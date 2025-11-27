અમદાવાદનો રાજેશ ખન્ના!, કપડા અને હેર સ્ટાઈલ રાજેશ ખન્ના જેવી, અભિનેતાની સ્ટાઈલમાં જીવે છે જિંદગી
62 વર્ષના આ ફેન એ છેલ્લા 40 વર્ષથી રાજેશ ખન્નાને પોતાના જીવનમાં ઉતારી લીધા છે, અને તેમની જેવી હેર સ્ટાઇલ કરીને સિલાઈ કામ કરે છે.
અમદાવાદ : હિન્દી સિનેમા જગતના ખ્યાતનામ અભિનેતા એટલે રાજેશ ખન્ના, આ અભિનેતા વિશે તો તમે બધા જ જાણો જ છો. આ અભિનેતાના એક અદભુત અને અનોખા ફેન અમદાવાદમાં રહે છે, 62 વર્ષના આ ફેન એ છેલ્લા 40 વર્ષથી રાજેશ ખન્નાને પોતાના જીવનમાં ઉતારી લીધું છે, અને તેમની જેવી હેર સ્ટાઇલ કરીને સિલાઈ કામ કરે છે.
અમદાવાદમાં રાજેશ ખન્નાના અનોખો ફેન
આ ભાઈ એક નાનકડા દરજી છે, પરંતુ રાજેશ ખન્નાના એ બહુ જ મોટા ફેન છે, એટલું જ નહીં એ કાયમી માટે તેમના જેવું વસ્ત્ર પરિધાન પણ કરે છે, અને તેમના ડાયલોગથી લોકોને મનોરંજન આપે છે. ફૂટપાથ પર સિલાઈની એક મશીન પર એ સિલાઈ કરે છે અને તેની પાછળ રાજેશ ખન્નાના ઘણા બધા ફોટાઓ અલગ અલગ હોય છે. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં કે આ ભાઈ કેવી રીતે રાજેશ ખન્નાના ફેન બની ગયા અને કેમ લોકો તેમને રાજેશ ખન્ના કાકા કહીને બોલાવે છે.
હું દરરોજ રાજેશ ખન્નાના ફોટા પર અગરબત્તી કરું છું: રાજુભાઈ લોધા
રાજેશ ખન્નાના આ ફેનનું નામ રાજુભાઈ લક્ષ્મણ લોધા છે, અને તેઓ કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ પાસે ફૂટપાથ પર સીવણ મશીન ગોઠવીને કામ કરે છે. રાજુભાઈ પોતે જણાવે છે કે, "હું એક સામાન્ય દરજી છું, પરંતુ રાજેશ ખન્નાને કારણે મને ખૂબ માન મળ્યું. હું દરરોજ સવારે અને સાંજે તેમના ફોટા પર અગરબત્તી કરું છું અને તેમને માળા અર્પણ કરું છું. મેં તેમની એક ફિલ્મ, પ્રેમ નગર જોઈ. હું રાજેશ ખન્નાની હેરસ્ટાઇલ, તેમના કપડાં, તેમના સંવાદો અને તેમની આંખો ફેરવવાની શૈલીથી એટલો મોહિત થઈ ગયો હતો કે હું રાજેશ ખન્નાનો ચાહક બની ગયો છું."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "તેમની ફિલ્મ, આનંદ, ખૂબ જ દર્દ ભરેલી ફિલ્મ હતી. જો કોઈ બીમાર વ્યક્તિ જોવા આવે તો તે પણ પોતાની બીમારી ભૂલી જશે. તેનો ડાયલોગ છે, "बाबू मोसाई जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं".એટલે કે બાબુ મોશાય, જીવન મોટું હોવું જોઈએ, લાંબુ નહીં."
પોતાનો પહેરવેશ અને હેરસ્ટાઈલ પણ રાજેશ ખન્ના જેમ રાખતા રાજુભાઈ લોધા
હું રાજેશ ખન્નાની ખૂબ પ્રશંસા કરું છું કે હું તેમની હેરસ્ટાઇલ રાખું છું. 62 વર્ષની ઉંમરે પણ, મારા વાળ એવા જ છે અને મારા કપડાં પણ સરખા છે. લોકોએ મારા કામની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે, અને મને ઘણી જગ્યાએ પુરસ્કાર મળ્યા છે. લોકો મને ખૂબ બોલાવે છે અને પ્રેમ કરે છે. હું આજે આ પદ પર પહોંચવાનો ખૂબ જ ખુશ અને ગર્વ અનુભવું છું, અને આ જ અમારા પરિવારને ટકાવી રાખે છે. રાજેશ ખન્નાના જન્મદિવસ અને પુણ્યતિથિ પર, અમે તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા માટે અમારા પોતાના ખિસ્સામાંથી 10 થી 15 હજાર રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ.
