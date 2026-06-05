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અમદાવાદ: નરોડા GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ, એક શ્રમિકનું મોત, ત્રણ ઘાયલ

DCP અતુલ બંસલે જણાવ્યું કે કેમિકલ પ્રોસેસિંગ વખતે અચાનક દબાણ વધતાં થયેલા બ્લાસ્ટમાં 1 શ્રમિકનું મોત થયું છે અને ત્રણ શ્રમિકો સારવાર હેઠળ છે.

નરોડા GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ
નરોડા GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 5:31 PM IST

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અમદાવાદ : નરોડા જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આજે વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી. અર્બુદા કાંટા પાસે આવેલી એમ.એસ.એન. કેમિકલ કંપનીમાં અચાનક જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો અને ત્યારબાદ પ્રચંડ આગ ફાટી નીકળી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની સાત ટીમો ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને યુદ્ધ ધોરણે કામગીરી કરીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

નરોડા જીઆઇડીસી પોલીસના ડીસીપી અતુલ બંસલે ઘટના અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, “આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું છે જ્યારે અન્ય ત્રણ શ્રમિકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.” ફાયર વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કંપનીમાં કેમિકલ પ્રોસેસિંગ ચાલી રહ્યું હતું તે દરમિયાન પ્લાન્ટમાં અચાનક દબાણ વધી જવાના કારણે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો. આગના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર સુધી દેખાવા લાગ્યા હતા.

એક શ્રમિકનું મોત, ત્રણ ઘાયલ (Etv Bharat Gujarat)

કેમિકલના કારણે ફેલાયેલી આગને કાબૂમાં લેવા માટે ફાયર ફાઈટરોએ વોટર કેનન તેમજ ફોમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ લાગવાના ચોક્કસ કારણોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ઘટના બાદ નરોડા પોલીસનો કાફલો પણ તાબડતોબ દોડી આવ્યો હતો અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાની સાથે કંપની સંચાલકો સામેની તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલમાં સ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે અને ઈજાગ્રસ્તોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.

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TAGGED:

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NARODA GIDC FIRE TRAGEDY
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