા મેટ્રોપોલિટન કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, કોર્ટ સંકુલ તાત્કાલિક ખાલી

મકી મળ્યા બાદ તંત્ર તરત જ એક્શનમાં આવ્યું અને સમગ્ર કોર્ટ બિલ્ડિંગને ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સુરક્ષાને લઈને ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. શહેરના ઘી કાંટા વિસ્તારમાં આવેલી મેટ્રોપોલિટન કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં કોર્ટ સંકુલમાં તાત્કાલિક હલચલ મચી ગઈ હતી. ધમકી મળ્યા બાદ તંત્ર તરત જ એક્શનમાં આવ્યું અને સમગ્ર કોર્ટ બિલ્ડિંગને ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોર્ટમાં હાજર ન્યાયાધીશો, વકીલો, કર્મચારીઓ અને પક્ષકારોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

કોર્ટ પરિસરમાં ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડથી તપાસ
આ ઘટનાને પગલે ફાયર વિભાગની ત્રણ ગાડીઓ કોર્ટ સંકુલમાં તાત્કાલિક પહોંચી ગઈ હતી. તેમજ સ્થાનિક પોલીસ, ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમોએ પણ સ્થળ પર પહોંચી કોર્ટ પરિસરમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. મેટ્રોપોલિટન કોર્ટની કેટલીક કોર્ટ અપના બજાર સંકુલમાં ચાલતી હોવાને કારણે સુરક્ષાના ભાગરૂપે અપના બજારના વિભાગને પણ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું.

આ મુદ્દે મેટ્રો બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ ઇશ્વર દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ જેવી મહત્વપૂર્ણ જગ્યાએ આવી ધમકી મળવી ગંભીર બાબત છે. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે અને વકીલો તથા લોકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર કોર્ટ સંકુલમાં તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.હાલ પોલીસ દ્વારા ધમકીની સાચી માહિતી અને તેના સ્ત્રોત અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

નોંધનીય છે કે, બે દિવસ પહેલા જ સુરતના પોશ ગણાતા ઉમરા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ (RPO)ને ઈ-મેઈલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ દોડતી ગઈ હતી. સવારે ઓફિસના સત્તાવાર ઈ-મેઈલ પર આ મેસેજ આવતાં જ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ કલાકોની સઘન તપાસ બાદ કંઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ન મળતા આ ધમકીને 'હોક્સ' (ખોટી અફવા) જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ જ દિવસે સુરેન્દ્રનગરમાં હેડ પોસ્ટ ઓફિસ અને ત્યાં આવેલા પાસપોર્ટ કેન્દ્રને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળ્યો હતો. આ ધમકી બપોરના સમયે મળી, જેના કારણે પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ કેન્દ્રમાં અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી.

