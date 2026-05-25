અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં આવતીકાલે મેયર-ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણી, કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરી ચૂંટણી બનાવી રસપ્રદ
મેયર પદ OBC મહિલા માટે અનામત, દરિયાપુર વોર્ડનાં કાઉન્સિલર મોનાબેન પ્રજાપતિએ કોંગ્રેસ તરફથી કરી ઉમેદવારી નોંધાવી.
Published : May 25, 2026 at 5:50 PM IST
અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકા (AMC)માં આવતીકાલે મળનારી સામાન્ય સભા દરમિયાન મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેનની નિમણૂક થશે. સત્તાધારી ભાજપ 160 કાઉન્સિલરોના જંગી બહુમત ધરાવે છે, પરંતુ વિપક્ષ કોંગ્રેસે પણ પોતાના ઉમેદવારોનાં ફોર્મ ભરી આ ચૂંટણીને રસપ્રદ બનાવી દીધી છે. મેયર પદ માટે આ વખતે OBC કેટેગરીની મહિલા માટે બેઠક અનામત છે.
કોંગ્રેસ તરફથી મેયર પદ માટે દરિયાપુર વોર્ડનાં મહિલા કાઉન્સિલર મોનાબેન પ્રજાપતિએ અને ડેપ્યુટી મેયર પદ માટે મકતમપુરા વોર્ડના કોર્પોરેટર હાજી અસરાર બેગ મિર્ઝાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
મોનાબેન પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, “કોંગ્રેસ પક્ષે અમને ફોર્મ ભરવાનું કહ્યું હતું. બહુમત ન હોવા છતાં લોકશાહી જળવાઈ રહે તે માટે અમે ફોર્મ ભર્યું છે.”
AMCના સેક્રેટરી અરુણ પંડ્યાએ જણાવ્યું કે, આવતીકાલે સામાન્ય સભામાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન તથા અન્ય કમિટીઓના ચેરમેન માટે નોમિનેશન ફોર્મ ભરાશે. પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તમામ ફોર્મ ચકાસશે. જે ઉમેદવારો ફોર્મ પાછું ખેંચવા માગશે તેઓ ખેંચી શકે છે. ત્યાર બાદ અંતિમ નિમણૂક પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.
આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના 12 સભ્યો માટે 21 ફોર્મ ભરાયાં હતાં. ભાજપના મહામંત્રી ગૌતમ કથીરિયાએ જણાવ્યું કે, 9 ઉમેદવારો ફોર્મ પાછાં ખેંચશે અને 12 સભ્યો કમિટીમાં સ્થાન પામશે. તેમણે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી માટે ફોર્મ ભરનારા ભાજપના કાઉન્સિલરોની યાદી પણ જાહેર કરી છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટી માટે ફોર્મ ભરનારા ભાજપના 21 કાઉન્સિલરો
|અનુક્રમ
|કાઉન્સિલરનું નામ
|વિસ્તાર / વોર્ડ
|1
|કેતન પટેલ
|ગોતા
|2
|રાકેશ પરીખ
|સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ
|3
|નીરજ ગજ્જર
|સાબરમતી
|4
|ચંદ્રપ્રકાશ ખાન ચંદાણી
|સરદારનગર
|5
|રાજેશ પટેલ
|શાહીબાગ
|6
|એકતા રાવલ
|નવરંગપુરા
|7
|ઘનશ્યામ બારોટ
|ઇન્ડિયા કોલોની
|8
|જયેશ પટેલ
|ઠક્કરબાપા નગર
|9
|રાજેન્દ્ર જાની
|ઓઢવ
|10
|કમલેશ પટેલ
|ખોખરા
|11
|જૈનિક વકીલ
|પાલડી
|12
|પ્રવીણ પટેલ
|ઘાટલોડિયા
|13
|સુમન સોલંકી
|અસારવા
|14
|પરેશ લાખાણી
|નિકોલ
|15
|રાકેશ સક્સેના
|અમરાઈવાડી
|16
|જયશ્રીબેન દાસરી
|બાપુનગર
|17
|દેવાંગ મહેતા
|વેજલપુર
|18
|રૂપલબેન ભટ્ટ
|રામોલ હાથીજણ
|19
|નીતા દેસાઈ
|ઓઢવ
|20
|મૌલિક પટેલ
|ઇસનપુર
|21
|રેખા દેસાઈ
|અમરાઈવાડી
નોંધ: કુલ 21 ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાંથી 9 ઉમેદવારો ફોર્મ પાછાં ખેંચશે, અને 12 સભ્યો સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં સ્થાન પામશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાયેલી મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભાજપે 160 બેઠકો જીતી હતી. એક મહિના બાદ યોજાનારી આવતીકાલની સામાન્ય સભામાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને તમામ કમિટીઓના ચેરમેન નિયુક્ત થશે.
