અમદાવાદમાં MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરીના પર્દાફાશનો મામલો; GTUમાં PhD કરતા વિદ્યાર્થીની NCBએ કરી ધરપકડ, અત્યાર સુધીમાં 4 ઝડપાયા
સરખેજના બંગલાના ભોયરામાંથી ઝડપાયેલી મિની ડ્રગ્સ ફેક્ટરીના તાર હવે યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચ્યા, રાજસ્થાનના અખ્તર અને જુનેદ બાદ અત્યાર સુધીમાં 4 આરોપીઓ ઝડપાયા
Published : November 27, 2026 at 10:00 AM IST
અમદાવાદ: સરખેજમાં બંગલાના ભોયરામાં ધમધમતી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયા બાદ તપાસનો રેલો હવે ગુજરાત ટેક્નોલોજિકલ યુનિવર્સિટી (GTU) સુધી પહોંચ્યો છે. ડ્રગ્સ બનાવવામાં વપરાતા કેમિકલની ખરીદી પાછળ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહીં, પરંતુ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં PhDનો અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB)એ અમરાઈવાડીમાં રહેતા હર્ષિલ પરીખની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં હર્ષિલ મુખ્ય આરોપી મુદ્દસર પઠાણને MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટે જરૂરી કેમિકલ ખરીદી આપતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
GTUના PhD સ્ટુડન્ટની ભૂમિકા સામે આવી
NCBએ સરખેજની લેબેક પાર્ક સોસાયટીમાં આવેલા એક બંગલાના ભોયરામાંથી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની મિની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી હતી. આ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયા બાદ તપાસ એજન્સીએ ડ્રગ્સ બનાવવા માટે વપરાતા કેમિકલના સપ્લાયર્સ અને તેની ખરીદી સાથે સંકળાયેલા લોકોની તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન મુખ્ય આરોપી મુદ્દસર પઠાણ અને GTUમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં PhD કરતા હર્ષિલ પરીખ વચ્ચેના સંપર્કો અને નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો સામે આવી હતી.
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો પ્રમાણે હર્ષિલની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાથી મુદ્દસરે અગાઉ તેને એકાદ-બે વખત નાણાકીય મદદ પણ કરી હતી. આ ઓળખાણ બાદ હર્ષિલ મુદ્દસરને MD ડ્રગ્સ બનાવવા માટે જરૂરી કેમિકલ ખરીદી આપતો હોવાની વિગતો બહાર આવી છે.
કેમિકલ ક્યાંથી ખરીદતો હતો તેની તપાસ
હવે NCB એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, હર્ષિલ પ્રતિબંધિત કેમિકલ ક્યાંથી ખરીદતો હતો અને આ ખરીદી પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે નાણાકીય મદદગારની ભૂમિકા હતી કે કેમ? હર્ષિલે અત્યાર સુધીમાં કેટલું કેમિકલ ખરીદ્યું હતું અને તે કોને સપ્લાય કર્યું હતું તેની વિગતો પણ મેળવવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતના હાઇવે પર પ્રતિબંધિત કેમિકલની ચોરી સાથે આ નેટવર્કના તાર જોડાયેલા છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
કેમિકલ કંપનીઓના રેકોર્ડની ચકાસણી
NCB દ્વારા કેમિકલ ઉત્પાદક કંપનીઓના વેચાણ અને વપરાશના રેકોર્ડનું ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ડ્રગ્સ બનાવવા માટે વપરાતા કેમિકલનો ઉપયોગ અન્ય રાજ્યોમાં પણ થયો હોવાની શક્યતાને પગલે તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. હર્ષિલની પૂછપરછમાં કેમિકલ સપ્લાય ચેઇન, ખરીદીના સ્ત્રોત અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
NCBના ઝોનલ ડિરેક્ટરે ETV ભારતને આપી માહિતી
આ સમગ્ર મામલે NCBના ઝોનલ ડિરેક્ટર ઘનશ્યામ સોનીએ ETV ભારતને માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, સરખેજ MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરી કેસમાં તપાસ દરમિયાન GTUમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં PhD કરતા હર્ષિલ પરીખની સંડોવણી સામે આવી છે. તે મુખ્ય આરોપી મુદ્દસર પઠાણને કેમિકલ ખરીદી આપવામાં મદદ કરતો હતો. તપાસ એજન્સી હવે કેમિકલની ખરીદીના સ્ત્રોત, સપ્લાય ચેઇન અને આ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરી રહી છે.
રાજસ્થાનના અખ્તર અને જુનેદ બાદ હર્ષિલ પરીખની ધરપકડ થતાં આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ચાર આરોપીઓ ઝડપાયા છે. હવે તપાસનો મુખ્ય સવાલ એ છે કે સરખેજના એક બંગલાના ભોયરામાં શરૂ થયેલી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની મિની ફેક્ટરી પાછળ કેમિકલની ખરીદીથી લઈને સપ્લાય સુધીનું નેટવર્ક કેટલું વિસ્તરેલું છે અને તેમાં હજુ કેટલા લોકોની સંડોવણી સામે આવે છે.
આ પણ વાંચોઃ
વડોદરામાં ડ્રગ્સ માફિયાઓ પર તવાઈ, 8 હોટસ્પોટ પર પોલીસનું 'મેગા ઓપરેશન', ડ્રોન અને સ્નિફર ડોગની મદદથી 6 ઝડપાયા
અમદાવાદના સરખેજમાં ડ્રગ્સના વેપાર સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓના ગેરકાયદે મકાનો પર બુલડોઝર, AMC અને પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહી