જૂની ઈમારત પાછળ રહી ગઈ, પણ ગાંધીજીનો વિચાર નહીં! 92 વર્ષ જૂની શાળા હવે આધુનિક રૂપમાં નવી પેઢીને ઘડી રહી છે
એક સમયે શાળા નંબર-1 અને શાળા નંબર-2 તરીકે ચાલતી આ બંને શાળાઓ હવે એકીકૃત થઈને મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળા નંબર-1 બની છે.
Published : October 24, 2026 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળા માત્ર એક શૈક્ષણિક સંસ્થા નથી, પરંતુ ગાંધી વિચારસરણી સાથે શિક્ષણને જોડતી એક લાંબી પરંપરા છે. વર્ષ 1934માં હરિજન આશ્રમ શાળાના નામથી શરૂ થયેલી આ શાળાએ સમય સાથે અનેક પરિવર્તનો જોયા છે. એક સમયે શાળા નંબર-1 અને શાળા નંબર-2 તરીકે ચાલતી આ બંને શાળાઓ હવે એકીકૃત થઈને મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળા નંબર-1 બની છે. આજે જૂના કેમ્પસથી અલગ, આધુનિક સુવિધાઓ સાથે તૈયાર થયેલા નવા બિલ્ડિંગમાં શાળા પોતાની જૂની વિચારધારાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ગાંધી વિચારસરણી આધારિત શાળા
શાળાના આચાર્ય જયરામ દેસાઈ જણાવે છે કે, તેઓ વર્ષ 2026થી અહીં પ્રિન્સિપાલ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ શાળાની મૂળ વિચારસરણી ગાંધીજીના વિચારો સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં સ્વચ્છતા અને સાદગી મુખ્ય આધાર છે. ગાંધી આશ્રમમાંથી રિ-ડેવલપમેન્ટના કારણે શાળાને બે વર્ષ માટે અન્ય સ્થળે વિસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. હવે એક વર્ષથી નવા અને અદ્યતન બિલ્ડિંગમાં શાળા કાર્યરત છે.
કુમાર અને કન્યાઓ માટે શિક્ષણની વ્યવસ્થા
હાલ શાળામાં કુલ 215 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, જેમાં 108 કુમાર અને 107 કન્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. બાલવાટિકાથી ધોરણ-8 સુધીના વર્ગો ચાલે છે અને કુલ નવ વર્ગો કાર્યરત છે. શાળામાં હોસ્ટેલની પણ વ્યવસ્થા છે, જોકે હોસ્ટેલનું પાછળનું મકાન હજી તૈયાર ન હોવાથી હાલમાં આશરે 150 કન્યાઓ અડાલજ ખાતે રહે છે. હોસ્ટેલનું મકાન તૈયાર થયા બાદ 1 જૂન 2027થી કન્યાઓને શાળાના કેમ્પસમાં જ રહીને અભ્યાસ કરવાની સુવિધા મળવાની છે.
રોબોટિક્સ, ફ્યુચર ક્લાસ અને સાયન્સ લૅબ
આ શાળાની વિશેષતા માત્ર પરંપરાગત અભ્યાસ પૂરતી સીમિત નથી. અહીં રોબોટિક્સ લૅબ, ફ્યુચર ક્લાસ, કોમ્પ્યુટર ક્લાસ અને સાયન્સ લૅબ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. વિદ્યાર્થીઓને રોજિંદા અભ્યાસમાં આ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરાવવામાં આવે છે, જેથી તેઓ બદલાતા ટેક્નોલોજીના યુગ સાથે આગળ વધી શકે.
200થી વધુ મોડલોથી વિજ્ઞાનને સમજવાનો પ્રયાસ
ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષક હર્ષદભાઈ પટેલ જણાવે છે કે, શાળામાં ત્રણ પ્રકારની લૅબ છે—ફ્યુચર લૅબ, રોબોટિક્સ લૅબ અને સાયન્સ-મેથ્સ લૅબ. સાયન્સ-મેથ્સ લૅબમાં 200થી વધુ મોડલ રાખવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 5થી 8ના વિદ્યાર્થીઓને ટાઈમટેબલ મુજબ દર અઠવાડિયે અલગ-અલગ મોડલ સમજાવવામાં આવે છે. હેતુ એ છે કે બાળકોમાં સાયન્સ અને ટેક્નોલોજી પ્રત્યે ઉત્સુકતા વધે અને તેઓ વિષયને માત્ર પુસ્તકોમાંથી નહીં, પરંતુ પ્રયોગ અને મોડલ દ્વારા પણ સમજી શકે.
હર્ષદભાઈ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સ-મેથ્સ લૅબના મોડલમાં રસ લે છે અને શિક્ષકો દ્વારા તેમને વિગતવાર સમજાવવામાં આવે છે. તેઓ શાળાનું પરિણામ 100 ટકા રહેતું હોવાનું પણ જણાવે છે.
