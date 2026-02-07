ETV Bharat / state

ચેક બાઉન્સ કેસોના ઝડપી નિકાલ તરફ મોટું પગલું: અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટમાં ઓનલાઈન ચુકવણી પ્રણાલી અમલમાં આવી

અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટની તસવીર
અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 3:13 PM IST

અમદાવાદ: ચેક બાઉન્સના કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે અમદાવાદ શહેરની ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ (મેટ્રો) કોર્ટ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક પગલું લેવામાં આવ્યું છે. નેગોશિએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટની કલમ 138 હેઠળના કેસોમાં હવે ચેકની રકમ ઓનલાઈન ભરપાઈ કરવાની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી પ્રથમ જ દિવસે એક કેસનો સફળ નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ, અમદાવાદ શહેરમાં શરૂ થયેલી આ પ્રણાલી ગુજરાતમાં NI એક્ટના કેસોમાં ઓનલાઈન ચુકવણી વ્યવસ્થાની ઔપચારિક શરૂઆત તરીકે નોંધપાત્ર બની છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ આરોપી SBI Collect મારફતે કોર્ટના નિર્ધારિત બેંક ખાતામાં સીધી ચેકની રકમ જમા કરાવી શકે છે.

શહેરમાં NI એક્ટના અંદાજે 4 લાખથી વધુ કેસ પેન્ડિંગ
હાલમાં ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ, અમદાવાદ શહેરમાં NI એક્ટના અંદાજે 4 લાખથી વધુ કેસ પેન્ડિંગ છે, જ્યારે દર મહિને આશરે 10 થી 15 હજાર નવા કેસો દાખલ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ઓનલાઈન ચુકવણી પ્રણાલીથી આરોપી દ્વારા રકમ ભરપાઈ થનારા કેસોમાં વહેલી સમજૂતી શક્ય બની રહેશે અને પેન્ડન્સી ઘટાડવામાં આ વ્યવસ્થા મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની અપેક્ષા છે.

આ પ્રણાલી પારદર્શિતા, સુરક્ષા અને ઓડિટ ક્ષમતાની પણ ખાતરી આપે છે, કારણ કે તમામ નાણાકીય લેવડદેવડ કોર્ટના બેંક ખાતા મારફતે થાય છે અને કાનૂની રજિસ્ટરોમાં તેની નોંધ રાખવામાં આવે છે. નાણાકીય સંસ્થાઓ, કંપનીઓ અને પક્ષકારોને પણ આ પ્રણાલીથી લાભ મળશે, કારણ કે પ્રક્રિયાત્મક વિલંબ વિના કેસો બંધ કરી શકાય તેવું સરળ માળખું તૈયાર થયું છે.

ટેકનોલોજી આધારિત ન્યાય વિતરણની દિશામાં આ એક મહત્વપૂર્ણ સુધારો માનવામાં આવી રહ્યો છે, જે ન્યાયિક પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી, કાર્યક્ષમ અને નાગરિકો માટે સુલભ બનાવશે. મેટ્રો કોર્ટના રજિસ્ટ્રી વિભાગના જણાવ્યાનુસાર, આગામી સમયમાં આ ઓનલાઈન ચુકવણી પ્રણાલી NI એક્ટના કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે અસરકારક સાબિત થશે અને કોર્ટની વધતી પેન્ડન્સી ઘટાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