રાજેશ ખન્નાના જન્મદિવસ અને પુણ્યતિથિ પર 10 થી 15 હજાર રૂપિયા ખર્ચી નાખીએ
રાજુભાઈના પત્ની મંજુલા બહેન એ જણાવ્યું કે, "મારા પતિ દરજી છે, પણ તેઓ રાજેશ ખન્નાના ખૂબ મોટા ચાહક છે. જો કોઈ ફોન કરીને પૂછે કે શું તેઓ રાજેશ ખન્ના માટે કંઈક કરી રહ્યા છે, તો તેઓ જમવાથી ઉઠીને રાજેશ ખન્નાના નામે પણ ત્યાં જાય છે. તેઓ રાજેશ ખન્નાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને રાજેશ ખન્નાના જન્મદિવસ અને પુણ્યતિથિ પર 10 થી 15 હજાર રૂપિયા ખર્ચે છે, તેમની ઉજવણી કરે છે. અમે તેમને જોઈને ખૂબ ખુશ છીએ. તેઓ દુનિયાનું મનોરંજન કરી રહ્યા છે.
તેઓ ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે, અને લોકો તેમના કારણે ખુશ છે. તેઓ સીવણકામ કરીને પણ અમારું ઘર ખૂબ સારી રીતે ચલાવે છે. તેઓ ક્યારેય અમને કોઈ પણ વસ્તુમાં કમી રહેવા દેતા નથી. અમને ઘણી સમસ્યાઓ થતી હતી, પરંતુ જ્યારથી તેમણે રાજેશ ખન્નાને અપનાવી લીધા, ત્યારથી તે બધી સમસ્યાઓ દૂર થઈ ગઈ છે, અને લોકો તેમને પ્રેમ કરવા લાગ્યા છે."
કપડા સિવડાવવા આવતા લોકોએ જણાવ્યું...
સિદ્ધાર્થ ભાઈએ કહ્યું કે, "હું આ કાકરીયા વિસ્તારમાં જ રહું છું અને અહીંયા આ ભાઈ રાજેશ ખન્નાનો ખૂબ મોટો ચાહક છે. મેં તેમને બાળપણથી જ આ રીતે જોયા છે. તેઓ અહીં કપડાં સીવવા આવતા હતા, અને તેઓ આ રીતે વર્તન કરતા હતા. તેઓ ખૂબ જ સારા દરજી છે. દૂર-દૂરથી લોકો તેમના કપડાં સીવવા માટે તેમની પાસે આવે છે. તેમનો સ્વભાવ ખૂબ જ સારો અને ખૂબ જ સુખદ છે. અને તેઓ પોતાનું કામ ખૂબ જ સારી રીતે કરે છે."
કોઈ હાથ ઊંચા કરીને સલામ કરે છે, 'રાજેશ ખન્ના, ખન્ના કાકા, કેમ છો?
નજીકના એક પાનપાર્લર વાળા નવીનભાઈ એ જણાવ્યું કે "તેઓ અમારા પાર્લર પાસે કપડા સીવવા માટે બેસે છે. અમને તેમને જોવાની મજા આવે છે. તેઓ રાજેશ ખન્નાની એક્ટિંગ ચાહક છે અને તેમનું અનુકરણ કરે છે. તેઓ હંમેશા તેમના ગીતો ગાય છે અને સાંભળે છે. હું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તેમને આ રીતે જોઉં છું. જે લોકો આવે છે અને જાય છે તેઓ તેમને હાથ ઊંચા કરીને સલામ કરે છે અને તેમનું નામ બોલાવે છે, 'રાજેશ ખન્ના ખન્ના કાકા, કેમ છો?'"
"હું હવે 62 વર્ષનો છું, છેલ્લા 40 વર્ષથી દરજી તરીકે કામ કરી રહ્યો છું. હું છેલ્લા 40 વર્ષથી રાજેશ ખન્નાનો ચાહક છું. રસ્તા પર સીવણકામ કરવાથી પણ મને ખૂબ માન મળે છે, અને હું રુ..700 થી 800 કમાઈ લઉ છું. ઘણા લોકો કપડાં રિપેર કરાવવા માટે મારી પાસે આવે છે. મેં તેનું નામ રાજુ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટ્સ ટેલર રાખ્યું છે. મને ખૂબ ગર્વ છે કે પસાર થનાર દરેક વ્યક્તિ મને આ રાજેશ ખન્ના છે, એ ચાચા, એ કાકા, રાજેશ કાકા, બાબુ, બાબુ મોશાય" કહે છે. લોકો મને એટલા બધા પસંદ કરવા લાગ્યા છે કે, હું તેમની વિનંતી પર તેમની મીમીક્રી કરું છું અને સ્ટેજ શો પણ કરું છું. હું કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપું છું અને લોકો સાથે મારી ખુશીઓ શેર કરું છું. - રાજુભાઈ લોધા, રાજેશ ખન્નાના ફેન
