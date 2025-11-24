ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મેગા ડિમોલિશન, ઈસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં 925 મકાનો દૂર કરવામાં આવશે

ચંડોળા તળાવની ઇસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં 20 થી વધારે JCB મશીન સાથે મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં મેગા ડિમોલિશન
અમદાવાદમાં મેગા ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 2:07 PM IST

અમદાવાદ : હેરીટેજ સીટી અમદાવાદથી ડિમોલિશનને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચંડોળા તળાવ પછી એક મેગા ડિમોલિશન અમદાવાદના ઇસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઇસનપુરમાં એક મોટું તળાવ છે, ત્યાં થયેલ દબાણને દૂર કરવા માટે આજે અમદાવાદ કોર્પોરેશને કમર કસી છે.

ઈસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન

ઈસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં 925 મકાનો દૂર કરવામાં આવશે (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રિદ્ધેશ રાવલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં સૌથી મોટું તળાવ એટલે ચંડોળા તળાવ એના પછી કાંકરિયા તળાવ અને ત્રીજા નંબરમાં સૌથી મોટું તળાવ ઇસનપુર તળાવ છે, જેનો પંચાવન હજાર સ્ક્વેર મીટરનો ઘેરાવો છે. અહીંયા 925 જેટલા રહેણાંક મકાન હતા, અને કોમર્શિયલ બાંધકામને પણ અમે નોટિસ આપી હતી.

925 મકાનો દૂર કરવામાં આવશે : અગાઉ 167 કોમર્શિયલ બાંધકામ તોડ્યા હતા, હાલમાં 925 રહેણાંક બાંધકામ તોડવામાં આવી રહ્યા છે. ચોમાસા પહેલા રહેણાંક મકાનોને નોટિસ પાઠવી હતી, દિવાળીના કારણે ડિમોલેશન મોડું કર્યું હતું. તે માટે લોકોને પૂરતો સમય આપ્યો હતો. હવે આજે ડેમોલેશન કરવામાં આવ્યું ત્યારે લોકો સ્વેચ્છાથી પોતાના ઘર ખાલી કરી રહ્યા છે.

"આ મુદ્દે અગાઉ 10 રહીશો હાઇકોર્ટમાં ગયા હતા. હાઇકોર્ટે વોટર બોડી હોવાને કારણે ડિમોલિશન માટે હુકમ કર્યો હતો, આ 10 લોકોને સમય આપવા કહ્યું હતું." -- રિદ્ધેશ રાવલ (ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર)

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો : રિદ્ધેશ રાવલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તળાવ વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી હાલ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. પોલીસની સહાયતાથી આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અગાઉ 20 તારીખે ડિમોલેશન કરવાનું હતું, પરંતુ સ્થાનિકોએ 4 દિવસનો સમય માંગ્યો હતો. હાલમાં 8 હિટાચી અને 8 JCB થી કામગીરી ચાલુ છે. જેમાં 550 પોલીસ જવાન અને 500 AMC સ્ટાફ સાથે અમલ થઈ રહ્યો છે.

AHMEDABAD MEGA DEMOLITION
ISANPUR LAKE MEGA DEMOLITION
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
અમદાવાદમાં ડિમોલિશન
AHMEDABAD DEMOLITION