છોકરીઓ માટે અભ્યાસની સાથે વ્યક્તિગત કાળજી
શાળામાં ધોરણ 6થી 8માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ માટે શિક્ષિકાઓ વ્યક્તિગત કાળજી લે છે. આસિસ્ટન્ટ શિક્ષિકા ડૉ. પારુલ પટેલ જણાવે છે કે આ ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર અભ્યાસ જ નહીં, પરંતુ તેમની સુરક્ષા અને વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. છોકરીઓને લાઈનમાં લઈ જવાથી લઈને તેમની દૈનિક જરૂરિયાતો સુધી ફીમેલ શિક્ષિકાઓ ખાસ ધ્યાન આપે છે.
પીરિયડ્સથી લઈને સુરક્ષા સુધીની સમજ
ડૉ. પારુલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીનીઓને પીરિયડ્સ દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. સાથે જ ફીમેલ શિક્ષિકાઓ દ્વારા સમયાંતરે અલગ સેશન રાખીને વિદ્યાર્થીનીઓને પોતાની આસપાસ અસુરક્ષિતતા અનુભવાય ત્યારે સાવચેતી કેવી રીતે રાખવી અને આવી સ્થિતિને સમજદારીપૂર્વક કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી તે અંગે પણ સમજાવવામાં આવે છે.
પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાંથી પણ વધી રહ્યું છે એડમિશન
આ શાળામાં હવે ખાનગી શાળામાંથી પણ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ લઈ રહ્યા છે. ડૉ. પારુલ પટેલ જણાવે છે કે આ વર્ષે પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ દર વર્ષે અંદાજે 25થી 30 જેટલા નવા એડમિશન થતા હોય છે. તાજેતરમાં જ તેમના ક્લાસમાં ખાનગી શાળામાંથી એક નવી વિદ્યાર્થીનીએ પ્રવેશ લીધો હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું.
અદ્યતન બિલ્ડિંગમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનું પણ ધ્યાન
નવા કેમ્પસમાં માત્ર આધુનિક ક્લાસરૂમ જ નહીં, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. દરેક માળે પાણીની વ્યવસ્થા, RO, લિફ્ટ સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. મધ્યાહ્ન ભોજન માટે અલગ કિચન શેડ છે, જ્યાં શાળામાં હાજર વિદ્યાર્થીઓને MDM હેઠળ બપોરનું ભોજન આપવામાં આવે છે.
બાળકોને સફાઈ કામ માટે નહીં, સ્વચ્છતા માટે તૈયાર કરાય છે
ગાંધી વિચારસરણીમાં સ્વચ્છતાનું મહત્વ શાળાના રોજિંદા વાતાવરણમાં પણ જોવા મળે છે. આચાર્ય જયરામ દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ શાળામાં સફાઈ કામદારની વ્યવસ્થા છે અને બાળકો પાસેથી સફાઈનું કામ કરાવવામાં આવતું નથી. સફાઈ કામદાર દ્વારા કેમ્પસની સફાઈ જાળવવામાં આવે છે. શાળાનો પ્રયાસ એ છે કે બાળકો સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજે અને તેને જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવે.
હવે લક્ષ્ય માત્ર નવી ઈમારત નહીં, નવી ઓળખ ઊભી કરવાનું
આચાર્ય જયરામ દેસાઈ કહે છે કે, શાળાનો હેતુ વધુમાં વધુ બાળકોને અહીં પ્રવેશ અપાવવાનો છે, પરંતુ તેની સાથે ગાંધી આશ્રમની વિચારસરણીને અનુસરતા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થાય તે પણ એટલું જ મહત્વનું છે. જૂના ગાંધી આશ્રમની શાળાની જે ઓળખ અને વાતાવરણ હતું, તેવી જ ભાવના નવા કેમ્પસમાં ઊભી થાય તે માટે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
શાળાને વધુમાં વધુ હરિયાળી બનાવવી, વૃક્ષો વાવવા, કચરા મુક્ત અને પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણ ઊભું કરવું તેમજ નવા-નવા પ્રોજેક્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જોડવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
જૂનું નામ બદલાયું, સમય બદલાયો, પરંતુ વિચાર હજુ એ જ
મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ શાળાની કહાની માત્ર 1934થી શરૂ થઈને નવા બિલ્ડિંગ સુધી પહોંચેલી સફર નથી. આ એવી શાળાની કહાની છે, જ્યાં એક તરફ રોબોટિક્સ, ફ્યુચર ક્લાસ અને સાયન્સ લૅબ દ્વારા બાળકોને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સ્વચ્છતા, સાદગી, શિસ્ત અને સામાજિક જવાબદારી જેવા ગાંધીજીના મૂળ વિચારોને પણ શિક્ષણનો હિસ્સો બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
ગાંધી આશ્રમનું જૂનું કેમ્પસ હવે પાછળ રહી ગયું છે, પરંતુ શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકોની વાતોમાં એક બાબત સ્પષ્ટ છે—ઈમારત નવી થઈ શકે, ટેક્નોલોજી બદલાઈ શકે, વર્ગખંડ આધુનિક બની શકે, પરંતુ ગાંધી આશ્રમની વિચારસરણીને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ જ આ શાળાની સૌથી મોટી ઓળખ છે.
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